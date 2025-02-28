The Hunt for Gollum: Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi Bir Yıl Ertelendi!
The Hunt for Gollum: Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi Bir Yıl Ertelendi!
Warner Bros. Discovery, geçtiğimiz yaz beklenmedik bir açıklamayla yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin yolda olduğunu duyurmuştu. Filmin Aralık 2026’da vizyona gireceğini açıklamıştı. Fakat son gelişmelere göre bu tarih bir yıl ileri alındı.
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Warner Bros. yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin hazırlandığını duyurarak hepimizi heyecanlandırmıştı.
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Üstelik müjdeler bununla da sınırlı değildi.
Haberler enfes olsa da merakla beklenen bu yapım için sanılandan daha uzun bir süre beklemek gerekecek.
Andy Serkis, katıldığı bir etkinlikte filmin yoğun görsel efekt kullanımı gerektirdiğini ve bu nedenle ön prodüksiyon sürecinin tahmin edilenden uzun süreceğini belirtti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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