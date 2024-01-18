Görsel İllüzyon Testine Göre Beyninin Hangi Lobu Daha Baskın Çalışıyor?

Beyninin sol lobunu daha fazla kullanıyorsun. Evet, bu senin matematiksel işlemlerde oldukça başarılı olduğunu gösteriyor. Rakamlarla aranın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hesaplama yaparken, karmaşık problemleri çözerken kendini durduramıyorsun. Bununla birlikte, sebep-sonuç ilişkisini kurma konusunda da oldukça yeteneklisin. Yani bir durum karşısında hızlıca analiz yapabiliyor, olayları mantıklı bir şekilde bağdaştırabiliyorsun. Bu da analitik düşünme becerine işaret ediyor. Öyle ki, herhangi bir durumu çözümlemek için adeta bir dedektif kesiliyorsun. Kelime, sayı ve semboller senin için birer eğlence kaynağı. Onlarla oynamayı, onları bir araya getirip yeni anlamlar çıkarabilmeyi seviyorsun. Belki de bu yüzden çözümlemelerin ve analizlerin bu kadar başarılı. Ayrıca, sol beyin lobunun vücudun sağ tarafını yönettiğini de unutmamak gerek. Yani aslında senin bu yeteneklerin, vücudunun sağ tarafının da işin içinde olduğunu gösteriyor. İşte bu yüzden, belki de sağ elini ya da sağ ayağını daha etkin kullanıyorsun. İlginç değil mi? Seninle ilgili daha fazla detay öğrendikçe, beynin ve vücudun arasındaki bu eşsiz bağlantıyı daha iyi anlıyoruz.