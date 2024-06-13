2024 Yazının Modası Keten Gömleği Diline Dolayan Twitter Kullanıcıları

Haziran ayı inanılmaz bir sıcak hava dalgasıyla başladı. Yazlıklar birden dolaplardan çıktı. Ancak influencerlar ve Instagram'daki postlar sağolsun bu senenin modası bej ve beyaz ağırlıklı keten kıyafetler. Tabii herkesin üstünde modellerin üstündeki gibi durmayan bu parçalar gözlem yeteneği keskin X kullanıcıları tarafından alaya alındı.