Bu 30 Davranıştan 25 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Olarak İyi Değilsin Demektir!

Hayatın o parlak, enerji dolu günlerinden uzakta olduğunu hissediyorsun, değil mi? O neşeli anıların, o coşkulu saatlerin artık geride kaldığını düşünüyorsun ve bu düşünce bile içini acıtıyor. Bu düşüncenin ağırlığı altında eziliyor, kendini tükenmiş hissediyorsun. Evet, senin psikolojin hiç iyi değil. Bu durumu kabullenmek istemiyor, belki de kabullenemiyorsun. Ama içinde bulunduğun durum, psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğin gerçeğini değiştirmiyor. Seninle aynı durumu yaşayan birçok kişi gibi, sen de enerjini kaybettiğini hissediyorsun. Günlük rutinin, hayatının olağan akışı artık seni tatmin etmiyor, eskisi kadar memnun etmiyor. Belki de hayattan beklentilerin değişti, belki de hayatın sana sundukları. Her ne olursa olsun, şu anda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun. Ne yazık ki, bu durumda olan birçok kişi gibi, senin de bir şeylere ümidin yok. Belki de bu durumun geçici olduğunu düşünüyorsun, belki de bu durumun kalıcı olduğundan korkuyorsun. Ama ne olursa olsun, şu anda hiçbir şeye ümit beslemiyorsun. Bu durumda olan birçok kişi gibi, sen de kendini tükenmiş hissediyorsun. Belki de bu durumun geçici olduğunu düşünüyorsun, belki de bu durumun kalıcı olduğundan korkuyorsun. Ama ne olursa olsun, şu anda hiçbir şeye ümit beslemiyorsun. Evet, senin psikolojin hiç iyi değil. Ama unutma ki, bu durum geçici olabilir. Kendine biraz zaman tanı, belki de biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Kendine ve hayata karşı olan bakış açını biraz değiştir, belki de bu durumdan çıkmanın yolu budur. Unutma, her zaman daha iyi bir yarın vardır.