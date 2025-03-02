Kısa Ama Etkileyici: 90 Dakikanın Altında 15 Film
Kısa Ama Etkileyici: 90 Dakikanın Altında 15 Film
Uzun filmlere vakit ayıramıyor ama etkileyici hikâyeler izlemek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Süresi kısa ama etkisi büyük bu filmler, sizi düşündürecek, sarsacak ve uzun süre aklınızdan çıkmayacak. İşte 90 dakikanın altında kalan, güçlü anlatımlarıyla iz bırakacak filmler!
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1. Before Sunset (2004) – 80 dk
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2. Whiplash (2014) – 87 dk
3. The Guilty (2018) – 85 dk
4. Locke (2013) – 85 dk
5. A Ghost Story (2017) – 87 dk
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6. My Life as a Zucchini (2016) – 66 dk
7. The Man from Earth (2007) – 87 dk
8. Victoria (2015) – 88 dk
9. Run Lola Run (1998) – 81 dk
10. Perfect Blue (1997) – 81 dk
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11. The Florida Project (2017) – 88 dk
12. Moonlight (2016) – 89 dk
13. Coherence (2013) – 89 dk
14. Blue Jay (2016) – 80 dk
15. The Fall (2006) – 88 dk
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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