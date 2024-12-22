2024 Yılında Sosyal Medyaya Düşüp İçimizi Yumuşacık Eden Anlar
2024 Yılında Sosyal Medyaya Düşüp İçimizi Yumuşacık Eden Anlar
2024'ün iyi veya kötü geçmesi kişiye, ortama, ruh haline göre değişebilir ama ortak düşünce koca yılın bir çırpıda geçtiği... Koca sene içinde acı olaylar, komik anlar, ilginç anılar da birikti. Bazen de siyasetin ve coğrafyanın sert halinden sıyrılıp içimizi ısıtan anlara şahit olduk. Biz de bunları derledik.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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