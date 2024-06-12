Buluşmada Litrelik Kolayı Masaya Çıkarıp İçerek Sosyal Anksiyetenin İçinden Geçen Vatandaş

İlk buluşmada karşı tarafa bırakılan intiba önemlidir. Kimi olmadığı kadar kibar, kimi olmadığı kadar bakımlı olmaya çalışır. Hep en iyi yönlerden bahsedilir. Sosyal anksiyete seviyesi de haliyle yüksektir. Ancak istisnalar da olabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da buluşmada kahvecinin ortasında litrelik kola açan kişiyle buluşmasını paylaştı.