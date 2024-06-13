Atina'daki Taksicilerin Turist Olmayan Yolcuları Almamasına Gelen İronik Tepkiler

İstanbul'daki taksi sorunu malumunuz... Taksi bulamamak, bulsanız da mesafe beğendirememek, mesafe beğendirseniz de araçların bakımsız kimi şoförlerin anlayışsız olması diye gider. Peki komşuda durum nasıl? Aktarılanlara göre İstanbul gibi turistik bir şehir olan Atina'da da taksi sorunu yaşanıyor. Taksiciler tercihini vatandaştan değil yabancı turistten yana kullanıyor. Böyle bir benzerlik olunca Twitter'ın ironi üstadları da etkileşime doymuş oldu.