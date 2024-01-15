Seçtiğin Görsellere Göre Sen Hangi Psikolojik Soruna Yatkınsın?
Seçtiğin Görsellere Göre Sen Hangi Psikolojik Soruna Yatkınsın?
Seçtiğin görseller senin hangi psikolojik soruna yatkın olduğunu ortaya çıkarıyor!
Haydi testeee!
Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun!
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1. Bu görsellerden hangisi seni yalnız hissettirdi?
2. Bu görsellerden hangisi sana huzur verdi?
3. Bu görsellerden hangisi sana korku hissettirdi?
4. Bu görsellerden hangisi sana mutluluk verdi?
5. Peki bu görsellerden hangisi içinde acıma hissi uyandırdı?
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6. Bu görsellerden hangisinde kendini gördün?
7. Peki bu görsellerden hangisi seni rahatsız etti?
8. Son olarak bu görsellerden birini seçer misin?
Anksiyete Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Depresyon
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depresyon :d