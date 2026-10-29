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Dağdan Dev Kayalar Yuvarladılar: Yangını Durdurmak İsterken Tüm Köyü Yok Ediyorlardı

Dağdan Dev Kayalar Yuvarladılar: Yangını Durdurmak İsterken Tüm Köyü Yok Ediyorlardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 08:49
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Fas'ın Yüksek Atlas Dağları'nda çıkan orman yangınını durdurmak isteyen ekipler, alevlerin ilerleyişini kesmek için yamaçtan büyük bir kaya ve toprak kütlesi yuvarladı. Teknik bir hesap hatası nedeniyle kontrolden çıkan hareket, zincirleme bir çığa ve heyelana dönüştü.

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El-Haouz bölgesindeki orman yangınını durdurmak isteyen ekipler, dik yamaçtan büyük bir kaya kütlesini aşağı bıraktı.

El-Haouz bölgesindeki orman yangınını durdurmak isteyen ekipler, dik yamaçtan büyük bir kaya kütlesini aşağı bıraktı.

Fas'ın El-Haouz bölgesinde, Yüksek Atlas Dağları'nın Tacheddirt vadisinde bulunan bir dağ köyü çevresinde orman yangını çıktı. Alevlerin köye ulaşan karayoluna doğru ilerlemesi üzerine müdahale ekipleri, yangının önünü kesmek amacıyla yamaçtan büyük bir kaya ve toprak kütlesini aşağı yuvarlamaya karar verdi.

İşlemin kontrollü şekilde yapılması planlandı. Ancak uygulama sırasında teknik bir hesap hatası yaşandığı belirtiliyor. Dik yamaçtaki kütlenin dengesi bozuldu ve hareket kısa sürede kontrolden çıktı.

Kayanın kar ve gevşek toprağa çarpmasıyla başlayan çığ, heyelana dönüşerek köy yolunu ve elektrik hatlarını kapattı.

Kayanın kar ve gevşek toprağa çarpmasıyla başlayan çığ, heyelana dönüşerek köy yolunu ve elektrik hatlarını kapattı.

Zirveden hızla aşağı inen kaya, yamaçta biriken kar ve gevşek toprağa çarptı. Bu darbe zincirleme bir çöküşe yol açtı. Sarsıntıyla harekete geçen tonlarca kütle kısa sürede büyük bir çığ ve toprak kaymasına dönüşerek vadi tabanına kadar indi.

Heyelan, köye ulaşımı sağlayan ana yolu tamamen kapattı. Güzergahtaki yüksek gerilim hattı ve elektrik direkleri devrilerek toprak altında kaldı, bunun sonucunda köye giden elektrik akışı kesildi. Vadiye karayoluyla erişim de durdu. Alevleri durdurmaya çalışan ekipler, yola yığılan enkazı temizlemek için ek çalışma başlattı. Köye yeniden elektrik verilmesi için çalışmalar da sürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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