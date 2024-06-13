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2024 Yazının Modası Keten Gömleği Diline Dolayan Twitter Kullanıcıları

2024 Yazının Modası Keten Gömleği Diline Dolayan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.06.2024 - 15:35

Haziran ayı inanılmaz bir sıcak hava dalgasıyla başladı. Yazlıklar birden dolaplardan çıktı. Ancak influencerlar ve Instagram'daki postlar sağolsun bu senenin modası bej ve beyaz ağırlıklı keten kıyafetler. Tabii herkesin üstünde modellerin üstündeki gibi durmayan bu parçalar gözlem yeteneği keskin X kullanıcıları tarafından alaya alındı.

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Farklı benzetmeler yapıldı.

Farklı benzetmeler yapıldı.
twitter.com

Modaya kafa tutanlar oldu.

Modaya kafa tutanlar oldu.
twitter.com

Havalı gözüktüğünü sananlar da var.

Havalı gözüktüğünü sananlar da var.
twitter.com

Şöyle bir ortam var.

Şöyle bir ortam var.
twitter.com

Beğenenler de var.

Beğenenler de var.
twitter.com
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Tam olarak bu değil.

Tam olarak bu değil.
twitter.com

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