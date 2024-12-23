onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Seçtiğin ‘Pis’ Görsellere Göre Temizlik Yapmadan Kaç Gün Durabilirsin?

etiket Seçtiğin ‘Pis’ Görsellere Göre Temizlik Yapmadan Kaç Gün Durabilirsin?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 10:31

Ev temizliği, kimine göre eğlenceli bir aktivite, kimine göre ise büyük bir işkence! 🤯 Peki sen, 'Bu ev biraz daha böyle kalabilir,' diyenlerden misin, yoksa bir damla toz gördüğünde ortalığı ayağa kaldıranlardan mı? 🧹 Seçtiğin 'pis' görsellere göre temizlik yapmadan kaç gün dayanabileceğini söylüyoruz! Hazırsan, başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bu mutfağa ne dersin? 🍳

2. Peki ya bu banyo? 🛁

3. Şu bulaşık süngeriyle aran nasıl? 🧽

4. Şimdi de bu dolaba bakalım! 🚪

5. Bu halıya ne dersin? 🧼

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir de evdeki elektronik cihazlara bakalım! 📺

7. Peki ya çöp kutusu? 🗑️

8. Son olarak, salondaki bu manzaraya ne diyorsun?

1 gün bile dayanmak zor!

Açıkçası senin için temizlik yapmak bir kâbus gibi! Evde bir gün bile temizliğe ihtiyaç duymadan durmakta zorlanıyorsun. Bir yandan işin yoğunluğu, diğer yandan temizlikle uğraşmak derken kendini bu konuda çok da zorlamıyorsun. Ama dürüst olalım, bu kadar dağınıklık içinde yaşamak seni de yormuyor mu? 🏠 Eğer 1 gün daha böyle devam etsen ev resmen bir film seti gibi olabilir! Neyse ki bu durumu toparlamak senin elinde, sadece biraz enerji ve küçük bir motivasyonla her şey değişebilir. Şimdi bir nefes al, belki de bugün küçük bir başlangıç yaparsın! 😊

3 gün idare ederim!

Temizlikle aranda mesafeli bir ilişki var ama tamamen kopmuş değilsiniz. 3 gün boyunca temizlik yapmadan rahatlıkla idare edebilirsin. İlk gün “Bir şey olmaz,” ikinci gün “Eh, biraz dağınık,” derken üçüncü gün geldiğinde artık müdahale etme vaktinin geldiğini hissediyorsun. İşlerin bu noktaya gelmesi seni biraz rahatsız ediyor ama o kadar da dert etmiyorsun. Yavaş yavaş bu işleri düzene koysan belki daha huzurlu bir ortamda yaşarsın. Ama şu anki düzenin de seni idare ediyor gibi görünüyor. Sonuçta, herkesin temizliğe yaklaşımı farklı! 😉

1 hafta rahat dayanırım!

Sen temizlik konusunda oldukça dengelisin! 1 hafta boyunca temizlik yapmadan idare edebilirsin, ama bu sürenin sonunda mutlaka evi toparlama ihtiyacı hissediyorsun. İlk birkaç gün göz ardı edersin, sonra ufak tefek toparlamalar yapmaya başlarsın. Bir hafta sonunda ise her şeyin derli toplu olmasını istemeye başlarsın. Özellikle misafir geleceğinde veya yoğun bir hafta sonundan sonra temizlik senin için bir rutin haline gelir. Yani, sen tam anlamıyla dengeli bir temizlik insanısın. Hem evin rahat hem de huzurlu! 🌟

1 ay rahat yaşarım!

Sen temizlik ve düzen konularında neredeyse kusursuzsun! 1 ay boyunca temizlik yapmadan durabileceğini düşünsek bile, aslında bu senin için imkânsız gibi. Çünkü evin düzenli, temiz ve her zaman hazır. Temizlik yapmadığın bir gün bile kendini huzursuz hissedebilirsin. Evinin temizliği ve düzeni senin için yaşam tarzı haline gelmiş. Her şey yerli yerinde ve tertemiz. Ama bu kadar düzenli olmak bazen seni yorabilir. Biraz kendine izin vermek, ara sıra temizlik konusunda rahat olmak da önemli. Temiz ve düzenli bir ortamda yaşamak sana huzur ve mutluluk veriyor, bu kesin! 🏡

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
sabrina
sabrina
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın