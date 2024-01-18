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Görsel İllüzyon Testine Göre Beyninin Hangi Lobu Daha Baskın Çalışıyor?

Görsel İllüzyon Testine Göre Beyninin Hangi Lobu Daha Baskın Çalışıyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
18.01.2024 - 11:01

Bu görsel illüzyon  testi beyninin hangi lobunun daha baskın çalıştığını ortaya çıkaracak!

Haydi teste!

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1. Bu görsel ne tarafa doğru hareket ediyor?

1. Bu görsel ne tarafa doğru hareket ediyor?

2. Sence bu görse hareket ediyor mu?

2. Sence bu görse hareket ediyor mu?

3. Peki bu görsel seni rahatsız etti mi?

3. Peki bu görsel seni rahatsız etti mi?

4. Bu görsele genel olarak baktığında ne tarafa hareket ettiğini görüyorsun?

4. Bu görsele genel olarak baktığında ne tarafa hareket ettiğini görüyorsun?

5. Bu görsel seni sıkışmış veya bunalmış veya daralmış hissettirdi mi?

5. Bu görsel seni sıkışmış veya bunalmış veya daralmış hissettirdi mi?
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6. Peki bu görsel ne tarafa hareket ediyor?

6. Peki bu görsel ne tarafa hareket ediyor?

7. Bu görsele uzaktan bakmanı istiyoruz. Ne görüyorsun?

7. Bu görsele uzaktan bakmanı istiyoruz. Ne görüyorsun?

8. Son olarak bu görsel hareket ediyor mu?

8. Son olarak bu görsel hareket ediyor mu?

Sen beyninin sol lobunu daha fazla kullanıyorsun!

Beyninin sol lobunu daha fazla kullanıyorsun. Evet, bu senin matematiksel işlemlerde oldukça başarılı olduğunu gösteriyor. Rakamlarla aranın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hesaplama yaparken, karmaşık problemleri çözerken kendini durduramıyorsun. Bununla birlikte, sebep-sonuç ilişkisini kurma konusunda da oldukça yeteneklisin. Yani bir durum karşısında hızlıca analiz yapabiliyor, olayları mantıklı bir şekilde bağdaştırabiliyorsun. Bu da analitik düşünme becerine işaret ediyor. Öyle ki, herhangi bir durumu çözümlemek için adeta bir dedektif kesiliyorsun. Kelime, sayı ve semboller senin için birer eğlence kaynağı. Onlarla oynamayı, onları bir araya getirip yeni anlamlar çıkarabilmeyi seviyorsun. Belki de bu yüzden çözümlemelerin ve analizlerin bu kadar başarılı. Ayrıca, sol beyin lobunun vücudun sağ tarafını yönettiğini de unutmamak gerek. Yani aslında senin bu yeteneklerin, vücudunun sağ tarafının da işin içinde olduğunu gösteriyor. İşte bu yüzden, belki de sağ elini ya da sağ ayağını daha etkin kullanıyorsun. İlginç değil mi? Seninle ilgili daha fazla detay öğrendikçe, beynin ve vücudun arasındaki bu eşsiz bağlantıyı daha iyi anlıyoruz.

Sen beyninin sağ lobunu daha fazla kullanıyorsun!

Beyninin sağ lobu daha egemen. İşte bu, senin görsel ve işitsel konulara olan ilginin sırrını açıklıyor. Hayatınızın her alanında, beyninizin bu kısmını kullanarak sezgilerinizi güçlendiriyorsunuz. Beyninin sağ lobu, sadece duygusal ve sezgisel yanınızı değil, aynı zamanda vücudunuzun sol tarafını da kontrol eder. Bu, beyninizin bu kısmının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Öğrenme biçiminiz de sağ beynin egemenliğini gösteriyor. Görme ve duyma yoluyla bilgi edinme, beyninizin bu tarafının en belirgin özelliklerinden biri. Görsel ve işitsel bilgileri kolayca işleyebilir ve hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ayrıca, sağ beyin lobu sayesinde, gerçeküstü hayaller kurabilir ve mecazi anlamlarla ilgilenebilirsiniz. Bu, hayal gücünüzün genişliğini ve yaratıcılığınızın derinliğini gösterir. İşte bu yüzden, beyninizin sağ lobu sizi sıradanlıktan uzaklaştırıp, hayatın renkli ve çeşitli yönlerine doğru çeker.

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Nurcan Güneri

Sen beyninin sol lobunu daha fazla kullanıyorsun!

s.rtc

Sen beyninin sağ lobunu daha fazla kullanıyorsun! eee gözleri perişan etti onu napcaz

nevertheless1010

Gözlük kullanmaya devam Sertaç 😂😂

pikasevde

Sen beyninin sağ lobunu daha fazla kullanıyorsun!