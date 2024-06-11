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Beyaz Keten Pantolon Modasından Bölümlere Göre Mezuniyet Karelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Beyaz Keten Pantolon Modasından Bölümlere Göre Mezuniyet Karelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.06.2024 - 17:36

Bakalım Salı günü Twitter timeline'ında en çok neler konuşulmuş en fazla kimler güşdürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Çok da olumsuz değil.

Çok da olumsuz değil.
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🤔

🤔
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Yakışan giysin.

Yakışan giysin.
twitter.com

👇

👇
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İzlenecek çok şey var!

İzlenecek çok şey var!
twitter.com

👇

👇
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Günün müzikal tespiti...

Günün müzikal tespiti...
twitter.com

Biraz da geçmişe özlem...

Biraz da geçmişe özlem...
twitter.com

👇

👇
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Bu kez erkekler gömülmemiş.

Bu kez erkekler gömülmemiş.
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Çok cool!

Çok cool!
twitter.com

Hiç şaşmaz!

Hiç şaşmaz!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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