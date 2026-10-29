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Üniversite Öğrencileri İçin Bilgisayar Önerisi Rehberi

Üniversite Öğrencileri İçin Bilgisayar Önerisi Rehberi

Öğrenci
Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
29.10.2026 - 10:01
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Okulda, yurtta ve oyun başında aynı bilgisayarı kullanacak üniversite öğrencileri için Casper Nirvana S100, Nirvana X100, NevoPro P40 ve Excalibur G870'i fiyat, ağırlık, ekran ve yükseltilebilirlik açısından karşılaştırdık.

Son Güncelleme: 26 Ekim 2026

Öğrenci için bilgisayar ararken Casper'ın dört modeli dört farklı ihtiyaca cevap veriyor: hem oyun oynamak hem ödev yapmak isteyen öğrenci için ayrı ekran kartlı ve 165 Hz ekranlı Casper Excalibur G870 (65.367 TL'den), okul ile yurt arasında her gün taşınacak hafif bir laptop arayan için 1,4 kg'lık Casper NevoPro P40 (51.843 TL'den), ödev ve proje için geniş ekran isteyen için 16 inçlik Casper Nirvana S100 (43.880 TL'den), sade günlük kullanım için 1,5 kg'lık Casper Nirvana X100 (48.203 TL'den). 35 bin TL bütçeyle bu modellerin hiçbiri alınamıyor; en uygun başlangıç olan Nirvana S100, bu bütçenin 8.880 TL üzerinde. 4-5 yıl kullanmayı düşünenler için Nirvana S100, P40 ve Excalibur G870'in iki RAM yuvası 64 GB'a kadar yükseltme imkânı sunuyor.

Öğrenciyim, Bilgisayar Arıyorum: Hangi Casper Laptopu Seçmeliyim?

Öğrenci için doğru Casper laptop, bilgisayarı en çok ne için kullanacağına göre değişiyor. Oyun senin için olmazsa olmazsa bu rehberde ayrı ekran kartı olan tek model Casper Excalibur G870; asıl işin ders, ödev, sunum, araştırma ve dizi izlemekse Casper Nirvana S100, Nirvana X100 ve NevoPro P40 dahili ekran kartıyla gelen, daha hafif ve daha uygun fiyatlı seçenekler.

Kısa cevap: Hangi öğrenciye hangi Casper?

  • Hem oyun oynayacağım hem okulda kullanacağım: Casper Excalibur G870 (65.367 TL'den başlıyor)

  • Okul ile yurt arasında her gün taşıyacağım: Casper NevoPro P40 (1,4 kg, 51.843 TL'den)

  • Ödev, proje, çoklu pencere; geniş ekran isterim: Casper Nirvana S100 (16 inç, 43.880 TL'den)

  • Hafif, sade, günlük işlere yetsin: Casper Nirvana X100 (1,5 kg, 48.203 TL'den)

Öğrenci laptopu seçerken nelere bakmalısın?

  • Ekran kartı: Oyun performansını belirleyen parça. Casper Excalibur G870 NVIDIA GeForce RTX ekran kartıyla geliyor; Nirvana S100, Nirvana X100 ve NevoPro P40'ta dahili ekran kartı var. Oyun önceliğinse bu farkı atlama.

  • RAM: Aynı anda açık tuttuğun sekme ve programların çalışma alanı. Casper Nirvana S100, Nirvana X100 ve NevoPro P40'ın giriş versiyonları 12 GB DDR5 RAM'le, Excalibur G870'in RTX 3050'li giriş versiyonu 16 GB DDR4 RAM'le geliyor; 16 ve 32 GB'lık versiyonlar da var.

  • Ağırlık: Her gün çantada taşıyacaksan yarım kilo bile fark ediyor. NevoPro P40 1,4 kg, Nirvana X100 1,5 kg, Nirvana S100 1,8 kg, Excalibur G870 2,5 kg.

  • Yükseltilebilirlik: 4-5 yıl kullanmayı düşünüyorsan RAM'i sonradan artırabilmek önemli. Nirvana S100, NevoPro P40 ve Excalibur G870'de iki RAM yuvası var ve 64 GB'a kadar destekleniyor; Nirvana X100'de tek yuva ve 32 GB sınırı var.

