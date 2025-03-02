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Kısa Ama Etkileyici: 90 Dakikanın Altında 15 Film

Kısa Ama Etkileyici: 90 Dakikanın Altında 15 Film

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.03.2025 - 08:01

Uzun filmlere vakit ayıramıyor ama etkileyici hikâyeler izlemek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Süresi kısa ama etkisi büyük bu filmler, sizi düşündürecek, sarsacak ve uzun süre aklınızdan çıkmayacak. İşte 90 dakikanın altında kalan, güçlü anlatımlarıyla iz bırakacak filmler!

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1. Before Sunset (2004) – 80 dk

1. Before Sunset (2004) – 80 dk

Paris’te geçen film, 9 yıl önce tanışan Jesse ve Celine’in tesadüfen yeniden karşılaşmasını konu alıyor. Zamanla yarışarak sohbet eden ikili, eski hislerini ve hayatın onları nasıl değiştirdiğini sorguluyor.

2. Whiplash (2014) – 87 dk

2. Whiplash (2014) – 87 dk

Genç bir baterist olan Andrew, acımasız ve disiplinli müzik hocası Fletcher’ın gözetiminde mükemmeliyetçiliğin sınırlarını zorlamaya başlar. Tutku ve hırsın çarpıştığı nefes kesici bir hikâye.

3. The Guilty (2018) – 85 dk

3. The Guilty (2018) – 85 dk

Bir acil çağrı merkezinde görevli polis memuru, kaçırıldığını söyleyen bir kadından telefon alır. Ancak olayın göründüğünden çok daha karışık olduğu ortaya çıkacaktır. Sadece telefon görüşmeleri üzerinden anlatılan gerilim dolu bir film.

4. Locke (2013) – 85 dk

4. Locke (2013) – 85 dk

Bir adam, arabasında yaptığı bir telefon görüşmesiyle hayatının tamamen değiştiğini fark eder. Film, tek mekânda ve Tom Hardy’nin olağanüstü oyunculuğuyla sürükleyici bir dram sunuyor.

5. A Ghost Story (2017) – 87 dk

5. A Ghost Story (2017) – 87 dk

Ölen bir adamın ruhu, beyaz bir çarşaf altında eski evinde dolaşırken, zamanın ve hafızanın derinliklerinde kaybolur. Film, varoluş ve kayıp temalarını mistik bir dille anlatıyor.

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6. My Life as a Zucchini (2016) – 66 dk

6. My Life as a Zucchini (2016) – 66 dk

Yetimhaneye düşen küçük bir çocuğun gözünden, aile, dostluk ve kabullenme üzerine sıcacık bir hikâye. Stop-motion tekniğiyle çekilmiş bu animasyon, yetişkinler için de etkileyici bir film.

7. The Man from Earth (2007) – 87 dk

7. The Man from Earth (2007) – 87 dk

Üniversitedeki meslektaşlarına aslında 14.000 yaşında olduğunu söyleyen bir profesör, bilim, din ve insanlık tarihi üzerine akılları zorlayan bir tartışma başlatır. Diyalog temelli, derin bir bilim kurgu.

8. Victoria (2015) – 88 dk

8. Victoria (2015) – 88 dk

Almanya’da yaşayan İspanyol bir genç kadın, bir gece kulübünde tanıştığı insanlarla tehlikeli bir soygunun içine çekilir. Tek plan çekimiyle gerçek zamanlı bir macera sunan film, seyirciyi doğrudan olayların içine çeker.

9. Run Lola Run (1998) – 81 dk

9. Run Lola Run (1998) – 81 dk

Lola’nın erkek arkadaşının hayatını kurtarmak için sadece 20 dakikası vardır. Üç farklı ihtimalle anlatılan hikâye, hız kesmeyen temposu ve sıra dışı kurgusuyla dikkat çekiyor.

10. Perfect Blue (1997) – 81 dk

10. Perfect Blue (1997) – 81 dk

Pop yıldızı Mima, oyunculuk kariyerine geçmeye çalışırken kimliğini ve gerçekliği sorgulamaya başlar. Psikolojik gerilim ve anime severler için benzersiz bir deneyim.

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11. The Florida Project (2017) – 88 dk

11. The Florida Project (2017) – 88 dk

Disney World yakınlarındaki bir motelde yaşayan küçük Moonee ve annesinin yoksulluk içindeki hayatını anlatan film, çocukların gözünden büyüleyici ve yıkıcı bir hikâye sunuyor.

12. Moonlight (2016) – 89 dk

12. Moonlight (2016) – 89 dk

Bir çocuğun zorlu bir mahallede büyüyerek kendini keşfetmesini anlatan Moonlight, üç farklı döneme ayrılan yapısıyla hassas ve etkileyici bir anlatım sunuyor.

13. Coherence (2013) – 89 dk

13. Coherence (2013) – 89 dk

Bir grup arkadaşın yemeğe oturduğu gece, gökyüzünde geçen bir kuyruklu yıldız yüzünden paralel evrenlerin birbirine karıştığı garip olaylar yaşanmaya başlar. Beyin yakan bir bilim kurgu-gerilim filmi.

14. Blue Jay (2016) – 80 dk

14. Blue Jay (2016) – 80 dk

Lisede sevgili olan Jim ve Amanda, yıllar sonra kasabada karşılaşır ve geçmişin gölgesinde eski günleri yeniden yaşamaya başlar. Siyah-beyaz çekilen film, sade ama dokunaklı bir aşk hikâyesi sunuyor.

15. The Fall (2006) – 88 dk

15. The Fall (2006) – 88 dk

Hastanede yatan küçük bir kız, yaralı bir dublörden büyüleyici bir masal dinler. Fakat bu masal, gerçeğe karıştıkça dramatik ve çarpıcı bir hâl alır. Sinematografisiyle görsel bir şölen sunan bir film.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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