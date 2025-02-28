Oscar Nunez, The Office Evrenine The Paper Dizisiyle Geri Dönüyor!
Oscar Nunez, The Office Evrenine The Paper Dizisiyle Geri Dönüyor!
Oscar Nunez, The Office dizisindeki ikonik Oscar Martinez rolüyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Kübalı aktör, Greg Daniels ve Michael Koman’ın yaratıcılığını üstlendiği The Paper adlı yeni kurmaca belgesel dizisinde yer alacak.
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Kült haline gelen The Office evreni, yeni bir kurmaca belgesel dizisiyle genişlemeye hazırlanıyor.
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Söz konusu diziye The Office dizisindeki ikonik Oscar Martinez rolüyle Oscar Nunez de dahil oluyor.
Şimdilik The Paper ismiyle anılan yapım, NBC’nin Emmy ödüllü dizisi The Office ile aynı evrende geçiyor.
Dizi şu an için Türkiye’de erişime açık olmayan Peacock platformunda yayınlanacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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