Atina'daki Taksicilerin Turist Olmayan Yolcuları Almamasına Gelen İronik Tepkiler
Atina'daki Taksicilerin Turist Olmayan Yolcuları Almamasına Gelen İronik Tepkiler
İstanbul'daki taksi sorunu malumunuz... Taksi bulamamak, bulsanız da mesafe beğendirememek, mesafe beğendirseniz de araçların bakımsız kimi şoförlerin anlayışsız olması diye gider. Peki komşuda durum nasıl? Aktarılanlara göre İstanbul gibi turistik bir şehir olan Atina'da da taksi sorunu yaşanıyor. Taksiciler tercihini vatandaştan değil yabancı turistten yana kullanıyor. Böyle bir benzerlik olunca Twitter'ın ironi üstadları da etkileşime doymuş oldu.
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Atina'daki taksi sorunu İstanbul kadar var mıdır bilmiyoruz ama forumlarda, yorumlarda çok fazla dolandırıldığını iddia eden, taksicileri beğenmeyen insan var.
Reddit gibi mecralar kötü taksi deneyimleriyle dolu.
Tabii bu durum haberlere kadar düştü...
Yorumlar gecikmedi.
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