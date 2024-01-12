Yüz Tipine Göre Hangi Avrupa Ülkesine Aitsin?
Yüz Tipine Göre Hangi Avrupa Ülkesine Aitsin?
Bize yüz tipini seç, hangi Avrupa ülkesine aitsin söyleyelim!
Hazırsan;
Başlayalım!
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1. Öncelikle yüz şeklini seçer misin?
2. Kaş yapını da öğrenelim.
3. Göz şeklin bunlardan hangisi?
4. Burun şeklini de seçer misin?
5. Kulak şeklin bunlardan hangisi?
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6. Son olarak da dudak şeklini öğrenelim?
Almanya
Belçika
Çekya
Fransa
İrlanda
İtalya
Polonya
Slovenya
İsveç
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