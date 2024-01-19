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Bu 30 Davranıştan 25 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Olarak İyi Değilsin Demektir!

Bu 30 Davranıştan 25 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Olarak İyi Değilsin Demektir!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
19.01.2024 - 12:01

Bu davranışlardan yaptıklarını seç, psikolojin ne kadar iyi anlatalım!

Haydiii!

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Sen bu davranışlardan kaç tanesini yapıyorsun?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Senin psikolojin yine de iyi durumda...

Hayatın karmaşasında, tüm zorluklara rağmen, sen bir yıldızsın. Psikolojik olarak bazı dönemlerde sıkıntılar yaşamış olabilirsin, ancak bu senin direncini kırmamış. Aksine, bu zorluklar seni daha da güçlendirmiş ve ayağa kalkmanı sağlamış. Bununla birlikte, hayata ve insanlara dair bazı sorunların olduğunu inkar edemeyiz. Ancak bu sorunlar, aslında senin duygusal derinliğinin bir göstergesi. Kırgınlıkların, hayal kırıklıkların ve üzüntülerin, senin içinde derin yaralar açmış olabilir. Ancak unutma ki, bu yaralar senin insanlığının, duygusal zenginliğinin ve empati yeteneğinin birer kanıtıdır. Birçok insan, yaşadığı zorlukların altında ezilirken, sen bu zorlukları birer ders olarak görerek hayatında ilerlemeyi başardın. Bu, senin gücünü ve direncini gösteriyor. Her ne kadar bazı kırgınlıkların ve hayal kırıklıkların olsa da, bunları aşmanın ve hayatına devam etmenin bir yolunu buldun. Bunlar, senin hayata karşı olan direncini ve gücünü gösteriyor. Her ne kadar yaşadığın zorluklar seni kırgın ve üzgün hissettirse de, bunları aşmayı başardın ve hayatına devam ettin. Ve bu, senin ne kadar güçlü bir insan olduğunu gösteriyor.

Psikolojin iyi değil ama yine de bir şeylere tutunuyorsun.

Hayatın karmaşası içinde, ruh halin biraz dalgalarla boğuşan bir gemi gibi. Her ne kadar zorluklarla karşılaşsan da, içinde bulunan o inanılmaz güç sayesinde ayakta kalabiliyorsun. Geçmişte yaşadığın her anı, her duyguyu, her deneyimi hafızanın en derin köşelerinde saklıyorsun. Bu anılar, hayatının her alanını, her bir adımını şekillendiriyor, belirliyor. Bir zamanlar hayatının renkli tablosunda yer alan neşe ve mutluluk, sanki bir hırsızın gece yarısı sessizce çaldığı bir şey gibi, artık hayatında yok. Kendini biraz daha grimsi, biraz daha umutsuz hissediyorsun. Ancak, bu durum seni daha da güçlendiriyor, daha da kararlı hale getiriyor. Belki de hayatın sana çaldığı mutluluğu geri isteme zamanı geldi. Belki de bu, içindeki gücü kullanma ve hayatına yeniden renk katma zamanı. Unutma, her şey senin elinde. Hayatın seninle oynadığı bu oyunu tersine çevirebilirsin. Kendi hikayenin kahramanı olabilirsin. Ve belki de bu, hayatının en parlak bölümünün başlangıcı olabilir.

Senin psikolojin hiç iyi değil!

Hayatın o parlak, enerji dolu günlerinden uzakta olduğunu hissediyorsun, değil mi? O neşeli anıların, o coşkulu saatlerin artık geride kaldığını düşünüyorsun ve bu düşünce bile içini acıtıyor. Bu düşüncenin ağırlığı altında eziliyor, kendini tükenmiş hissediyorsun. Evet, senin psikolojin hiç iyi değil. Bu durumu kabullenmek istemiyor, belki de kabullenemiyorsun. Ama içinde bulunduğun durum, psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğin gerçeğini değiştirmiyor. Seninle aynı durumu yaşayan birçok kişi gibi, sen de enerjini kaybettiğini hissediyorsun. Günlük rutinin, hayatının olağan akışı artık seni tatmin etmiyor, eskisi kadar memnun etmiyor. Belki de hayattan beklentilerin değişti, belki de hayatın sana sundukları. Her ne olursa olsun, şu anda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun. Ne yazık ki, bu durumda olan birçok kişi gibi, senin de bir şeylere ümidin yok. Belki de bu durumun geçici olduğunu düşünüyorsun, belki de bu durumun kalıcı olduğundan korkuyorsun. Ama ne olursa olsun, şu anda hiçbir şeye ümit beslemiyorsun. Bu durumda olan birçok kişi gibi, sen de kendini tükenmiş hissediyorsun. Belki de bu durumun geçici olduğunu düşünüyorsun, belki de bu durumun kalıcı olduğundan korkuyorsun. Ama ne olursa olsun, şu anda hiçbir şeye ümit beslemiyorsun. Evet, senin psikolojin hiç iyi değil. Ama unutma ki, bu durum geçici olabilir. Kendine biraz zaman tanı, belki de biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Kendine ve hayata karşı olan bakış açını biraz değiştir, belki de bu durumdan çıkmanın yolu budur. Unutma, her zaman daha iyi bir yarın vardır.

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