Uyku Pozisyonunuza Göre İlişkinizde Yüzde Kaç Mutlusunuz?
Uyku Pozisyonunuza Göre İlişkinizde Yüzde Kaç Mutlusunuz?
Bu uyku pozisyonlarından en çok tercih ettiğinizi seçin ve ilişkinizde ne kadar mutlusunuz söyleyelim!
Eğer hazırsan;
Başlayalım!
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Seç bakalım...
Sizin mutluluğunuz %75
Sizin mutluluğunuz %25
Sizin mutluluğunuz %15
Sizin mutluluğunuz %30
Sizin mutluluğunuz %40
Sizin mutluluğunuz %50
Sizin mutluluğunuz %95
Sizin mutluluğunuz %60
Sizin mutluluğunuz %10
Sizin mutluluğunuz %80
Sizin mutluluğunuz %55
Sizin mutluluğunuz %45
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