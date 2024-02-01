Senin Aklın Hâlâ Onda mı?
Senin Aklın Hâlâ Onda mı?
Senin aklın hâlâ onda mı?
Haydi testee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım en son ne zaman bir ilişkin oldu?
4. Zaman zaman neyi sorguluyorsun?
5. Bunlardan hangisini yapıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Kendin için hayatında bir yenilik yaptın mı?
7. Sence sen değiştin mi?
8. Son olarak burç grubunu seçer misin?
Senin aklın hâlâ onda!
Sen onu çoktan unutmuşsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda