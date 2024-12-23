Seçtiğin ‘Pis’ Görsellere Göre Temizlik Yapmadan Kaç Gün Durabilirsin?
Seçtiğin ‘Pis’ Görsellere Göre Temizlik Yapmadan Kaç Gün Durabilirsin?
Ev temizliği, kimine göre eğlenceli bir aktivite, kimine göre ise büyük bir işkence! 🤯 Peki sen, 'Bu ev biraz daha böyle kalabilir,' diyenlerden misin, yoksa bir damla toz gördüğünde ortalığı ayağa kaldıranlardan mı? 🧹 Seçtiğin 'pis' görsellere göre temizlik yapmadan kaç gün dayanabileceğini söylüyoruz! Hazırsan, başlayalım!
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1. Bu mutfağa ne dersin? 🍳
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2. Peki ya bu banyo? 🛁
3. Şu bulaşık süngeriyle aran nasıl? 🧽
4. Şimdi de bu dolaba bakalım! 🚪
5. Bu halıya ne dersin? 🧼
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6. Bir de evdeki elektronik cihazlara bakalım! 📺
7. Peki ya çöp kutusu? 🗑️
8. Son olarak, salondaki bu manzaraya ne diyorsun?
1 gün bile dayanmak zor!
3 gün idare ederim!
1 hafta rahat dayanırım!
1 ay rahat yaşarım!
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