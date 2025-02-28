Gerçek mi Kurgu mu? Manifest Dizisi Kayıp Malezya Uçağından mı İlham Alındı?

2015 yılında Hint Okyanusu’nda Fransa’nın Réunion Adası’nda MH370’e ait olduğu düşünülen bir kanat parçası bulundu. Daha sonra Mozambik, Tanzanya ve Madagaskar kıyılarında da bazı enkaz parçaları tespit edildi. Ancak uçağın ana gövdesi ve kara kutusu hâlâ bulunamadı.

Büyük arama operasyonlarına rağmen, MH370’in kesin olarak nereye düştüğü belirlenemedi.