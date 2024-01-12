Sen Hangi Hayvanın Özelliklerini Taşıyorsun?
Sen Hangi Hayvanın Özelliklerini Taşıyorsun?
Bir hayvan seç, sen hangi baskın özelliğe sahipsin söyleyelim!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir tartışma sırasında sen hangisisin?
4. Hayatına yeni şeylerin dahil olması seni rahatsız ediyor mu?
5. Sen hangisisin?
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6. Kaç yakın arkadaşa sahipsin?
7. Birinin sana yapamazsın demesi sana ne hissettirir?
8. Son olarak ilişkilerinde hangi özelliğin ağır basıyor?
Sen "Ayı"yla aynı özellikleri taşıyorsun!
Sen "Kelebek"le aynı özellikleri taşıyorsun!
Sen "Kartal"la aynı özellikleri taşıyorsun!
Sen "Yunus"la aynı özellikleri taşıyorsun!
Sen "Kedi"yle aynı özellikleri taşıyorsun!
Sen "Köpek"le aynı özellikleri taşıyorsun!
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