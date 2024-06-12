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Duydukları En Tuhaf Lakapları ve Hikayelerini Anlatan Kişiler Gününüzü Şenlendirecek

Duydukları En Tuhaf Lakapları ve Hikayelerini Anlatan Kişiler Gününüzü Şenlendirecek

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.06.2024 - 16:08

İnsanların isimlerinin dışında farklı isimlerle çağırılması hatta bu ikinci isimlerin kimilerinde birincisinden daha popüler olması yeni veya bize mahsus bir durum değil. Ancak lakap takma olayı ve bu lakapların o kişinin gerçek isminin önüne geçmesi eski jenerasyonlarda daha sık rastlanan bir durum. Bazı lakapların da hikayeleri ve verilme anıları var.

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Lakapları paylaşma akımı ise bu tweetle başladı.

Lakapları paylaşma akımı ise bu tweetle başladı.
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Ardından duyulan en tuhaf lakaplar ve hikayeleri tek tek sıralandı.

Ardından duyulan en tuhaf lakaplar ve hikayeleri tek tek sıralandı.
twitter.com

Çoğu da ofansif haliyle...

Çoğu da ofansif haliyle...
twitter.com

Kimi de travmatik...

Kimi de travmatik...
twitter.com

Bu bile mantıklı geldi diğerlerini görünce...

Bu bile mantıklı geldi diğerlerini görünce...
twitter.com
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Sen ne sandın?

Sen ne sandın?
twitter.com

Bir de videolu katkı geldi.

Bu da yaygın bir lakap...

Bu da yaygın bir lakap...
twitter.com

Çok da tuhaf değilmiş.

Çok da tuhaf değilmiş.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com
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Sizin duyduğunuz en acayip lakap hangisiydi?

Sizin duyduğunuz en acayip lakap hangisiydi?
twitter.com

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