Öfkelenince Hangi Dizi Karakterine Benziyorsun?
Öfkelenince Hangi Dizi Karakterine Benziyorsun?
Öfkelenince hangi dizi karakterine benziyorsun?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seç bakalım!
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım öfkeyle ne yaparsın?
4. Öfken sence kime zarar veriyor?
5. Peki seni hangi insan tipi öfkelendirir?
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6. Etrafındaki insanlardan bu cümlelerden hangisini duydun?
7. Daha önce hiç seni kızdıran birine fiziksel bir zarar verdin mi?
8. Peki seç birini!
9. En son ne zaman hiç kimseyi düşünmeden hareket ettin?
10. Son olarak öfke sana ne hissettiriyor?
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Sen öfkelenince Eyşan'a benziyorsun!
Sen öfkelenince Merve Aksak'a benziyorsun!
Sen öfkelenince Duru'ya benziyorsun!
Sen öfkelenince Emir Kozcuoğlu'na benziyorsun!
Sen öfkelenince Kenan Birkan'a benziyorsun!
Sen öfkelenince Kuzey Tekinoğlu'na benziyorsun!
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