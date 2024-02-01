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Senin Aklın Hâlâ Onda mı?

Senin Aklın Hâlâ Onda mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
01.02.2024 - 09:01

Senin aklın hâlâ onda mı?

Haydi testee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım en son ne zaman bir ilişkin oldu?

3. Söyle bakalım en son ne zaman bir ilişkin oldu?

4. Zaman zaman neyi sorguluyorsun?

5. Bunlardan hangisini yapıyorsun?

5. Bunlardan hangisini yapıyorsun?
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6. Kendin için hayatında bir yenilik yaptın mı?

7. Sence sen değiştin mi?

8. Son olarak burç grubunu seçer misin?

8. Son olarak burç grubunu seçer misin?

Senin aklın hâlâ onda!

Ah, kalbinin derinliklerinde hala onun izleri var. Unutamadığın, içinde bir yerlerde hala yankılanan bir hikaye, bir aşk... Belki de tam anlamıyla yaşanamayan, sadece hayallerde kalan bir aşkın eksikliği bu. Bazen, belki de farklı bir zaman diliminde, belki de farklı bir hikayede onunla karşılaşmış olmayı diliyorsun. Bir yandan seni derinden yaralayan, kalbini acıtan biri. Ama bir yandan da, belki de ilk defa hissettiğin bir sevgiyi sana tattıran biri. İşte bu yüzden unutması zor. Bu yüzden her yeni tanıştığın kişi onunla kıyaslanıyor, her yeni aşk onunla ölçülüyor. Ama bir türlü onda bulduğun o özellikleri, o duyguları bir başkasında bulamıyorsun. Onunla yaşadığın anılar, hissettiğin duygular, paylaştığın zamanlar... Hepsi birer birer zihninde canlanıyor ve kalbindeki o boşluğu bir başkasıyla dolduramıyorsun. Bu yüzden belki de onu unutmak yerine, onunla yaşadıklarını bir tecrübe olarak kabul etmek, ondan öğrendiklerinle hayatına devam etmek daha doğru olabilir. Unutulmaz aşklar, unutulmaz izler bırakır. Ve belki de onun bıraktığı izler, senin hayatının en değerli parçalarıdır.

Sen onu çoktan unutmuşsun!

Duygusal bir yolculuğa çıkmışsın ve o kişiye olan sevgini çoktan geride bırakmışsın. Belki de hak etmediği bir sevgiyi ona sunmuşsun, belki de biraz fazla cömert davranmışsın. Ancak, onu unutmak senin için hiç de zor olmamış. Çünkü gerçekten unutulacak bir anı, bir iz bırakmamış hayatında. Hayatının bir parçası olmuş, belki de bir dönemini kaplamış ama sonunda sadece bir ziyaretçi olmuş. İçinden geçip giden birçok insan gibi, o da hayatına farklı bir bakış açısı katmış. Belki bir şeyler öğrenmiş, belki bir şeyler öğretmişsin. Ancak, kalbine dokunan o kişiyi asla affetmemişsin. Onu özlemiyor, anılarına dahi yer vermiyorsun. Yüzünü bir daha görmek, sesini bir daha duymak istemiyorsun. Onunla ilgili düşünceler aklını meşgul etmiyor, çünkü hiçbir zaman aklında yer edecek kadar seni mutlu etmemiş. Onunla geçirdiğin zamanlar, belki de bir ders olmuş senin için. Belki de hayatına yeni bir yön vermiş, belki de seni daha güçlü biri yapmış. Ancak, onu unutmanın zor olmadığı bir gerçek. Çünkü unutulacak bir şey bırakmamış ardında.

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