Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Buluşmada Litrelik Kolayı Masaya Çıkarıp İçerek Sosyal Anksiyetenin İçinden Geçen Vatandaş

Buluşmada Litrelik Kolayı Masaya Çıkarıp İçerek Sosyal Anksiyetenin İçinden Geçen Vatandaş

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.06.2024 - 14:27

İlk buluşmada karşı tarafa bırakılan intiba önemlidir. Kimi olmadığı kadar kibar, kimi olmadığı kadar bakımlı olmaya çalışır. Hep en iyi yönlerden bahsedilir. Sosyal anksiyete seviyesi de haliyle yüksektir. Ancak istisnalar da olabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da buluşmada kahvecinin ortasında litrelik kola açan kişiyle buluşmasını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Meşhur kahve zincirlerin birinde çekilen görüntü şöyle...

Meşhur kahve zincirlerin birinde çekilen görüntü şöyle...
twitter.com

Yorumlara bakalım.

Yorumlara bakalım.
twitter.com

Kaçırma diyen var.

Kaçırma diyen var.
twitter.com

Aaaa!

Aaaa!
twitter.com

Bu da yaşanabilir.

Bu da yaşanabilir.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Doğru bulmayan da oldu.

Doğru bulmayan da oldu.
twitter.com

Toplumsal normları aşmış.

Toplumsal normları aşmış.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın