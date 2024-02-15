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Senin Psikolojin Neden Altüst Oldu?

Senin Psikolojin Neden Altüst Oldu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
15.02.2024 - 19:01

Senin psikolojin neden altüst oldu?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım şu an tam da istediğin konumda mısın?

4. Hayatında kötü giden şeylere nasıl karşılık veriyorsun?

4. Hayatında kötü giden şeylere nasıl karşılık veriyorsun?

5. Karar alırken en çok neyi düşünüyorsun?

5. Karar alırken en çok neyi düşünüyorsun?
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6. Yaşadığın en büyük acıyı hatırlıyor musun?

7. Seç birini!

8. Sana şu an ne istersin?

8. Sana şu an ne istersin?

9. Sevdiğin ama sana karşı hatası olan birine kaç defa şans verirsin?

10. Son olarak senin hayatının değişmesine ihtiyacın var mı?

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Senin psikolojin kendine değer vermediğin için altüst olmuş!

Psikolojik durumunun altüst olduğunu hissediyorsun. Bunun nedeni, kendine hak ettiğin değeri vermemen olabilir. Evet, kendine değer vermediğin için ruh hali dengen altüst olmuş durumda. Bir düşün bakalım, ne zaman kendini son kez ödüllendirdin? Kendine bir iyilik yaptın, bir başarı elde ettiğin için kendini tebrik ettin mi? Yoksa sürekli başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışırken, kendini mi unuttun? Biraz durup düşünme zamanı geldi belki de. Kendine değer vermek, hayatın her alanında başarıyı yakalamak için kritik bir öneme sahip. Kendine değer vermediğin zaman, ne yazık ki psikolojik dengen de bundan olumsuz etkileniyor. Kendine değer vermek, kendini sevmek ve kendini takdir etmek, hayatının her alanında daha mutlu, daha başarılı ve daha dengeli olmanın anahtarıdır. Unutma, sen kendi hayatının yıldızısın! Kendine değer ver, çünkü sen bunu hak ediyorsun. Kendine değer verdiğinde, psikolojik dengen de yerine oturacak ve hayatının kontrolü yine senin elinde olacak. Kendine değer ver, çünkü sen bunu hak ediyorsun!

Senin psikolojin doğru kararı vermediğin için altüst olmuş!

Kafan karışık, ruh halin dalgalar gibi dalgalanıyor. Neden mi? Çünkü karar verme sürecinde kendini bir labirentin içinde buluyorsun. Her seferinde, sanki bir çıkmaz sokakta sıkışıp kalmış gibi hissediyorsun. Her kararın bir dönemeç, her seçimin bir yol ayrımı ve sen bu karmaşada kendini bir türlü düşünemiyorsun. Her zaman başkalarını düşünüyorsun, onlar için kararlar alıyorsun. Ancak bu durum, senin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Her seferinde başkaları için aldığın kararlar, seni biraz daha yıpratıyor. Kendini biraz daha tüketiyorsun. Başkaları için verdiğin her karar, sana biraz daha zarar veriyor. Biraz durup kendini düşünmenin zamanı gelmedi mi? Kendi ihtiyaçlarını, arzularını ve hedeflerini göz önünde bulundurmanın, kendi hayatının kontrolünü eline almanın vakti gelmedi mi? Kendi yolunu çizmek, kendi kararlarını vermek ve kendi hayatını yönetmek için bir adım atmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Kendini düşün, çünkü sen de en az başkaları kadar önemlisin. Kendine değer ver, çünkü sen de en az başkaları kadar değerlisin.

Senin psikolojin hayatına yanlış kişileri aldığın için altüst olmuş!

Senin psikolojin hayatına yanlış kişileri aldığın için altüst olmuş! Hayatının sahnesine adım atan her kişi, sanki birer oyuncu gibi senin ruhundan bir parça alıp gitmiş. Her biri, senin hayat hikayene kendi izlerini bırakmış ve bu izler, senin psikolojini derinden etkilemiş. Kendi dünyalarında kaybolmuş bu kişiler, senin hayatında birer kasırga gibi esmiş ve ardından sessizce çekip gitmişler. Bu durum, senin psikolojini altüst etmiş. Kendini bir labirentin içinde bulmuşsun, çıkışı bulmakta zorlanıyorsun. Duygusal yaralarınla baş başa kalmışsın ve bu yaralar, zamanla daha da derinleşmiş.  Hayatına giren kişilerin, seni değil kendilerini düşündüğünü fark ettiğinde ise iş işten geçmiş. Kendini birer parça olarak görmeye başlamışsın ve bu durum, senin psikolojini daha da zorlamış. Kendine dair olan her şeyi, birer birer kaybetmişsin. Ancak unutma ki, her yara zamanla iyileşir. Kendini bulmak için belki de kendini kaybetmen gerekiyordu. Hayatına giren her kişi, belki de seni daha güçlü bir birey yapmak için oradaydı. Kendine olan inancını kaybetme, çünkü senin hikayen henüz bitmedi.

Senin psikolojin yaşadıklarını görmezden geldiğin için altüst olmuş!

Hayatın karmaşasında, zihnin her köşesini dolduran sorunlar, düşünceler ve duygularla başa çıkmak zor olabilir. Bazen, bu karmaşadan kaçış olarak yaşadıklarımızı görmezden gelme eğiliminde oluruz. Ancak, bu durum gerçekten de bir kaçış yolu mu? Yoksa sadece geçici bir rahatlama mı sağlıyor?  Birçok kişi, yaşadığı zorlukları, sorunları ve stresi görmezden gelerek, bu durumların üzerini örtmeye çalışır. Bu, belki de anlık bir rahatlama sağlar, sanki tüm problemler bir anda yok olmuş gibi hissettirir. Ancak, bu durum aslında psikolojimizi ciddi anlamda altüst eden bir durumdur. Görmezden gelmek, belki de anlık bir soluk alma fırsatı sunar, ancak bu durum, sorunları çözmez, sadece onları bir süreliğine erteler. Bu erteleme süreci, aslında daha büyük problemlerin habercisi olabilir. Çünkü görmezden geldiğimiz sorunlar, bir süre sonra daha büyük bir hale gelerek karşımıza çıkar ve bu durum, bizi daha büyük bir stres ve endişe durumuna sürükler. Sonuç olarak, yaşadıklarını görmezden gelmek, belki de anlık bir rahatlama sağlasa da, uzun vadede psikolojimizi ciddi anlamda altüst eden bir durumdur. Bu durum, anlık bir kaçış gibi görünse de, aslında daha büyük sorunlara yol açar. Bu nedenle, yaşadıklarımızı görmezden gelmek yerine, onlarla yüzleşmek ve çözüm yolları aramak daha sağlıklı bir seçenek olacaktır.

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Senin psikolojin doğru kararı vermediğin için altüst olmuş!.. büyük bi malım...

Onur

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Onur

Kendini biraz daha tüketiyorsun. Başkaları için verdiğin her karar, sana biraz daha zarar veriyor. Biraz durup kendini düşünmenin zamanı gelmedi mi? Kendi ih... Devamını Gör