İlişkinize Ne İyi Gelir?
İlişkinize Ne İyi Gelir?
Duygusal bağınızı derinleştirmek, iletişimi kuvvetlendirmek ve karşılıklı destekle aşkınızı beslemek için neler yapabilirsiniz? Bu testin sonunda söylüyoruz👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Gün içinde ne sıklıkla telefonda konuşuyorsunuz?
3. Aşağıdakilerden hangisi senin için daha çok önemli?
4. İlişkinizde duygularınızı açıkça ifade etmek sizin için kolay mı?
5. Aranızda gerginlik olduğunda nasıl başa çıkıyorsunuz?
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6. Aşk mı aranızdaki?
7. Kavga edip küs olduğunuz zamanlar oluyor mu?
8. Son olarak, bu ilişkide daha çok alttan alan kim?
Ortak hobiler bulmak!
Bir yerlere kaçmak!
Deniz kenarında bir buluşma!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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