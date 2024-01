Seçtiğin Görsellere Göre Sen Hangi Psikolojik Soruna Yatkınsın?

Obsesif kompulsif bozukluğunun tuhaf ve karmaşık dünyasında yaşamanız çok mümkün. Hayatınızın her köşesine sinsice sızan bu durum, belki de farkında olmadan sizin kontrolünüz dışında gelişiyor. Biraz daha yakından bakalım: Obsesif kompulsif bozukluk, genellikle kısaltmasıyla OKB olarak anılan, kişinin zihninde sürekli tekrar eden, istem dışı düşünceler ve bu düşünceleri durdurmak için gerçekleştirilen takıntılı davranışlarla karakterize bir rahatsızlık. Belki de her gün aynı saatte kahvenizi yudumluyor, belki de kapıyı kilitlerken belirli bir ritüel uyguluyorsunuz. Ancak bu durumun farkında olmadan, hayatınızın her anında bu düşünceler ve davranışlarla boğuşuyor olabilirsiniz. Obsesif kompulsif bozukluk, hayatınızın her alanını etkileyebilen ve yaşam kalitenizi düşürebilen bir durum. Ancak unutmayın, her ne kadar zorlu bir mücadele gibi görünse de, bu durumla başa çıkmak ve kontrolü tekrar elinize almak mümkün. Kendinize biraz daha yakından bakın, belki de hayatınızın rengini değiştirecek bir adım atmanın tam sırasıdır.