Senin Psikolojin Neden Altüst Oldu?
Senin Psikolojin Neden Altüst Oldu?
Senin psikolojin neden altüst oldu?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım şu an tam da istediğin konumda mısın?
4. Hayatında kötü giden şeylere nasıl karşılık veriyorsun?
5. Karar alırken en çok neyi düşünüyorsun?
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6. Yaşadığın en büyük acıyı hatırlıyor musun?
7. Seç birini!
8. Sana şu an ne istersin?
9. Sevdiğin ama sana karşı hatası olan birine kaç defa şans verirsin?
10. Son olarak senin hayatının değişmesine ihtiyacın var mı?
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Senin psikolojin kendine değer vermediğin için altüst olmuş!
Senin psikolojin doğru kararı vermediğin için altüst olmuş!
Senin psikolojin hayatına yanlış kişileri aldığın için altüst olmuş!
Senin psikolojin yaşadıklarını görmezden geldiğin için altüst olmuş!
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