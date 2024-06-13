2024 Yazının Modası Keten Gömleği Diline Dolayan Twitter Kullanıcıları
2024 Yazının Modası Keten Gömleği Diline Dolayan Twitter Kullanıcıları
Haziran ayı inanılmaz bir sıcak hava dalgasıyla başladı. Yazlıklar birden dolaplardan çıktı. Ancak influencerlar ve Instagram'daki postlar sağolsun bu senenin modası bej ve beyaz ağırlıklı keten kıyafetler. Tabii herkesin üstünde modellerin üstündeki gibi durmayan bu parçalar gözlem yeteneği keskin X kullanıcıları tarafından alaya alındı.
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Farklı benzetmeler yapıldı.
Modaya kafa tutanlar oldu.
Havalı gözüktüğünü sananlar da var.
Şöyle bir ortam var.
Beğenenler de var.
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Tam olarak bu değil.
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