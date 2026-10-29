Üniversite Öğrencileri İçin Bilgisayar Önerisi Rehberi
Okulda, yurtta ve oyun başında aynı bilgisayarı kullanacak üniversite öğrencileri için Casper Nirvana S100, Nirvana X100, NevoPro P40 ve Excalibur G870'i fiyat, ağırlık, ekran ve yükseltilebilirlik açısından karşılaştırdık.
Son Güncelleme: 26 Ekim 2026
Öğrenci için bilgisayar ararken Casper'ın dört modeli dört farklı ihtiyaca cevap veriyor: hem oyun oynamak hem ödev yapmak isteyen öğrenci için ayrı ekran kartlı ve 165 Hz ekranlı Casper Excalibur G870 (65.367 TL'den), okul ile yurt arasında her gün taşınacak hafif bir laptop arayan için 1,4 kg'lık Casper NevoPro P40 (51.843 TL'den), ödev ve proje için geniş ekran isteyen için 16 inçlik Casper Nirvana S100 (43.880 TL'den), sade günlük kullanım için 1,5 kg'lık Casper Nirvana X100 (48.203 TL'den). 35 bin TL bütçeyle bu modellerin hiçbiri alınamıyor; en uygun başlangıç olan Nirvana S100, bu bütçenin 8.880 TL üzerinde. 4-5 yıl kullanmayı düşünenler için Nirvana S100, P40 ve Excalibur G870'in iki RAM yuvası 64 GB'a kadar yükseltme imkânı sunuyor.
Öğrenciyim, Bilgisayar Arıyorum: Hangi Casper Laptopu Seçmeliyim?
Öğrenci için doğru Casper laptop, bilgisayarı en çok ne için kullanacağına göre değişiyor. Oyun senin için olmazsa olmazsa bu rehberde ayrı ekran kartı olan tek model Casper Excalibur G870; asıl işin ders, ödev, sunum, araştırma ve dizi izlemekse Casper Nirvana S100, Nirvana X100 ve NevoPro P40 dahili ekran kartıyla gelen, daha hafif ve daha uygun fiyatlı seçenekler.
Kısa cevap: Hangi öğrenciye hangi Casper?
Hem oyun oynayacağım hem okulda kullanacağım: Casper Excalibur G870 (65.367 TL'den başlıyor)
Okul ile yurt arasında her gün taşıyacağım: Casper NevoPro P40 (1,4 kg, 51.843 TL'den)
Ödev, proje, çoklu pencere; geniş ekran isterim: Casper Nirvana S100 (16 inç, 43.880 TL'den)
Hafif, sade, günlük işlere yetsin: Casper Nirvana X100 (1,5 kg, 48.203 TL'den)
Öğrenci laptopu seçerken nelere bakmalısın?
Ekran kartı: Oyun performansını belirleyen parça. Casper Excalibur G870 NVIDIA GeForce RTX ekran kartıyla geliyor; Nirvana S100, Nirvana X100 ve NevoPro P40'ta dahili ekran kartı var. Oyun önceliğinse bu farkı atlama.
RAM: Aynı anda açık tuttuğun sekme ve programların çalışma alanı. Casper Nirvana S100, Nirvana X100 ve NevoPro P40'ın giriş versiyonları 12 GB DDR5 RAM'le, Excalibur G870'in RTX 3050'li giriş versiyonu 16 GB DDR4 RAM'le geliyor; 16 ve 32 GB'lık versiyonlar da var.
Ağırlık: Her gün çantada taşıyacaksan yarım kilo bile fark ediyor. NevoPro P40 1,4 kg, Nirvana X100 1,5 kg, Nirvana S100 1,8 kg, Excalibur G870 2,5 kg.
Yükseltilebilirlik: 4-5 yıl kullanmayı düşünüyorsan RAM'i sonradan artırabilmek önemli. Nirvana S100, NevoPro P40 ve Excalibur G870'de iki RAM yuvası var ve 64 GB'a kadar destekleniyor; Nirvana X100'de tek yuva ve 32 GB sınırı var.
Ekran: Parlaklık (nit) aydınlık ortamda okunabilirliği, yenileme hızı (Hz) oyunlarda akıcılığı etkiliyor. Nirvana S100 ve NevoPro P40 300 nit, Nirvana X100 ve Excalibur G870 250 nit; Excalibur G870'in ekranı 165 Hz.
Bütçem 35 bin TL, hangi Casper laptopu alabilirim?
35 bin TL bütçeyle bu rehberdeki dört Casper modelinin hiçbiri alınamıyor. 26 Ekim 2026 itibarıyla en uygun seçenek, Intel Core i5 13420H işlemcili, 12 GB RAM ve 500 GB SSD'li Casper Nirvana S100 (S100.1342-AE00A); fiyatı 43.880 TL, yani 35 bin TL'nin 8.880 TL (yaklaşık %25) üzerinde. Hem oyun hem günlük kullanım istiyorsan fark daha da açılıyor: ayrı ekran kartlı en uygun Casper Excalibur G870 65.367 TL. Casper.com.tr'de anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçenekleri bulunuyor.
