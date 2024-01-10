Bu Tarih Genel Kültür Testine Göre Sen Celal Şengör müsün Yoksa Ilias Alexiou mu?
Bu Tarih Genel Kültür Testine Göre Sen Celal Şengör müsün Yoksa Ilias Alexiou mu?
Yunan televizyon kanallarında çıkan ve Celal Şengör'e benzerliği ile dikkat çeken Ilias Alexiou oldukça çok konuşuldu. Peki bu genel kültür testine göre sen Celal Şengör müsün yoksa Ilias Alexiou mu?
Haydiiii!
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1. Berlin Duvarı neden inşaa edildi?
2. Kral Midas’ın, efsaneye göre, dokunduğu şeylere ne olurdu?
3. “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözü ile ünlü tarihi kişilik kimdir?
4. Günümüz sınırlarında hangi ülke eskiden Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olmamıştır?
5. Aşağıdakilerden hangisi Bursa’nın eski isimlerinden biridir?
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6. Mısır’da bulunan en büyük piramidin adı nedir?
7. Roma Katolik Kilisesi’nin eşinden boşanmasına izin vermemesi sonucu Papa’nın otoritesini reddeden ve İngiltere Kilisesi’ni saraya bağlayan kral kimdir?
8. Aşağıdaki isimlerden hangisi cumhurbaşkanlığı yapmamıştır?
9. Manas Destanı hangi ülkenin milli destanıdır?
10. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin bayrağında ikiden fazla renk bulunur?
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11. Aşağıdaki hangi olay bir diğerini etkilemiştir?
12. 100 yıl Savaşları hangi iki ülke arasında olmuştur?
13. Özgürlük Heykeli hangi ülke tarafından 100. Yılı nedeniyle ABD’ye hediye edilmiştir?
14. Aşağıdaki ülkelerden hangisi SSCB’nin dağılması sonucu bağımsızlığını kazanmamıştır?
15. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri değildir?
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Sen Ilias Alexiou'sun!
Sen Celal Şengör'sün!
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