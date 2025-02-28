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Gerçek mi Kurgu mu? Manifest Dizisi Kayıp Malezya Uçağından mı İlham Alındı?

Gerçek mi Kurgu mu? Manifest Dizisi Kayıp Malezya Uçağından mı İlham Alındı?

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.02.2025 - 17:27

2018’de yayınlanan Manifest dizisi, bir uçağın beş yıl boyunca kaybolduktan sonra aniden geri dönmesi ve yolcularının bu süre boyunca hiç yaşlanmamasıyla başlıyor. Ancak dizinin temelinde, 2014 yılında kaybolan Malezya Havayolları MH370 uçağıyla büyük benzerlikler bulunuyor. Peki, bu benzerlik bir tesadüf mü, yoksa dizinin ilham kaynağı gerçekten bu olay mıydı?

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2018’de NBC’de yayın hayatına başlayan ve son sezonuyla Netflix’te tamamlanan Manifest, kaybolan bir uçağın beş yıl sonra aniden geri dönmesiyle başlayan gizem dolu bir hikâyeyi anlatıyor.

2018’de NBC’de yayın hayatına başlayan ve son sezonuyla Netflix’te tamamlanan Manifest, kaybolan bir uçağın beş yıl sonra aniden geri dönmesiyle başlayan gizem dolu bir hikâyeyi anlatıyor.

Dizide Montego Air 828 sefer sayılı uçak, Jamaika’dan New York’a gitmek üzere havalanır. Ancak yolculuk sırasında şiddetli bir türbülansa giren uçak, güvenli bir şekilde iniş yaptığında her şeyin değiştiğini fark ederler.

Uçak için sadece birkaç saatlik bir uçuş süresi geçmiş gibi görünse de, dış dünyada tam beş yıl geçmiştir.

Uçak için sadece birkaç saatlik bir uçuş süresi geçmiş gibi görünse de, dış dünyada tam beş yıl geçmiştir.

Yolcuların aileleri ve arkadaşları onları yıllar önce öldü kabul etmiş, hayatlarına devam etmiştir. Haliyle yolcuların hiç yaşlanmadan 5 yıl sonra aniden geri dönmeleri herkesi şaşırtmıştı. Peki, Manifest dizisi kayıp Malezya uçağından ilham almış olabilir mi?

Bu konuda konuşabilmek için öncelikle kayıp Malezya uçağının hikâyesine de değinmek gerekiyor.

Bu konuda konuşabilmek için öncelikle kayıp Malezya uçağının hikâyesine de değinmek gerekiyor.

8 Mart 2014’te Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçak, Kuala Lumpur’dan Pekin’e gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. İçinde 239 yolcu ve mürettebat bulunan Boeing 777, hiçbir acil durum çağrısı yapmadan adeta yok oldu.

Bu olay, modern havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu olay, modern havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, uçağın tam olarak ne olduğu ve neden kaybolduğu hâlâ kesin olarak bilinmiyor.

Peki, Manifest dizisi, MH370 olayından esinlenerek mi yazıldı?

Peki, Manifest dizisi, MH370 olayından esinlenerek mi yazıldı?

Manifest’in yaratıcısı Jeff Rake, dizinin fikrini aslında 2009 yılında geliştirdiğini söylüyor. Yani, dizi konsepti MH370’in kaybolmasından çok önce vardı. Ancak Rake, uzun süre bu hikâyeyi bir televizyon kanalına satmakta zorlandığını belirtiyor. Ta ki 2014 yılında MH370 olayı yaşanana kadar…

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Rake’e göre, MH370 trajedisi insanları kayıp uçaklar, açıklanamayan hava olayları ve zaman kaymaları gibi konulara daha fazla ilgi duymaya yöneltti.

Rake’e göre, MH370 trajedisi insanları kayıp uçaklar, açıklanamayan hava olayları ve zaman kaymaları gibi konulara daha fazla ilgi duymaya yöneltti.

Bu da dizinin yapım sürecini hızlandırdı. Yani, Manifest doğrudan MH370 olayını anlatmıyor olsa da, gerçek dünyanın dizinin popülaritesini artırdığı kesin.

Peki dizi ile gerçek olay arasındaki benzerlik ve farklılıklar neler?

Peki dizi ile gerçek olay arasındaki benzerlik ve farklılıklar neler?

MH370, 8 Mart 2014’te radardan kayboldu ve bir daha tam olarak bulunamadı. Manifest’te de Montego Air 828 sefer sayılı uçak, radardan çıkıyor ve yıllar sonra geri dönüyor.

Her iki durumda da yolcuların öldüğü varsayılıyor.

Her iki durumda da yolcuların öldüğü varsayılıyor.

Ancak Manifest’te uçak geri döndüğünde, yolcuların hiç yaşlanmamış olması büyük bir fark yaratıyor.

Kayıp Malezya uçağının parçalarının bulunduğu iddiasına da bakalım!

Kayıp Malezya uçağının parçalarının bulunduğu iddiasına da bakalım!

2015 yılında Hint Okyanusu’nda Fransa’nın Réunion Adası’nda MH370’e ait olduğu düşünülen bir kanat parçası bulundu. Daha sonra Mozambik, Tanzanya ve Madagaskar kıyılarında da bazı enkaz parçaları tespit edildi. Ancak uçağın ana gövdesi ve kara kutusu hâlâ bulunamadı.

Büyük arama operasyonlarına rağmen, MH370’in kesin olarak nereye düştüğü belirlenemedi.

İki olay epey benzer görünüyor. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce dizi, bu olaydan ilham almış olabilir mi?

İki olay epey benzer görünüyor. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce dizi, bu olaydan ilham almış olabilir mi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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