Beyaz Keten Pantolon Modasından Bölümlere Göre Mezuniyet Karelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Beyaz Keten Pantolon Modasından Bölümlere Göre Mezuniyet Karelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü Twitter timeline'ında en çok neler konuşulmuş en fazla kimler güşdürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başlıyoruz!
Çok da olumsuz değil.
🤔
Yakışan giysin.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İzlenecek çok şey var!
👇
Günün müzikal tespiti...
Biraz da geçmişe özlem...
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu kez erkekler gömülmemiş.
Çok cool!
Hiç şaşmaz!
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın