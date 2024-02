Öfkelenince hangi dizi karakterine  benziyorsun?

Öyle bir öfke patlaması yaşıyorsun ki, sanki içindeki Kenan Birkan uyanıyor. Evet, tam da onun gibi, sen de öfkeni yıllarca içinde biriktiriyor, bir volkan misali patlamayı bekliyorsun. Ve işte o an geldiğinde, hiçbir şey seni durduramıyor. Öfkenin kıvılcımı, intikam almayı planladığın kişiye doğru hızla ilerliyor. Kim olduğu, ne yaptığı, ne söylediği önemli değil. Tek önemli olan, o kişinin seni öfkelendirmesi, canını yakması. Belki bir söz, belki bir hareket, belki de bir bakış... Ama işte o an, senin içindeki Kenan Birkan uyanıyor ve öfkeninle birlikte harekete geçiyorsun. Bu durum, herkes için geçerli. Kim olursa olsun, eğer seni öfkelendirirse, karşısında Kenan Birkan'ın intikam almak için can atan haliyle bulur kendini. Sana zarar veren, canını yakan herkes için aynı sonuç geçerli. Kimse senin öfkeninle başa çıkamaz, çünkü senin öfken, Kenan Birkan'ınkinden farksız. İşte bu yüzden, sen öfkelenince Kenan Birkan'a dönüşüyorsun.