Duydukları En Tuhaf Lakapları ve Hikayelerini Anlatan Kişiler Gününüzü Şenlendirecek
Duydukları En Tuhaf Lakapları ve Hikayelerini Anlatan Kişiler Gününüzü Şenlendirecek
İnsanların isimlerinin dışında farklı isimlerle çağırılması hatta bu ikinci isimlerin kimilerinde birincisinden daha popüler olması yeni veya bize mahsus bir durum değil. Ancak lakap takma olayı ve bu lakapların o kişinin gerçek isminin önüne geçmesi eski jenerasyonlarda daha sık rastlanan bir durum. Bazı lakapların da hikayeleri ve verilme anıları var.
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Lakapları paylaşma akımı ise bu tweetle başladı.
Ardından duyulan en tuhaf lakaplar ve hikayeleri tek tek sıralandı.
Çoğu da ofansif haliyle...
Kimi de travmatik...
Bu bile mantıklı geldi diğerlerini görünce...
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Sen ne sandın?
Bu da yaygın bir lakap...
Çok da tuhaf değilmiş.
🤔
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Sizin duyduğunuz en acayip lakap hangisiydi?
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