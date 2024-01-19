Bu 30 Davranıştan 25 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Olarak İyi Değilsin Demektir!
Bu 30 Davranıştan 25 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Olarak İyi Değilsin Demektir!
Bu davranışlardan yaptıklarını seç, psikolojin ne kadar iyi anlatalım!
Haydiii!
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Sen bu davranışlardan kaç tanesini yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Senin psikolojin yine de iyi durumda...
Psikolojin iyi değil ama yine de bir şeylere tutunuyorsun.
Senin psikolojin hiç iyi değil!
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