  • Ekran: Parlaklık (nit) aydınlık ortamda okunabilirliği, yenileme hızı (Hz) oyunlarda akıcılığı etkiliyor. Nirvana S100 ve NevoPro P40 300 nit, Nirvana X100 ve Excalibur G870 250 nit; Excalibur G870'in ekranı 165 Hz.

Bütçem 35 bin TL, hangi Casper laptopu alabilirim?

35 bin TL bütçeyle bu rehberdeki dört Casper modelinin hiçbiri alınamıyor. 26 Ekim 2026 itibarıyla en uygun seçenek, Intel Core i5 13420H işlemcili, 12 GB RAM ve 500 GB SSD'li Casper Nirvana S100 (S100.1342-AE00A); fiyatı 43.880 TL, yani 35 bin TL'nin 8.880 TL (yaklaşık %25) üzerinde. Hem oyun hem günlük kullanım istiyorsan fark daha da açılıyor: ayrı ekran kartlı en uygun Casper Excalibur G870 65.367 TL. Casper.com.tr'de anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçenekleri bulunuyor.

Casper Nirvana S100, 43.880 TL'den başlayan fiyatı ve 16 inç geniş ekranıyla ödev ve proje yapan öğrencinin en uygun giriş seçeneği

Casper Nirvana S100, 43.880 TL'den başlayan fiyatı ve 16 inç geniş ekranıyla ödev ve proje yapan öğrencinin en uygun giriş seçeneği

Ödev ve proje için geniş ekranlı laptop: Casper Nirvana S100 kime uygun?

Casper Nirvana S100, ödev, rapor, sunum ve araştırma için geniş ekran isteyen ve bu rehberdeki en uygun başlangıç fiyatını arayan öğrenciler için. 16 inç, 16:10 oranlı FHD IPS ekranı klasik 16:9 ekranlara göre dikeyde daha fazla alan sunuyor; Word belgesinde ya da PDF'te aynı anda daha çok satır görüyorsun, iki pencereyi yan yana açmak da daha rahat oluyor.

  • Fiyat: 43.880 TL'den (S100.1342-AE00A; liste fiyatı 45.708 TL, %4 indirimli) 86.595 TL'ye (S100.270H-DX00A, 32 GB RAM, 2 TB SSD) kadar.

  • Giriş versiyonu: 13. Nesil Intel Core i5 13420H, 12 GB DDR5 RAM, 500 GB M.2 SSD, Windows 11 Home.

  • İşlemci seçenekleri: 13. Nesil Intel Core i5 13420H ve i7 13620H ile Intel Series 2 H işlemcili versiyonlar.

  • Ekran: 16' 16:10 FHD IPS, 300 nit.

  • Gövde: Alüminyum alaşım, 18,3 mm kalınlık, 1,8 kg.

  • Öğrenciye kolaylık: Aydınlatmalı klavye (yurtta oda arkadaşın uyurken ışığı açmadan yazabilirsin), güç tuşunda parmak izi okuyucu, 2 adet USB-A, tam fonksiyonlu USB-C ve HDMI.

  • Yükseltme: 2 RAM yuvası, 64 GB'a kadar DDR5 desteği.

Casper Nirvana S100 oyun için uygun mu?

Casper Nirvana S100'de dahili ekran kartı var, ayrı bir oyun ekran kartı bulunmuyor. Nirvana S100 daha çok ders, ofis programları ve çok pencereyle çalışma için konumlanıyor; oyun asıl önceliğinse Excalibur G870'e bakmak daha doğru.

Casper Nirvana X100, 1,5 kg ağırlığı ve Ethernet girişiyle günlük ders ve yurt kullanımı için sade, hafif bir seçenek

Casper Nirvana X100, 1,5 kg ağırlığı ve Ethernet girişiyle günlük ders ve yurt kullanımı için sade, hafif bir seçenek

Günlük kullanıma uygun hafif laptop: Casper Nirvana X100 ne sunuyor?

