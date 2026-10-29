Dağdan Dev Kayalar Yuvarladılar: Yangını Durdurmak İsterken Tüm Köyü Yok Ediyorlardı

Zirveden hızla aşağı inen kaya, yamaçta biriken kar ve gevşek toprağa çarptı. Bu darbe zincirleme bir çöküşe yol açtı. Sarsıntıyla harekete geçen tonlarca kütle kısa sürede büyük bir çığ ve toprak kaymasına dönüşerek vadi tabanına kadar indi.

Heyelan, köye ulaşımı sağlayan ana yolu tamamen kapattı. Güzergahtaki yüksek gerilim hattı ve elektrik direkleri devrilerek toprak altında kaldı, bunun sonucunda köye giden elektrik akışı kesildi. Vadiye karayoluyla erişim de durdu. Alevleri durdurmaya çalışan ekipler, yola yığılan enkazı temizlemek için ek çalışma başlattı. Köye yeniden elektrik verilmesi için çalışmalar da sürüyor.