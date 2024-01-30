Aşkta Yüzde Kaç Şanssızsın?
Aşkta Yüzde Kaç Şanssızsın?
Aşkta ne kadar şanssızsın?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım çoğunlukla sen mi etkilenirsin yoksa senden mi etkilenirler?
4. Peki daha önce kaç kez terk edildin?
5. Unutamadığın bir aşkın var mı?
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6. Sence aşkta yaptığın en büyük hata ne?
7. Sen nasıl birini hayal ediyorsun?
8. Peki hoşlandığın birine nasıl bunu belli edersin?
9. Bundan 5 yıl sonrası için ne istiyorsun?
10. Son olarak burcunu seçer misin?
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Sen aşkta sadece %20 şanssız birisin!
Sen aşkta %50 şanssız birisin!
Sen aşkta %80 şanssız birisin!
Sen aşkta sadece %100 şanssız birisin!
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