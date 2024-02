Senin psikolojin neden altüst oldu?

Kafan karışık, ruh halin dalgalar gibi dalgalanıyor. Neden mi? Çünkü karar verme sürecinde kendini bir labirentin içinde buluyorsun. Her seferinde, sanki bir çıkmaz sokakta sıkışıp kalmış gibi hissediyorsun. Her kararın bir dönemeç, her seçimin bir yol ayrımı ve sen bu karmaşada kendini bir türlü düşünemiyorsun. Her zaman başkalarını düşünüyorsun, onlar için kararlar alıyorsun. Ancak bu durum, senin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Her seferinde başkaları için aldığın kararlar, seni biraz daha yıpratıyor. Kendini biraz daha tüketiyorsun. Başkaları için verdiğin her karar, sana biraz daha zarar veriyor. Biraz durup kendini düşünmenin zamanı gelmedi mi? Kendi ihtiyaçlarını, arzularını ve hedeflerini göz önünde bulundurmanın, kendi hayatının kontrolünü eline almanın vakti gelmedi mi? Kendi yolunu çizmek, kendi kararlarını vermek ve kendi hayatını yönetmek için bir adım atmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Kendini düşün, çünkü sen de en az başkaları kadar önemlisin. Kendine değer ver, çünkü sen de en az başkaları kadar değerlisin.