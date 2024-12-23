Seçtiğin ‘Pis’ Görsellere Göre Temizlik Yapmadan Kaç Gün Durabilirsin?

Açıkçası senin için temizlik yapmak bir kâbus gibi! Evde bir gün bile temizliğe ihtiyaç duymadan durmakta zorlanıyorsun. Bir yandan işin yoğunluğu, diğer yandan temizlikle uğraşmak derken kendini bu konuda çok da zorlamıyorsun. Ama dürüst olalım, bu kadar dağınıklık içinde yaşamak seni de yormuyor mu? 🏠 Eğer 1 gün daha böyle devam etsen ev resmen bir film seti gibi olabilir! Neyse ki bu durumu toparlamak senin elinde, sadece biraz enerji ve küçük bir motivasyonla her şey değişebilir. Şimdi bir nefes al, belki de bugün küçük bir başlangıç yaparsın! 😊