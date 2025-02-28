Shrek ve Fiona'nın Yeni Filmde Büyüyen Kızları Felicia'nın Göz Rengi Değişimi Dikkatlerden Kaçmadı!

Bizim gerçek aşka tutulmuş çiftimiz birbirine pek de yakışmıyordu. Biri insan biri dev olunca ekrandan biraz komik duruyordu ama Fiona için bu hiç önemli değildi. Bizimle aynı fikirde olan Shrek defalarca durumu Fiona'ya açıklamaya çalışmış ancak olumsuz yanıt almıştı. Fiona aşkından vazgeçmedi ve Shrek için dev olmayı kabul etti.