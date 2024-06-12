Duydukları En Tuhaf Lakapları ve Hikayelerini Anlatan Kişiler Gününüzü Şenlendirecek

İnsanların isimlerinin dışında farklı isimlerle çağırılması hatta bu ikinci isimlerin kimilerinde birincisinden daha popüler olması yeni veya bize mahsus bir durum değil. Ancak lakap takma olayı ve bu lakapların o kişinin gerçek isminin önüne geçmesi eski jenerasyonlarda daha sık rastlanan bir durum. Bazı lakapların da hikayeleri ve verilme anıları var.