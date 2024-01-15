Evet/Hayır Testine Göre Sen Hayatında Özgür müsün?
Evet/Hayır Testine Göre Sen Hayatında Özgür müsün?
Bu evet/hayır testine göre sen özgür müsün söylüyoruz!
Haydi teste!
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1. Söyle bakalım kendini bir şeylere mecbur hissediyor musun?
2. İşini severek mi yapıyorsun?
3. Şu anki hayatın sana yetiyor mu?
4. Sorumluluk almak senin için zor mu?
5. Kolaylıkla hayır diyebiliyor musun?
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6. Arkadaşların senin tek bir telefonunla yanına gelir mi?
7. "Hayatımda olmazsa yapamam!" dediğin biri var mı?
8. Kararlarını tek başına mı alıyorsun?
9. Yaşadığın yeri bırakıp gitme düşüncesine giriyor musun?
10. Son olarak kaybetmekten korktuğun şeyler var mı?
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Sen hayatında özgür birisin!
Sen hayatında özgür biri değilsin!
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