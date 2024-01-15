Evet/Hayır Testine Göre Sen Hayatında Özgür müsün?

Sen hayatında özgür biri değilsin. Belki de çok fazla sorumluluk yüklenmişsin, belki de korkuların seni esir almış durumda. Ya da belki de sevdiklerin, seni özgürce yaşamaktan alıkoyan en büyük engel. Çünkü sürekli olarak onların duygularını, ihtiyaçlarını düşünmek ve onlara destek olmak zorundasın. Özgürlük, genellikle yanlış anlaşılan bir kavramdır. Çoğu insan için özgürlük, başka bir şehre taşınıp orada tek başına yaşamak gibi görünebilir. Ancak gerçekte özgürlük, kendi hayatını yönetme ve özgürce hareket edebilme yeteneğidir. Bir başka engel daha var ki, bu da risk almaktan korkmaktır. Belki de yarının ne getireceğini bilememek, seni risk almaktan alıkoyuyor. Bu da özgürlüğünü kısıtlıyor. Ancak unutma ki, hayatta her şey bir risktir ve risk almadan da özgür olamazsın. Gerçekten hayatında özgür olmak istiyorsan, bunun için öncelikle biraz bencil olman gerekiyor. Kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini önceliklendirmen, sevdiklerini ve korkularını bir kenara bırakman gerekiyor. Ancak bu şekilde gerçek özgürlüğe ulaşabilirsin. Unutma, hayat senin ve senin özgürce yaşama hakkın var.