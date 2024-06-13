Elon Musk'ın Beğenileri Gizlemesine İki Çift Lafı Olan Twitter Kullanıcıları

Dünyanın en popüler sosyal mecralarından Twitter öyle bir değişti ki sitenin müdavimleri bile yeni ismi X'e de tuhaf logoya da alışamadı. Bunların üstüne beğenilerin gizlenmesi geldi. Son güncellemeye göre sadece kendimiz beğenilerimizi görebiliyoruz. Başkalarının beğenilerini göremiyoruz.