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Bu Tarih Genel Kültür Testine Göre Sen Celal Şengör müsün Yoksa Ilias Alexiou mu?

Bu Tarih Genel Kültür Testine Göre Sen Celal Şengör müsün Yoksa Ilias Alexiou mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.01.2024 - 13:16

Yunan televizyon kanallarında çıkan ve Celal Şengör'e benzerliği ile dikkat çeken Ilias Alexiou oldukça çok konuşuldu. Peki bu genel kültür testine göre sen Celal Şengör müsün yoksa Ilias Alexiou mu?

Haydiiii!

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1. Berlin Duvarı neden inşaa edildi?

1. Berlin Duvarı neden inşaa edildi?

2. Kral Midas’ın, efsaneye göre, dokunduğu şeylere ne olurdu?

2. Kral Midas’ın, efsaneye göre, dokunduğu şeylere ne olurdu?

3. “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözü ile ünlü tarihi kişilik kimdir?

4. Günümüz sınırlarında hangi ülke eskiden Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olmamıştır?

4. Günümüz sınırlarında hangi ülke eskiden Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olmamıştır?

5. Aşağıdakilerden hangisi Bursa’nın eski isimlerinden biridir?

5. Aşağıdakilerden hangisi Bursa’nın eski isimlerinden biridir?
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6. Mısır’da bulunan en büyük piramidin adı nedir?

6. Mısır’da bulunan en büyük piramidin adı nedir?

7. Roma Katolik Kilisesi’nin eşinden boşanmasına izin vermemesi sonucu Papa’nın otoritesini reddeden ve İngiltere Kilisesi’ni saraya bağlayan kral kimdir?

8. Aşağıdaki isimlerden hangisi cumhurbaşkanlığı yapmamıştır?

8. Aşağıdaki isimlerden hangisi cumhurbaşkanlığı yapmamıştır?

9. Manas Destanı hangi ülkenin milli destanıdır?

9. Manas Destanı hangi ülkenin milli destanıdır?

10. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin bayrağında ikiden fazla renk bulunur?

10. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin bayrağında ikiden fazla renk bulunur?
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11. Aşağıdaki hangi olay bir diğerini etkilemiştir?

11. Aşağıdaki hangi olay bir diğerini etkilemiştir?

12. 100 yıl Savaşları hangi iki ülke arasında olmuştur?

12. 100 yıl Savaşları hangi iki ülke arasında olmuştur?

13. Özgürlük Heykeli hangi ülke tarafından 100. Yılı nedeniyle ABD’ye hediye edilmiştir?

13. Özgürlük Heykeli hangi ülke tarafından 100. Yılı nedeniyle ABD’ye hediye edilmiştir?

14. Aşağıdaki ülkelerden hangisi SSCB’nin dağılması sonucu bağımsızlığını kazanmamıştır?

14. Aşağıdaki ülkelerden hangisi SSCB’nin dağılması sonucu bağımsızlığını kazanmamıştır?

15. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri değildir?

15. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri değildir?
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Sen Ilias Alexiou'sun!

Sen Ilias Alexiou'sun!

Sen Ilias Alexiou'sun! Evet Sen Celal Şengör değilsin ama umut var. Onun yolunda ilerliyor ve onun gibi olmaya çalışıyorsun. Tarih konusunda ne kadar yetkinsin bilemiyoruz ama kendini daha şimdiden yarışın içine soktun. Bi' Celal Şengör değilsin maalesef.

Sen Celal Şengör'sün!

Sen Celal Şengör'sün!

Sen Celal Şnegör'sün! Bilgin, görgün ve tecrübelerinle bize adeta Celal hocayı anımsattın. Kendine tarih konusunda güveniyor ve sık sık Celal Şengör'ü takip ediyorsun. Tarih bilgin karşısında açıkcası kendimizi biraz eksik hissettik.

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