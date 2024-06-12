Buluşmada Litrelik Kolayı Masaya Çıkarıp İçerek Sosyal Anksiyetenin İçinden Geçen Vatandaş
Buluşmada Litrelik Kolayı Masaya Çıkarıp İçerek Sosyal Anksiyetenin İçinden Geçen Vatandaş
İlk buluşmada karşı tarafa bırakılan intiba önemlidir. Kimi olmadığı kadar kibar, kimi olmadığı kadar bakımlı olmaya çalışır. Hep en iyi yönlerden bahsedilir. Sosyal anksiyete seviyesi de haliyle yüksektir. Ancak istisnalar da olabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da buluşmada kahvecinin ortasında litrelik kola açan kişiyle buluşmasını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Meşhur kahve zincirlerin birinde çekilen görüntü şöyle...
Yorumlara bakalım.
Kaçırma diyen var.
Aaaa!
Bu da yaşanabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğru bulmayan da oldu.
Toplumsal normları aşmış.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın