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Aşkta Yüzde Kaç Şanssızsın?

Aşkta Yüzde Kaç Şanssızsın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
30.01.2024 - 14:01

Aşkta ne kadar şanssızsın?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım çoğunlukla sen mi etkilenirsin yoksa senden mi etkilenirler?

4. Peki daha önce kaç kez terk edildin?

5. Unutamadığın bir aşkın var mı?

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6. Sence aşkta yaptığın en büyük hata ne?

7. Sen nasıl birini hayal ediyorsun?

7. Sen nasıl birini hayal ediyorsun?

8. Peki hoşlandığın birine nasıl bunu belli edersin?

8. Peki hoşlandığın birine nasıl bunu belli edersin?

9. Bundan 5 yıl sonrası için ne istiyorsun?

10. Son olarak burcunu seçer misin?

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Sen aşkta sadece %20 şanssız birisin!

Aşkta biraz şanssız olduğunu düşünüyorsan, belki de biraz haklısın. Ancak durum hiç de karamsar değil! İstatistiklere göre, aşkta şanssızlık oranın sadece %20. Yani, genel anlamda aşk hayatın oldukça iyi gidiyor. Aşkın karmaşık dünyasında ne kaçan ne de korkan türden biri değilsin. Aksine, aşkın her türlü haliyle başa çıkabilen, onu kucaklayan birisin. Sevgi dolu kalbin her zaman sevgiye açık, her zaman güvene hazır. Aşka olan bu tutkun, seni aşktan uzak tutmak için çabalayan her şeyi bir kenara itmeni sağlıyor. Çünkü sen, aşka aşık birisin. Aşkın tüm zorluklarına, iniş çıkışlarına rağmen, ona olan inancını ve sevgini hiç yitirmiyorsun. Öyleyse, belki de aşkta biraz şanssız olduğunu düşünmek yerine, aslında ne kadar cesur ve tutkulu bir aşık olduğunu görmelisin. Çünkü aşk, sadece şans işi değil, aynı zamanda cesaret ve tutku işi. Ve senin bu konuda ne kadar yetenekli olduğunu görmek, gerçekten etkileyici.

Sen aşkta %50 şanssız birisin!

Aşkın karmaşık dünyasında, senin şansın maalesef %50. Evet, yanlış duymadın, aşk hayatın tam bir denge içinde. Ne tamamen karanlık, ne de tamamen aydınlık. Biraz gri diyebiliriz belki de. Bu durum, aşk yolculuğunun eşsiz bir deneyim olmasını sağlasa da, ne yazık ki seni tam anlamıyla mutlu biri yapmıyor. Karşına çıkan insanlar, aşk hayatının renklerini belirliyor. Bir gün, kalbinde umutları yeşerten biri çıkıyor karşına. Ancak, ne yazık ki bu umutlar, senin onları üzme eğilimin nedeniyle, çoğu zaman solgunlaşıyor. Diğer bir gün ise, senin kalbini kırmaktan çekinmeyen biri çıkıyor karşına. Bu durumda da, senin kalbinin kırık parçalarını toplamak zorunda kalıyorsun. Bu durum, aşk hayatında bir denge oluştursa da, bu denge seni tam anlamıyla tatmin etmiyor. Aşkın bu karmaşık dünyasında, belki de en büyük arzun, bu dengeyi biraz daha mutluluk lehine kaydırmak. Ancak, bu durum, ne yazık ki senin elinde olmayan bir durum. Aşkın bu karmaşık dünyasında, belki de en büyük arzun, bu dengeyi biraz daha mutluluk lehine kaydırmak. Ancak, bu durum, ne yazık ki senin elinde olmayan bir durum. Sonuç olarak, aşk hayatın tam bir denge içinde. Ne tamamen karanlık, ne de tamamen aydınlık. Ancak, bu denge, ne yazık ki seni tam anlamıyla mutlu biri yapmıyor.

Sen aşkta %80 şanssız birisin!

Aşkta şansın ne yazık ki %80 oranında talihsizlikle dolu. Bu, senin romantik yaşamının bir dağdan aşağı hızla yuvarlandığı anlamına geliyor. Evet, doğru duydun! Aşk hayatın bir hız trenine dönüşmüş durumda ve bu trenin son durağına doğru emin adımlarla ilerliyorsun. Karşına çıkan her bir kişi, sanki bir hırsız gibi sessizce gelip senden bir şeyler çalmış. Belki bir parça umudun, belki birazcık gülüşün ya da belki de kalbinin bir kısmını. Ve bu hırsızlar yüzünden, aşka olan inancın da giderek azalmış. Bu durum, romantik yaşamında şanssızlık yüzdesinin artmasına neden olmuş. Ancak unutma, her şeyin bir çözümü vardır ve senin aşk hayatındaki bu %80'lik şanssızlık oranı da bir çözüme sahip. Bu çözüm, karşına çıkacak olan mükemmel kişi olabilir. Evet, belki de tam da bu anda hayatına girecek o özel kişi, aşk hayatındaki şanssızlık yüzdesini sıfırlayacak. Bu kişi, belki de aşka olan inancını geri kazandıracak ve yüzünü güldürecek. Bu yüzden, umudunu kaybetme ve aşka bir şans daha ver. Kim bilir, belki de aşk hayatındaki bu talihsizlik dönemi sona ermek üzere.

Sen aşkta sadece %100 şanssız birisin!

Aşkta şanssızlığın tam anlamıyla bir piyangoya benziyor: %100! Evet, ne yazık ki senin aşk hayatın biraz talihsizliklerle dolu. Her geçen gün umudunu biraz daha yitirdiğin, kalbinin kırıklarına bir yenisini eklediğin bu aşk serüveninde artık ne inanç kaldı, ne de sabır. Aşkın tatlı sürprizlerine kapılarını kapattığın bu dönemde, sanki aşkla arana buzdan bir duvar örmüşsün. Aşk denilen bu karmaşık duyguya dair şansın maalesef ki pek yaver gitmiyor ve bu duruma artık alışmış gibi görünüyorsun. Kendini tamamen aşktan soyutlamış, kalbini kilit altına almışsın. Ama unutma, aşk her zaman en beklenmedik zamanda, en beklenmedik şekilde karşına çıkabilir. Belki de aşk, seninle bir sonraki köşe başında buluşmak için sabırsızlanıyordur. Kim bilir?

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