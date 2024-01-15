Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Evet/Hayır Testine Göre Sen Hayatında Özgür müsün?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Hayatında Özgür müsün?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
15.01.2024 - 09:01

Bu evet/hayır testine göre sen özgür müsün söylüyoruz!

Haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Söyle bakalım kendini bir şeylere mecbur hissediyor musun?

2. İşini severek mi yapıyorsun?

3. Şu anki hayatın sana yetiyor mu?

4. Sorumluluk almak senin için zor mu?

5. Kolaylıkla hayır diyebiliyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Arkadaşların senin tek bir telefonunla yanına gelir mi?

7. "Hayatımda olmazsa yapamam!" dediğin biri var mı?

8. Kararlarını tek başına mı alıyorsun?

9. Yaşadığın yeri bırakıp gitme düşüncesine giriyor musun?

10. Son olarak kaybetmekten korktuğun şeyler var mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sen hayatında özgür birisin!

Sen hayatında özgür birisin. Özgürlük, senin için sadece coğrafi sınırlarını genişletmek veya sosyal çevrenden uzaklaşmak anlamına gelmiyor. Daha derin bir anlamı var, özgürlük senin için kendini bir şeylere mecbur hissetmemek, kendi kararlarını özgürce alabilmek anlamına geliyor. Hayatını kendi istek ve arzuların doğrultusunda yönlendirebiliyorsun ve bu senin için özgürlüğün en saf hali. Etrafında ne kadar çok ses yükselirse yükselsin, sen kendi iç sesine kulak veriyor ve cesaretinle kendi bildiğin yoldan şaşmıyorsun. Özgürlüğünün tadını çıkarıyorsun çünkü istediğin zaman, istediğin yerde olabilme düşüncesi senin için bir lüks değil, bir yaşam biçimi. Belki bu özgürlüğü her zaman kullanmıyorsun, ama sadece ona sahip olmanın bile seni mutlu ettiğini biliyoruz. Hayatında bir şeylere bağlı kalmak zorunda olduğunda, bu durumdan rahatsızlık duyan veya zorla bir şeyleri yapmak zorunda olan biri olsaydın, mutsuz olacağını biliyorsun. Senin için özgürlük, hayatın koşullarına bağlı kalmadan yaşayabilmektir. Bu, senin özgürlüğünün en büyük hediyesi ve en değerli varlığıdır.

Sen hayatında özgür biri değilsin!

Sen hayatında özgür biri değilsin. Belki de çok fazla sorumluluk yüklenmişsin, belki de korkuların seni esir almış durumda. Ya da belki de sevdiklerin, seni özgürce yaşamaktan alıkoyan en büyük engel. Çünkü sürekli olarak onların duygularını, ihtiyaçlarını düşünmek ve onlara destek olmak zorundasın. Özgürlük, genellikle yanlış anlaşılan bir kavramdır. Çoğu insan için özgürlük, başka bir şehre taşınıp orada tek başına yaşamak gibi görünebilir. Ancak gerçekte özgürlük, kendi hayatını yönetme ve özgürce hareket edebilme yeteneğidir. Bir başka engel daha var ki, bu da risk almaktan korkmaktır. Belki de yarının ne getireceğini bilememek, seni risk almaktan alıkoyuyor. Bu da özgürlüğünü kısıtlıyor. Ancak unutma ki, hayatta her şey bir risktir ve risk almadan da özgür olamazsın. Gerçekten hayatında özgür olmak istiyorsan, bunun için öncelikle biraz bencil olman gerekiyor. Kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini önceliklendirmen, sevdiklerini ve korkularını bir kenara bırakman gerekiyor. Ancak bu şekilde gerçek özgürlüğe ulaşabilirsin. Unutma, hayat senin ve senin özgürce yaşama hakkın var.

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?