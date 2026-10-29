Dağdan Dev Kayalar Yuvarladılar: Yangını Durdurmak İsterken Tüm Köyü Yok Ediyorlardı
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Fas'ın Yüksek Atlas Dağları'nda çıkan orman yangınını durdurmak isteyen ekipler, alevlerin ilerleyişini kesmek için yamaçtan büyük bir kaya ve toprak kütlesi yuvarladı. Teknik bir hesap hatası nedeniyle kontrolden çıkan hareket, zincirleme bir çığa ve heyelana dönüştü.
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El-Haouz bölgesindeki orman yangınını durdurmak isteyen ekipler, dik yamaçtan büyük bir kaya kütlesini aşağı bıraktı.
Kayanın kar ve gevşek toprağa çarpmasıyla başlayan çığ, heyelana dönüşerek köy yolunu ve elektrik hatlarını kapattı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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