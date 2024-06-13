Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Atina'daki Taksicilerin Turist Olmayan Yolcuları Almamasına Gelen İronik Tepkiler

Atina'daki Taksicilerin Turist Olmayan Yolcuları Almamasına Gelen İronik Tepkiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.06.2024 - 12:59

İstanbul'daki taksi sorunu malumunuz... Taksi bulamamak, bulsanız da mesafe beğendirememek, mesafe beğendirseniz de araçların bakımsız kimi şoförlerin anlayışsız olması diye gider. Peki komşuda durum nasıl? Aktarılanlara göre İstanbul gibi turistik bir şehir olan Atina'da da taksi sorunu yaşanıyor. Taksiciler tercihini vatandaştan değil yabancı turistten yana kullanıyor. Böyle bir benzerlik olunca Twitter'ın ironi üstadları da etkileşime doymuş oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Atina'daki taksi sorunu İstanbul kadar var mıdır bilmiyoruz ama forumlarda, yorumlarda çok fazla dolandırıldığını iddia eden, taksicileri beğenmeyen insan var.

Atina'daki taksi sorunu İstanbul kadar var mıdır bilmiyoruz ama forumlarda, yorumlarda çok fazla dolandırıldığını iddia eden, taksicileri beğenmeyen insan var.

Reddit gibi mecralar kötü taksi deneyimleriyle dolu.

Reddit gibi mecralar kötü taksi deneyimleriyle dolu.

Tabii bu durum haberlere kadar düştü...

Tabii bu durum haberlere kadar düştü...

Yorumlar gecikmedi.

Yorumlar gecikmedi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın