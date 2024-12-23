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İstanbul Ambarlı Limanı’ndaki Konteyner Gemisi Yan Yattı

İstanbul Ambarlı Limanı’ndaki Konteyner Gemisi Yan Yattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.12.2024 - 09:36

Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner gemisi yan yattı. Olay sonrasında gemi personeli tahliye edildi. Geminin yan yattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklama, "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" denildi.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklama, "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" denildi.

Geminin yan yattığı ve personelin tahliye edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı..

Geminin yan yattığı ve personelin tahliye edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı..

İşte limandaki geminin yan yattığı anlar...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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