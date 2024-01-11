Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Seni imkansız aşkı olarak gören kişinin ismini söylüyoruz!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetin seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım daha önce sevip de kavuşamadığın oldu mu?
4. Sence bir aşk neden imkansız olur?
5. Sen daha önce aşık oldun mu?
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6. Peki yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğun birinin aslında sana çok büyük yalanlar söylediğini öğreniyorsun ama aynı zamanda da çok aşıksın. Ne yaparsın?
7. Doğduğun günü seçer misin?
8. Doğduğun ayı da seçer misin?
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
Seni İmkansız Aşkı Olarak Gören Kişi;👇
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