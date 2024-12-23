İstanbul Ambarlı Limanı’ndaki Konteyner Gemisi Yan Yattı
İstanbul Ambarlı Limanı’ndaki Konteyner Gemisi Yan Yattı
Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner gemisi yan yattı. Olay sonrasında gemi personeli tahliye edildi. Geminin yan yattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklama, "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geminin yan yattığı ve personelin tahliye edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı..
İşte limandaki geminin yan yattığı anlar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın