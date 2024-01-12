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Yüz Tipine Göre Hangi Avrupa Ülkesine Aitsin?

Yüz Tipine Göre Hangi Avrupa Ülkesine Aitsin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
12.01.2024 - 09:01

Bize yüz tipini seç, hangi Avrupa ülkesine aitsin söyleyelim!

Hazırsan;

Başlayalım!

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1. Öncelikle yüz şeklini seçer misin?

2. Kaş yapını da öğrenelim.

3. Göz şeklin bunlardan hangisi?

4. Burun şeklini de seçer misin?

5. Kulak şeklin bunlardan hangisi?

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6. Son olarak da dudak şeklini öğrenelim?

Almanya

Almanya

Belçika

Belçika

Çekya

Çekya

Fransa

Fransa

İrlanda

İrlanda

İtalya

İtalya

Polonya

Polonya

Slovenya

Slovenya

İsveç

İsveç

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