Casper Nirvana X100, not almak, online derse girmek, araştırma yapmak ve dizi izlemek gibi günlük işler için hafif ve sade bir laptop arayan öğrenciler için. 1,5 kg ağırlığı ve 18,6 mm kalınlığıyla çantada Nirvana S100'den 300 gram daha hafif.

  • Fiyat: 48.203 TL'den (X100.320U-AE00A) 77.663 TL'ye (X100.350U-DE00R, 32 GB RAM, Windows 11 Pro) kadar.

  • Giriş versiyonu: Intel Core 5 320, 12 GB DDR5 RAM, 500 GB M.2 SSD, Windows 11 Home.

  • İşlemci seçenekleri: Intel Core Series 3 ailesinden Core 5 320 ve Core 7 350. Casper'ın ürün sayfasına göre entegre NPU birimi, uyumlu uygulamalarda yapay zekâ görevlerini destekliyor.

  • Ekran: 15,6' FHD IPS, 250 nit, yansıma önleyici (Anti-Glare) yüzey.

  • Bağlantı: Ethernet (RJ45) girişi, 2 adet USB-A, tam fonksiyonlu USB-C ve HDMI. Yurtta kablolu internet varsa Ethernet sayesinde adaptöre gerek kalmadan bağlanabilirsin.

  • Kamera: 720p, gürültü engelleme özellikli; online derslere yetecek bir kurulum.

  • Yükseltme: Tek RAM yuvası, 32 GB'a kadar DDR5.

Casper Nirvana X100 kimin için daha mantıklı?

Hafiflik ve sade kullanım önceliğinse Nirvana X100 mantıklı bir tercih. Ama 4-5 yıl düşünüyorsan tek RAM yuvası ve 32 GB sınırı, Nirvana S100 ve NevoPro P40'ın iki yuvalı 64 GB'lık yapısına göre daha dar bir yükseltme alanı bırakıyor. Ayrıca Nirvana X100, Nirvana S100'e göre 4.323 TL (yaklaşık %10) daha yüksek fiyattan başlıyor ve ekranı 300 değil 250 nit.

Casper NevoPro P40, 1,4 kg ağırlığı, 14 inç ekranı ve sıvı geçirmeyen klavyesiyle okul ile yurt arasında en kolay taşınan Casper

Casper NevoPro P40, 1,4 kg ağırlığı, 14 inç ekranı ve sıvı geçirmeyen klavyesiyle okul ile yurt arasında en kolay taşınan Casper

Okulda ve yurtta kullanabileceğim hafif bir laptop: Casper NevoPro P40 neden öne çıkıyor?

Casper NevoPro P40, bilgisayarını her gün sırt çantasında okul ile yurt arasında taşıyacak öğrenciler için. Bu rehberdeki en hafif model: 1,4 kg ağırlık, 18,1 mm kalınlık ve 14 inç ekran. Üstelik yurt hayatının küçük kazalarına karşı klavyesi 200 cc'ye kadar sıvı geçirmeyecek şekilde tasarlanmış.

  • Fiyat: 51.843 TL'den (NP40.210H-AE00A) 126.203 TL'ye (NP40.255H-EX00R, 64 GB RAM, 2 TB SSD, Windows 11 Pro) kadar.

  • Giriş versiyonu: Intel Core 5 210H (Series 2), 12 GB DDR5 RAM, 500 GB M.2 SSD, Windows 11 Home.

  • İşlemci seçenekleri: Intel Core 5 210H, 13. Nesil Intel Core i7 13620H ve 255H işlemcili versiyonlar.

  • Ekran: 14' FHD IPS, 16:10, 300 nit.

  • Yurt hayatına uygun detaylar: 200 cc'ye kadar sıvı geçirmeyen klavye, touchpad üzerinde parmak izi okuyucu, aydınlatmalı klavye.

  • Bağlantı: Thunderbolt 4 (65 W'a kadar şarj desteği), USB-C, 2 adet USB-A, HDMI, SD kart okuyucu ve Ethernet. Adaptörü Type-C hızlı şarj tipinde.

  • Batarya: 60 Wh (Nirvana S100'de 54,72 Wh, Nirvana X100'de 45,6 Wh).

