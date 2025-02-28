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The Hunt for Gollum: Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi Bir Yıl Ertelendi!

The Hunt for Gollum: Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi Bir Yıl Ertelendi!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.02.2025 - 22:58

Warner Bros. Discovery, geçtiğimiz yaz beklenmedik bir açıklamayla yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin yolda olduğunu duyurmuştu. Filmin Aralık 2026’da vizyona gireceğini açıklamıştı. Fakat son gelişmelere göre bu tarih bir yıl ileri alındı.

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Warner Bros. yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin hazırlandığını duyurarak hepimizi heyecanlandırmıştı.

Warner Bros. yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin hazırlandığını duyurarak hepimizi heyecanlandırmıştı.

Andy Serkis’in yönetmen koltuğunda oturacağı The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, serinin sinsi ama bir o kadar da sevilen Gollum karakterine odaklanacak.

Üstelik müjdeler bununla da sınırlı değildi.

Üstelik müjdeler bununla da sınırlı değildi.

Sonrasında gelen haberler, Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) ve Viggo Mortensen (Aragorn) gibi efsanevi oyuncuların projeye dahil olduğunu ortaya çıkardı ve bu da beklentileri iyice yükseltti.

Haberler enfes olsa da merakla beklenen bu yapım için sanılandan daha uzun bir süre beklemek gerekecek.

Haberler enfes olsa da merakla beklenen bu yapım için sanılandan daha uzun bir süre beklemek gerekecek.

Warner Bros. Discovery, duyuruyu yaptığı dönemde filmin Aralık 2026’da vizyona gireceğini açıklamıştı. Fakat son gelişmelere göre bu tarih bir yıl ileri alındı.

Andy Serkis, katıldığı bir etkinlikte filmin yoğun görsel efekt kullanımı gerektirdiğini ve bu nedenle ön prodüksiyon sürecinin tahmin edilenden uzun süreceğini belirtti.

Andy Serkis, katıldığı bir etkinlikte filmin yoğun görsel efekt kullanımı gerektirdiğini ve bu nedenle ön prodüksiyon sürecinin tahmin edilenden uzun süreceğini belirtti.

Bu sebeple The Hunt for Gollum, planlandığı gibi 2026’da değil, Aralık 2027’de izleyiciyle buluşacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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