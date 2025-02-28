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Oscar Nunez, The Office Evrenine The Paper Dizisiyle Geri Dönüyor!

Oscar Nunez, The Office Evrenine The Paper Dizisiyle Geri Dönüyor!

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.02.2025 - 22:21

Oscar Nunez, The Office dizisindeki ikonik Oscar Martinez rolüyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Kübalı aktör, Greg Daniels ve Michael Koman’ın yaratıcılığını üstlendiği The Paper adlı yeni kurmaca belgesel dizisinde yer alacak.

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Kült haline gelen The Office evreni, yeni bir kurmaca belgesel dizisiyle genişlemeye hazırlanıyor.

Kült haline gelen The Office evreni, yeni bir kurmaca belgesel dizisiyle genişlemeye hazırlanıyor.

The Paper adıyla duyurulan yapım, tıpkı selefi gibi ofis hayatının tuhaf ve komik yanlarını keşfetmeye devam edecek. Ancak bu kez odak noktası bir kâğıt şirketi değil, ayakta kalma mücadelesi veren tarihi bir gazete olacak.

Söz konusu diziye The Office dizisindeki ikonik Oscar Martinez rolüyle Oscar Nunez de dahil oluyor.

Söz konusu diziye The Office dizisindeki ikonik Oscar Martinez rolüyle Oscar Nunez de dahil oluyor.

Kübalı aktör, Oscar Martinez'le The Paper'da tekrardan karşımıza çıkacak.

Şimdilik The Paper ismiyle anılan yapım, NBC’nin Emmy ödüllü dizisi The Office ile aynı evrende geçiyor.

Şimdilik The Paper ismiyle anılan yapım, NBC’nin Emmy ödüllü dizisi The Office ile aynı evrende geçiyor.

Oscar Nunez, projeye katıldığı kesinleşen ilk eski The Office oyuncusu oldu. 

Hikâyenin tek bir karaktere odaklanmayacağı belirtilirken, Oscar Martinez’in ilk bölümden itibaren olayların içinde yer alacağı açıklandı.

Dizi şu an için Türkiye’de erişime açık olmayan Peacock platformunda yayınlanacak.

Dizi şu an için Türkiye’de erişime açık olmayan Peacock platformunda yayınlanacak.

Kadrosunda ise Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young ve Tim Key gibi isimler yer alacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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