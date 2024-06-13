Elon Musk'ın Beğenileri Gizlemesine İki Çift Lafı Olan Twitter Kullanıcıları
Elon Musk'ın Beğenileri Gizlemesine İki Çift Lafı Olan Twitter Kullanıcıları
Dünyanın en popüler sosyal mecralarından Twitter öyle bir değişti ki sitenin müdavimleri bile yeni ismi X'e de tuhaf logoya da alışamadı. Bunların üstüne beğenilerin gizlenmesi geldi. Son güncellemeye göre sadece kendimiz beğenilerimizi görebiliyoruz. Başkalarının beğenilerini göremiyoruz.
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Yeni özellik böyle duyuruldu.
Duruma isyan eden stalkçular da...
Kimilerine de gün doğdu!
Durumdan memnun olan da var!
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Durum sadece bizde gündem olmadı.
Böyle oldu.
Bir zevkimiz vardı...
Kimisi de destan yazdı.
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