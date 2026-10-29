Üniversite Öğrencileri İçin Bilgisayar Önerisi Rehberi

Öğrenci için doğru Casper laptop, bilgisayarı en çok ne için kullanacağına göre değişiyor. Oyun senin için olmazsa olmazsa bu rehberde ayrı ekran kartı olan tek model Casper Excalibur G870; asıl işin ders, ödev, sunum, araştırma ve dizi izlemekse Casper Nirvana S100, Nirvana X100 ve NevoPro P40 dahili ekran kartıyla gelen, daha hafif ve daha uygun fiyatlı seçenekler.

Kısa cevap: Hangi öğrenciye hangi Casper?

Hem oyun oynayacağım hem okulda kullanacağım: Casper Excalibur G870 (65.367 TL'den başlıyor)

Okul ile yurt arasında her gün taşıyacağım: Casper NevoPro P40 (1,4 kg, 51.843 TL'den)

Ödev, proje, çoklu pencere; geniş ekran isterim: Casper Nirvana S100 (16 inç, 43.880 TL'den)

Hafif, sade, günlük işlere yetsin: Casper Nirvana X100 (1,5 kg, 48.203 TL'den)

Öğrenci laptopu seçerken nelere bakmalısın?

Ekran kartı: Oyun performansını belirleyen parça. Casper Excalibur G870 NVIDIA GeForce RTX ekran kartıyla geliyor; Nirvana S100, Nirvana X100 ve NevoPro P40'ta dahili ekran kartı var. Oyun önceliğinse bu farkı atlama.

RAM: Aynı anda açık tuttuğun sekme ve programların çalışma alanı. Casper Nirvana S100, Nirvana X100 ve NevoPro P40'ın giriş versiyonları 12 GB DDR5 RAM'le, Excalibur G870'in RTX 3050'li giriş versiyonu 16 GB DDR4 RAM'le geliyor; 16 ve 32 GB'lık versiyonlar da var.

Ağırlık: Her gün çantada taşıyacaksan yarım kilo bile fark ediyor. NevoPro P40 1,4 kg, Nirvana X100 1,5 kg, Nirvana S100 1,8 kg, Excalibur G870 2,5 kg.

Yükseltilebilirlik: 4-5 yıl kullanmayı düşünüyorsan RAM'i sonradan artırabilmek önemli. Nirvana S100, NevoPro P40 ve Excalibur G870'de iki RAM yuvası var ve 64 GB'a kadar destekleniyor; Nirvana X100'de tek yuva ve 32 GB sınırı var.

Ekran: Parlaklık (nit) aydınlık ortamda okunabilirliği, yenileme hızı (Hz) oyunlarda akıcılığı etkiliyor. Nirvana S100 ve NevoPro P40 300 nit, Nirvana X100 ve Excalibur G870 250 nit; Excalibur G870'in ekranı 165 Hz.

Bütçem 35 bin TL, hangi Casper laptopu alabilirim?

35 bin TL bütçeyle bu rehberdeki dört Casper modelinin hiçbiri alınamıyor. 26 Ekim 2026 itibarıyla en uygun seçenek, Intel Core i5 13420H işlemcili, 12 GB RAM ve 500 GB SSD'li Casper Nirvana S100 (S100.1342-AE00A); fiyatı 43.880 TL, yani 35 bin TL'nin 8.880 TL (yaklaşık %25) üzerinde. Hem oyun hem günlük kullanım istiyorsan fark daha da açılıyor: ayrı ekran kartlı en uygun Casper Excalibur G870 65.367 TL. Casper.com.tr'de anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçenekleri bulunuyor.