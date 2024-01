Aşkta Yüzde Kaç Şanssızsın?

Aşkta biraz şanssız olduğunu düşünüyorsan, belki de biraz haklısın. Ancak durum hiç de karamsar değil! İstatistiklere göre, aşkta şanssızlık oranın sadece %20. Yani, genel anlamda aşk hayatın oldukça iyi gidiyor. Aşkın karmaşık dünyasında ne kaçan ne de korkan türden biri değilsin. Aksine, aşkın her türlü haliyle başa çıkabilen, onu kucaklayan birisin. Sevgi dolu kalbin her zaman sevgiye açık, her zaman güvene hazır. Aşka olan bu tutkun, seni aşktan uzak tutmak için çabalayan her şeyi bir kenara itmeni sağlıyor. Çünkü sen, aşka aşık birisin. Aşkın tüm zorluklarına, iniş çıkışlarına rağmen, ona olan inancını ve sevgini hiç yitirmiyorsun. Öyleyse, belki de aşkta biraz şanssız olduğunu düşünmek yerine, aslında ne kadar cesur ve tutkulu bir aşık olduğunu görmelisin. Çünkü aşk, sadece şans işi değil, aynı zamanda cesaret ve tutku işi. Ve senin bu konuda ne kadar yetenekli olduğunu görmek, gerçekten etkileyici.