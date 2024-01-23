Burcuna ve Yükselen Burcuna Göre Evleneceğin Kişiyle Ne Zaman Tanışacaksın?
Burcuna ve Yükselen Burcuna Göre Evleneceğin Kişiyle Ne Zaman Tanışacaksın?
Burcuna ve yükselen burcuna göre evleneceğin kişiyle ne zaman tanışacaksın?
Haydi testeee!
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Burcunu seçer misin?
Yükselen burcunu seçer misin?
Sen evleneceğin kişiyle 2024 yılının Nisan ayında tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle 2024 yılının Eylül ayında tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle 2025 yılının Ocak ayında tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle 2025 yılının Mart ayında tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle 2026 yılının Haziran ayında tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle 2026 yılının Kasım ayında tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle 2024 yılının Şubat ayında tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle 2025 yılının Temmuz ayında tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle 2025 yılının Mayıs ayında tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle 2026 yılının Ağustos ayında tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle 2025 yılının Mayıs ayında tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle 2026 yılının Ekim ayında tanışacaksın!
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