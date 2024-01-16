Bu Görselde Dikkatini Çeken İlk Şeye Göre Nasıl Bir Sevgiliye Sahip Olmalısın?
Bu Görselde Dikkatini Çeken İlk Şeye Göre Nasıl Bir Sevgiliye Sahip Olmalısın?
Verdiğimiz görselde ilk dikkatini çeken şey, senin nasıl bir sevgili aradığını ortaya çıkarıyor!
Haydi teste!
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Bu görselde dikkatini çeken ilk şeyi seçer misin?
Sen, her an yanında olacak ve güvenini sarsmayacak biriyle sevgili olmalısın!
Senin sevgilin olacak kişi mantıksal biri olmalı ve seni her yanlışından döndürmeli.
Sen, cesareti ile seni de cesaretlendiren ve kendini dinlediğinde doğruyu bulan biriyle sevgili olmalısın.
Sen, panik anlarında seni sakinleştirebilecek biriyle sevgili olmalısın!
Sen, seni anlayabilen ve duygularına duygularıyla karışılık veren biriyle sevgili olmalısın!
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