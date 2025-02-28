Gerçek mi Kurgu mu? Manifest Dizisi Kayıp Malezya Uçağından mı İlham Alındı?
Gerçek mi Kurgu mu? Manifest Dizisi Kayıp Malezya Uçağından mı İlham Alındı?
2018’de yayınlanan Manifest dizisi, bir uçağın beş yıl boyunca kaybolduktan sonra aniden geri dönmesi ve yolcularının bu süre boyunca hiç yaşlanmamasıyla başlıyor. Ancak dizinin temelinde, 2014 yılında kaybolan Malezya Havayolları MH370 uçağıyla büyük benzerlikler bulunuyor. Peki, bu benzerlik bir tesadüf mü, yoksa dizinin ilham kaynağı gerçekten bu olay mıydı?
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2018’de NBC’de yayın hayatına başlayan ve son sezonuyla Netflix’te tamamlanan Manifest, kaybolan bir uçağın beş yıl sonra aniden geri dönmesiyle başlayan gizem dolu bir hikâyeyi anlatıyor.
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Uçak için sadece birkaç saatlik bir uçuş süresi geçmiş gibi görünse de, dış dünyada tam beş yıl geçmiştir.
Bu konuda konuşabilmek için öncelikle kayıp Malezya uçağının hikâyesine de değinmek gerekiyor.
Bu olay, modern havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Peki, Manifest dizisi, MH370 olayından esinlenerek mi yazıldı?
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Rake’e göre, MH370 trajedisi insanları kayıp uçaklar, açıklanamayan hava olayları ve zaman kaymaları gibi konulara daha fazla ilgi duymaya yöneltti.
Peki dizi ile gerçek olay arasındaki benzerlik ve farklılıklar neler?
Her iki durumda da yolcuların öldüğü varsayılıyor.
Kayıp Malezya uçağının parçalarının bulunduğu iddiasına da bakalım!
İki olay epey benzer görünüyor. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce dizi, bu olaydan ilham almış olabilir mi?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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