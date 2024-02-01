Senin aklın hâlâ onda mı?

Duygusal bir yolculuğa çıkmışsın ve o kişiye olan sevgini çoktan geride bırakmışsın. Belki de hak etmediği bir sevgiyi ona sunmuşsun, belki de biraz fazla cömert davranmışsın. Ancak, onu unutmak senin için hiç de zor olmamış. Çünkü gerçekten unutulacak bir anı, bir iz bırakmamış hayatında. Hayatının bir parçası olmuş, belki de bir dönemini kaplamış ama sonunda sadece bir ziyaretçi olmuş. İçinden geçip giden birçok insan gibi, o da hayatına farklı bir bakış açısı katmış. Belki bir şeyler öğrenmiş, belki bir şeyler öğretmişsin. Ancak, kalbine dokunan o kişiyi asla affetmemişsin. Onu özlemiyor, anılarına dahi yer vermiyorsun. Yüzünü bir daha görmek, sesini bir daha duymak istemiyorsun. Onunla ilgili düşünceler aklını meşgul etmiyor, çünkü hiçbir zaman aklında yer edecek kadar seni mutlu etmemiş. Onunla geçirdiğin zamanlar, belki de bir ders olmuş senin için. Belki de hayatına yeni bir yön vermiş, belki de seni daha güçlü biri yapmış. Ancak, onu unutmanın zor olmadığı bir gerçek. Çünkü unutulacak bir şey bırakmamış ardında.