  • Yükseltme: 2 RAM yuvası (64 GB'a kadar) ve 2 M.2 SSD yuvası.

Casper NevoPro P40'ın dezavantajı ne?

Fiyat ve ekran boyutu. NevoPro P40, Nirvana S100'den 7.963 TL (yaklaşık %18) daha yüksek fiyattan başlıyor ve 14 inç ekranı uzun proje dosyalarında 16 inçlik Nirvana S100 kadar alan sunmuyor. Oyun için ayrı ekran kartı da yok; P40'ın gücü taşınabilirlik ve bağlantı zenginliğinde.

Casper Excalibur G870, RTX ekran kartı ve 165 Hz ekranıyla hem oyun oynamak hem ödev yapmak isteyen öğrencinin seçeneği

Casper Excalibur G870, RTX ekran kartı ve 165 Hz ekranıyla hem oyun oynamak hem ödev yapmak isteyen öğrencinin seçeneği

Hem oyun oynayabileceğim hem okulda kullanabileceğim laptop: Casper Excalibur G870 uygun mu?

Casper Excalibur G870, oyunu bırakmadan ders, ödev ve proje de yapmak isteyen öğrenciler için bu rehberdeki tek ayrı ekran kartlı model. Oyunlarda görüntüyü işleyen NVIDIA GeForce RTX ekran kartı, dahili ekran kartlı Nirvana ve NevoPro modellerinden en büyük farkı. 15,6 inç FHD IPS ekranın 165 Hz yenileme hızı ise ekranın saniyede 165 kez yenilenmesi demek; hareketli sahnelerde 60 Hz'lik ekranlara göre daha akıcı bir görüntü sağlıyor.

  • Fiyat: 65.367 TL'den (G870.230H-BEJ0A-C; liste fiyatı 68.090 TL, %4 indirimli) 115.330 TL'ye (G870.240H-DX60A-C, 32 GB RAM, 2 TB SSD, RTX 5060) kadar.
  • Giriş versiyonu: Intel Core 7 230H, 16 GB DDR4 RAM, 500 GB M.2 SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6, Windows 11 Home.
  • Ekran kartı seçenekleri: RTX 3050 6 GB, RTX 4050 6 GB, RTX 5050 8 GB ve RTX 5060 8 GB.
  • Ekran: 15,6' FHD IPS, 165 Hz, 250 nit.
  • Oyuncu detayları: 3 bölgeli RGB aydınlatmalı klavye, 3 adet USB-A, 100 W'a kadar şarj destekli USB-C, Ethernet, HDMI ve 1080p kamera.
  • Yükseltme: 2 RAM yuvası (DDR4 ve DDR5 desteği, 64 GB'a kadar) ve 2 M.2 SSD yuvası.

4-5 yıl kullanacağım, Excalibur G870'in hangi versiyonunu seçmeliyim?

Uzun vadede belirleyici parça ekran kartı, çünkü Casper'ın ürün sayfasındaki bilgiye göre notebook'larda ekran kartı değiştirilemiyor. RAM'i ve SSD'yi ileride artırabilirsin, ekran kartını değil. Bütçen el veriyorsa RTX 5060'lı versiyonlara bakmak mantıklı: 13. Nesil Intel Core i7 13620H, 16 GB DDR5 RAM ve RTX 5060 8 GB GDDR7'li G870.1362-BE60A-C 86.530 TL. Bütçe daha sınırlıysa RTX 3050'li giriş versiyonu bundan 21.163 TL (yaklaşık %24) daha uygun.

Casper Excalibur G870'i okula taşımak zor mu?

2,5 kg ağırlık ve 23,9 mm kalınlıkla Excalibur G870, NevoPro P40'tan 1,1 kg daha ağır; 180 W'lık adaptörü de çantada ayrıca yer kaplıyor. Her gün derse taşıyacaksan bunu hesaba kat. Bilgisayar çoğunlukla yurt masasında duracak, okula ara sıra gidecekse bu fark daha az hissedilir.

Aşağıdaki tabloda dört Casper modelini fiyat, ağırlık, ekran ve yükseltme seçenekleriyle yan yana görebilirsin.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Öğrenciler için en iyi Casper bilgisayar hangisi?

