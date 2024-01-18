Görsel İllüzyon Testine Göre Beyninin Hangi Lobu Daha Baskın Çalışıyor?
Görsel İllüzyon Testine Göre Beyninin Hangi Lobu Daha Baskın Çalışıyor?
Bu görsel illüzyon testi beyninin hangi lobunun daha baskın çalıştığını ortaya çıkaracak!
Haydi teste!
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1. Bu görsel ne tarafa doğru hareket ediyor?
2. Sence bu görse hareket ediyor mu?
3. Peki bu görsel seni rahatsız etti mi?
4. Bu görsele genel olarak baktığında ne tarafa hareket ettiğini görüyorsun?
5. Bu görsel seni sıkışmış veya bunalmış veya daralmış hissettirdi mi?
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6. Peki bu görsel ne tarafa hareket ediyor?
7. Bu görsele uzaktan bakmanı istiyoruz. Ne görüyorsun?
8. Son olarak bu görsel hareket ediyor mu?
Sen beyninin sol lobunu daha fazla kullanıyorsun!
Sen beyninin sağ lobunu daha fazla kullanıyorsun!
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Sen beyninin sol lobunu daha fazla kullanıyorsun!
Sen beyninin sağ lobunu daha fazla kullanıyorsun! eee gözleri perişan etti onu napcaz
Gözlük kullanmaya devam Sertaç 😂😂
Sen beyninin sağ lobunu daha fazla kullanıyorsun!