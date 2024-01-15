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Seçtiğin Görsellere Göre Sen Hangi Psikolojik Soruna Yatkınsın?

Seçtiğin Görsellere Göre Sen Hangi Psikolojik Soruna Yatkınsın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
15.01.2024 - 18:01

Seçtiğin görseller senin hangi psikolojik soruna yatkın olduğunu ortaya çıkarıyor!

Haydi testeee!

Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun!

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1. Bu görsellerden hangisi seni yalnız hissettirdi?

2. Bu görsellerden hangisi sana huzur verdi?

3. Bu görsellerden hangisi sana korku hissettirdi?

4. Bu görsellerden hangisi sana mutluluk verdi?

5. Peki bu görsellerden hangisi içinde acıma hissi uyandırdı?

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6. Bu görsellerden hangisinde kendini gördün?

7. Peki bu görsellerden hangisi seni rahatsız etti?

8. Son olarak bu görsellerden birini seçer misin?

Anksiyete Bozukluğu

Hayatın hızlı temposu, stresli iş ortamı, sosyal hayatta yaşanan zorluklar... Tüm bunlar bazen bizi biraz sıkıştırabilir, değil mi? İşte tam da burada, belki de farkında olmadan, anksiyete bozukluğuna yatkın bir profil çizmeye başlıyorsunuz.  Anksiyete bozukluğu, modern çağın en yaygın psikolojik rahatsızlıklarından biri ve ne yazık ki, siz de bu duruma yatkın bir birey olabilirsiniz. Peki, bu durumun belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Endişe, huzursuzluk, korku... Bunların hepsi anksiyete bozukluğunun belirtileri arasında.  Eğer siz de bu belirtileri yaşıyorsanız, belki de bir uzmana başvurmanın zamanı gelmiştir. Unutmayın, anksiyete bozukluğu tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır ve sizin de hayatınızı olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Kendinize biraz daha önem verin, çünkü siz bunu hak ediyorsunuz!

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluğunun tuhaf ve karmaşık dünyasında yaşamanız çok mümkün. Hayatınızın her köşesine sinsice sızan bu durum, belki de farkında olmadan sizin kontrolünüz dışında gelişiyor. Biraz daha yakından bakalım: Obsesif kompulsif bozukluk, genellikle kısaltmasıyla OKB olarak anılan, kişinin zihninde sürekli tekrar eden, istem dışı düşünceler ve bu düşünceleri durdurmak için gerçekleştirilen takıntılı davranışlarla karakterize bir rahatsızlık. Belki de her gün aynı saatte kahvenizi yudumluyor, belki de kapıyı kilitlerken belirli bir ritüel uyguluyorsunuz. Ancak bu durumun farkında olmadan, hayatınızın her anında bu düşünceler ve davranışlarla boğuşuyor olabilirsiniz. Obsesif kompulsif bozukluk, hayatınızın her alanını etkileyebilen ve yaşam kalitenizi düşürebilen bir durum. Ancak unutmayın, her ne kadar zorlu bir mücadele gibi görünse de, bu durumla başa çıkmak ve kontrolü tekrar elinize almak mümkün. Kendinize biraz daha yakından bakın, belki de hayatınızın rengini değiştirecek bir adım atmanın tam sırasıdır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Hayatın bazen beklenmedik köşeleri vardır, Bazen bu köşeler, öyle ya da böyle, bizi travma sonrası stres bozukluğu gibi bir durumla karşı karşıya bırakabilir. Travma sonrası stres bozukluğu, genellikle travmatik bir olayın ardından ortaya çıkan ve kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen bir durumdur. Ancak, bu durum herkesi aynı şekilde etkilemez. Bazılarımız, belki de siz, bu duruma karşı daha hassas olabilir. İşte bu noktada, kendinizi daha iyi anlamak ve belki de bu durumu daha iyi yönetmek için, belki de biraz daha derinlere inmek gerekiyor. Unutmayın, hayatta her şeyin bir çözümü vardır ve belki de sizin çözümünüz, bu durumu daha iyi anlamaktan geçiyor. Kendinizi daha iyi tanıyın, belki de siz travma sonrası stres bozukluğuna karşı daha yatkın bir bireysiniz. Ve bu durumla başa çıkmak için, belki de ilk adımınızı atmanın tam zamanı.

Depresyon

Hayatın renkli dönemeçlerinde bazen mavi tonlar ağır basabilir, bu durumun adı da depresyon olabilir. Sen bu duruma biraz daha yatkın olabilirsin. Belki de duygusal bir yapıya sahipsin, belki de hayatın sana sunduğu zorluklar biraz daha ağırdır. Ancak unutma, her bulutun gümüş bir astarı vardır ve senin de içinde bulunduğun bu durum, belki de senin en güçlü yanını keşfetmene yardımcı olabilir. Çünkü hayatta her zorluğun ardından gelen başarı, bize kendimizi daha iyi hissettirir. Depresyona yatkın olmak, belki de senin hayata karşı daha hassas ve anlayışlı bir birey olmanı sağlar. Unutma, her durumun iyi ve kötü yanları vardır ve senin görevin, bu durumu en iyi şekilde yönetmektir.

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