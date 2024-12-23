Burdur'da Park Halindeki Halk Otobüsleri Yandı!
Burdur'da Park Halindeki Halk Otobüsleri Yandı!
Burdur’da park halindeki bir otobüste çıkan yangın, yanındaki 4 otobüse daha sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüsler, kullanılamaz hale geldi. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak yangın hakkında 'Saat 03.18'de ihbar düştü, 1 dakika sonra 3 ekibimiz olay yerine geldi. 5 araç ve 15 personelle müdahale ettik. Maalesef 5 otobüsümüz zarar gördü” dedi.
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Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi durağında saat 03.00 sıralarında park halindeki bir otobüste yangın çıktı.
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Alevler, yandaki 4 otobüse daha sıçradı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 5 otobüs kullanılamaz hale geldi. Vali Tülay Baydar Bilgihan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt da yangın bölgesine gelerek olayla ilgili bilgi aldı.
Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "Saat 03.18'de ihbar düştü, 1 dakika sonra 3 ekibimiz olay yerine geldi. 5 araç ve 15 personelle müdahale ettik. Maalesef 5 otobüsümüz zarar gördü. Yangının çıkış sebebi yapacağımız detaylı inceleme sonucu belli olacak. Geçmiş olsun" dedi.
Yanan otobüslerden birinin şoförü Erkan Gedik ise "Gece 23.30'da son seferimi yaptım. Park ettim. Ana şalter kapalı. Saat 03.20 gibi telefonla otobüsün yandığı bildirildi. Herhangi bir düşmanımız yok. Ne olduğu inceleme sonunda belli olacak" diye konuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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