Bu Tarih Genel Kültür Testine Göre Sen Celal Şengör müsün Yoksa Ilias Alexiou mu?

Sen Ilias Alexiou'sun! Evet Sen Celal Şengör değilsin ama umut var. Onun yolunda ilerliyor ve onun gibi olmaya çalışıyorsun. Tarih konusunda ne kadar yetkinsin bilemiyoruz ama kendini daha şimdiden yarışın içine soktun. Bi' Celal Şengör değilsin maalesef.