Casper Nirvana S100, 43.880 TL'den başlayan fiyatı ve 16 inç geniş ekranıyla ödev ve proje yapan öğrencinin en uygun giriş seçeneği
Casper Nirvana X100, 1,5 kg ağırlığı ve Ethernet girişiyle günlük ders ve yurt kullanımı için sade, hafif bir seçenek
Casper NevoPro P40, 1,4 kg ağırlığı, 14 inç ekranı ve sıvı geçirmeyen klavyesiyle okul ile yurt arasında en kolay taşınan Casper
Casper Excalibur G870, RTX ekran kartı ve 165 Hz ekranıyla hem oyun oynamak hem ödev yapmak isteyen öğrencinin seçeneği
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Öğrenciler için en iyi Casper bilgisayar hangisi?
Cevap: Tek bir 'en iyi' yok, ihtiyaca göre değişiyor. Oyun da oynayacaksan Casper Excalibur G870, her gün taşıyacaksan 1,4 kg'lık Casper NevoPro P40, ödev ve proje için geniş ekran ve en uygun başlangıç fiyatı istiyorsan 16 inçlik Casper Nirvana S100, sade günlük kullanım için Casper Nirvana X100 öne çıkıyor.
Soru: Öğrenciyim, bütçem 35 bin TL; hem oyun hem günlük kullanım için Casper laptop alabilir miyim?
Cevap: 26 Ekim 2026 fiyatlarıyla hayır. Ayrı ekran kartlı en uygun Casper Excalibur G870 65.367 TL, bu rehberdeki en uygun model olan Casper Nirvana S100 ise 43.880 TL. Oyun ve günlük kullanımı birlikte istiyorsan bütçeyi Excalibur G870'in giriş versiyonuna göre planlamak gerekiyor.
Soru: 4-5 yıl kullanacağım bir öğrenci laptopunda nelere dikkat etmeliyim?
Cevap: Sonradan yükseltilebilen parçalara. Casper Nirvana S100, NevoPro P40 ve Excalibur G870'de iki RAM yuvası ve 64 GB'a kadar destek var; P40 ve Excalibur G870'de ikinci bir M.2 SSD yuvası da bulunuyor. Casper'ın ürün sayfasındaki bilgiye göre notebook'larda ekran kartı değiştirilemediği için oyun oynayacaksan ekran kartını baştan doğru seçmek gerekiyor. Dört modelde de garanti süresi 24 ay.
Soru: Casper Nirvana S100 mü, Nirvana X100 mü?
Cevap: Daha geniş ekran (16 inç), daha parlak panel (300 nit) ve daha geniş yükseltme alanı istiyorsan Nirvana S100; daha hafif gövde (1,5 kg) ve Ethernet girişi istiyorsan Nirvana X100. Nirvana S100'ün giriş versiyonu 43.880 TL ile Nirvana X100'ün giriş versiyonundan 4.323 TL daha uygun.
Kimler İçin Uygun Değil?
35 bin TL ve altı bütçesi olanlar: Casper Nirvana S100, Nirvana X100, NevoPro P40 ve Excalibur G870'in başlangıç fiyatları bu bütçenin üzerinde.
Oyun oynamak isteyip Nirvana S100, Nirvana X100 ya da NevoPro P40'a bakanlar: Bu üç modelde ayrı ekran kartı yok, dahili ekran kartı var. Oyun önceliğinse Excalibur G870'e yönelmek daha doğru.
Excalibur G870'i her gün kampüse taşıyacak olanlar: 2,5 kg ağırlık, 23,9 mm kalınlık ve 180 W'lık adaptör çantayı ağırlaştırıyor.
RAM'i yıllar içinde büyütmek isteyip Nirvana X100'e bakanlar: Nirvana X100'de tek RAM yuvası ve 32 GB sınırı var.
Ekran parlaklığına önem verenler: Nirvana X100 ve Excalibur G870'in ekranları 250 nit; Nirvana S100 ve NevoPro P40'ın 300 nit ekranlarına göre daha düşük parlaklıkta.
Sonuç: Hangi Casper Laptop Hangi Öğrenciye Göre?
- Hem oyun hem okul: Casper Excalibur G870, 65.367 TL'den. Uzun vadeli düşünüyorsan RTX 5060'lı versiyonlar 85.300 TL'den başlıyor.
- Okul ile yurt arasında her gün taşıma: Casper NevoPro P40, 1,4 kg, 51.843 TL'den.
- Ödev ve proje, en uygun giriş fiyatı: Casper Nirvana S100, 16 inç ekran, 43.880 TL'den.
- Hafif ve sade günlük kullanım: Casper Nirvana X100, 1,5 kg, 48.203 TL'den.
- 35 bin TL bütçe: Bu dört modelin hiçbirine yetmiyor; en yakın seçenek 43.880 TL'lik Nirvana S100.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 26 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir.
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