Cevap: Tek bir 'en iyi' yok, ihtiyaca göre değişiyor. Oyun da oynayacaksan Casper Excalibur G870, her gün taşıyacaksan 1,4 kg'lık Casper NevoPro P40, ödev ve proje için geniş ekran ve en uygun başlangıç fiyatı istiyorsan 16 inçlik Casper Nirvana S100, sade günlük kullanım için Casper Nirvana X100 öne çıkıyor.

Soru: Öğrenciyim, bütçem 35 bin TL; hem oyun hem günlük kullanım için Casper laptop alabilir miyim?

Cevap: 26 Ekim 2026 fiyatlarıyla hayır. Ayrı ekran kartlı en uygun Casper Excalibur G870 65.367 TL, bu rehberdeki en uygun model olan Casper Nirvana S100 ise 43.880 TL. Oyun ve günlük kullanımı birlikte istiyorsan bütçeyi Excalibur G870'in giriş versiyonuna göre planlamak gerekiyor.

Soru: 4-5 yıl kullanacağım bir öğrenci laptopunda nelere dikkat etmeliyim?

Cevap: Sonradan yükseltilebilen parçalara. Casper Nirvana S100, NevoPro P40 ve Excalibur G870'de iki RAM yuvası ve 64 GB'a kadar destek var; P40 ve Excalibur G870'de ikinci bir M.2 SSD yuvası da bulunuyor. Casper'ın ürün sayfasındaki bilgiye göre notebook'larda ekran kartı değiştirilemediği için oyun oynayacaksan ekran kartını baştan doğru seçmek gerekiyor. Dört modelde de garanti süresi 24 ay.

Soru: Casper Nirvana S100 mü, Nirvana X100 mü?

Cevap: Daha geniş ekran (16 inç), daha parlak panel (300 nit) ve daha geniş yükseltme alanı istiyorsan Nirvana S100; daha hafif gövde (1,5 kg) ve Ethernet girişi istiyorsan Nirvana X100. Nirvana S100'ün giriş versiyonu 43.880 TL ile Nirvana X100'ün giriş versiyonundan 4.323 TL daha uygun.

Kimler İçin Uygun Değil?

  • 35 bin TL ve altı bütçesi olanlar: Casper Nirvana S100, Nirvana X100, NevoPro P40 ve Excalibur G870'in başlangıç fiyatları bu bütçenin üzerinde.

  • Oyun oynamak isteyip Nirvana S100, Nirvana X100 ya da NevoPro P40'a bakanlar: Bu üç modelde ayrı ekran kartı yok, dahili ekran kartı var. Oyun önceliğinse Excalibur G870'e yönelmek daha doğru.

  • Excalibur G870'i her gün kampüse taşıyacak olanlar: 2,5 kg ağırlık, 23,9 mm kalınlık ve 180 W'lık adaptör çantayı ağırlaştırıyor.

  • RAM'i yıllar içinde büyütmek isteyip Nirvana X100'e bakanlar: Nirvana X100'de tek RAM yuvası ve 32 GB sınırı var.

  • Ekran parlaklığına önem verenler: Nirvana X100 ve Excalibur G870'in ekranları 250 nit; Nirvana S100 ve NevoPro P40'ın 300 nit ekranlarına göre daha düşük parlaklıkta.

Sonuç: Hangi Casper Laptop Hangi Öğrenciye Göre?

  • Hem oyun hem okul: Casper Excalibur G870, 65.367 TL'den. Uzun vadeli düşünüyorsan RTX 5060'lı versiyonlar 85.300 TL'den başlıyor.
  • Okul ile yurt arasında her gün taşıma: Casper NevoPro P40, 1,4 kg, 51.843 TL'den.
  • Ödev ve proje, en uygun giriş fiyatı: Casper Nirvana S100, 16 inç ekran, 43.880 TL'den.
  • Hafif ve sade günlük kullanım: Casper Nirvana X100, 1,5 kg, 48.203 TL'den.
  • 35 bin TL bütçe: Bu dört modelin hiçbirine yetmiyor; en yakın seçenek 43.880 TL'lik Nirvana S100.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 26 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir.

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