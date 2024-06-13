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Elon Musk'ın Beğenileri Gizlemesine İki Çift Lafı Olan Twitter Kullanıcıları

Elon Musk'ın Beğenileri Gizlemesine İki Çift Lafı Olan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.06.2024 - 11:48

Dünyanın en popüler sosyal mecralarından Twitter öyle bir değişti ki sitenin müdavimleri bile yeni ismi X'e de tuhaf logoya da alışamadı. Bunların üstüne beğenilerin gizlenmesi geldi. Son güncellemeye göre sadece kendimiz beğenilerimizi görebiliyoruz. Başkalarının beğenilerini göremiyoruz.

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Yeni özellik böyle duyuruldu.

Yeni özellik böyle duyuruldu.

Elon'a güven olmaz diyenler de vardı.

Duruma isyan eden stalkçular da...

Duruma isyan eden stalkçular da...
twitter.com

Kimilerine de gün doğdu!

Kimilerine de gün doğdu!
twitter.com

Durumdan memnun olan da var!

Durumdan memnun olan da var!
twitter.com
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Durum sadece bizde gündem olmadı.

Durum sadece bizde gündem olmadı.

Böyle oldu.

Böyle oldu.
twitter.com

Bir zevkimiz vardı...

Bir zevkimiz vardı...
twitter.com

Kimisi de destan yazdı.

Kimisi de destan yazdı.
twitter.com

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