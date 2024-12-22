onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
2024 Yılında Sosyal Medyaya Düşüp İçimizi Yumuşacık Eden Anlar

2024 Yılında Sosyal Medyaya Düşüp İçimizi Yumuşacık Eden Anlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.12.2024 - 11:01

2024'ün iyi veya kötü geçmesi kişiye, ortama, ruh haline göre değişebilir ama ortak düşünce koca yılın bir çırpıda geçtiği... Koca sene içinde acı olaylar, komik anlar, ilginç anılar da birikti. Bazen de siyasetin ve coğrafyanın sert halinden sıyrılıp içimizi ısıtan anlara şahit olduk. Biz de bunları derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Tombalacı Mehmet'e benzeyen bebek...

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Tombalacı Mehmet'e benzeyen bebek...

Sağlıklı yaşamın sırrının hanımcılık olduğunu söyleyen 96 yaşındaki vatandaş

Galatasaray'ın üst üste ikinci şampiyonluğunu kutladığı günden bir kare...

Galatasaray'ın üst üste ikinci şampiyonluğunu kutladığı günden bir kare...

Kızı için ahırı masal şatosuna çeviren baba 👑

Babasıyla fotoğraf kabinine giren genç

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boşta bulduğu otobüs koltuğuna oturan köpek

Boşta bulduğu otobüs koltuğuna oturan köpek

Bakkalda bir kilo bal yiyip fenalaşan kedi.

Bakkalda bir kilo bal yiyip fenalaşan kedi.

Arda Güler'in çocukluk fotoğrafları

Arda Güler'in çocukluk fotoğrafları

2025 yılında iç ısıtma dozunu arttıran daha fazla içerik dileğiyle 💐

2025 yılında iç ısıtma dozunu arttıran daha fazla içerik dileğiyle 💐
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın