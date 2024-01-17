Bu Genel Kültür Testinde Sadece Lise Mezunları Full Çekebilecek!
Bu Genel Kültür Testinde Sadece Lise Mezunları Full Çekebilecek!
Bu genel kültür testinde sadece lise mezunları full çekebilecek!
Haydiii testeee!
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1. Zeugma Mozaik Müzesi, hangi şehirde yer almaktadır?
2. Aşağıdaki romanların yazarlarla olan eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
3. 2010 Avrupa Kültür Başkenti hangi Türkiye şehri seçilmiştir?
4. ”Dünyanın Çatısı” neresidir?
5. 2023 yılı Nobel Kimya ödülünü aşağıdaki isimlerden hangisi kazanmamıştır?
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6. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 2023 yılında düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda finalde hangi ülkeyi eleyip altın madalyanın sahibi olmuştur?
7. Aşağıdaki eserlerden hangisi Claude Monet’ye aittir?
8. Türk pop müziğinin mihenk taşlarından Sezen Aksu, son konserini nerede vermiştir?
9. En çok Grammy kazanmış kadın sanatçı kimdir?
10. Hangi kıtada daha çok ülke vardır?
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11. Günümüz Türkiye sınırlarında yer alan hangi şehirde İbrahim peygamberin ateşe atıldığı rivayet edilir?
12. Aşağıdakilerden hangisi FIFA Dünya Kupasını en çok kazanan ülkedir?
13. ABD’nin 2.Dünya Savaşı’nın sonlarında Nagazaki’ye attığı atom bombasının takma ismi nedir?
14. Türkiye’nin 2 Nobel ödüllü üniversitesi aşağıdakilerden hangisidir?
15. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin sınır komşusu daha fazladır?
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