onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Shrek ve Fiona'nın Yeni Filmde Büyüyen Kızları Felicia'nın Göz Rengi Değişimi Dikkatlerden Kaçmadı!

Shrek ve Fiona'nın Yeni Filmde Büyüyen Kızları Felicia'nın Göz Rengi Değişimi Dikkatlerden Kaçmadı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.02.2025 - 09:00

Heyecanla beklenen Shrek'in yeni filminin tanıtım videosu geldi. Herkes Shrek ve Fiona'nın küçük kızları Felicia'yı merak ediyordu. Ünlü oyuncu Zendaya'nın, filmde Felicia'nın sesi olacağı anlaşıldı. Büyük bekleyişin ardından Shrek 5'teki detayları dikkatli izleyici kaçırmadı. Daha önce bebekliğine şahit olduğumu Felicia artık bir ergendi. Ve yüzünde bir değişiklik vardı. İşte o detay....

Kaynak: https://x.com/wysps/status/1895199636...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Shrek 5 resmen geliyor!

Shrek 5 resmen geliyor!

Büyük küçük herkesin çok sevdiği Shrek serisi, animasyon filmleri arasında dönüp dolaşıp izlediğimiz ve çok keyif aldığımız yapımlardan bir tanesi. İlk filminin etkisi hala devam eden Shrek'te koca bir devin hayatını izlemiştik.

Shrek beklediğimizden de iyiydi!

Shrek beklediğimizden de iyiydi!

Serinin her filminde ayrı heyecan yaşarken Shrek ve Fiona'nın aşk hikayesi hepimizin içine işlemişti. Evet, macera ve aksiyon vardı. Shrek hikayede, Prenses Fiona'yı kurtarmak için büyük çaba harcamıştı. Ancak hikayenin sonunda hepimizi kocaman bir mutluluk bekliyordu. Tıpkı bir dev gibi!

Bu öyle büyük bir aşktı ki Fiona, Shrek için dev olmayı kabul etmişti.

Bu öyle büyük bir aşktı ki Fiona, Shrek için dev olmayı kabul etmişti.

Bizim gerçek aşka tutulmuş çiftimiz birbirine pek de yakışmıyordu. Biri insan biri dev olunca ekrandan biraz komik duruyordu ama Fiona için bu hiç önemli değildi. Bizimle aynı fikirde olan Shrek defalarca durumu Fiona'ya açıklamaya çalışmış ancak olumsuz yanıt almıştı. Fiona aşkından vazgeçmedi ve Shrek için dev olmayı kabul etti.

Serinin uzun zamandır beklenen yeni filmi Shrek 5, 23 Aralık 2026'da vizyona girecek.

Serinin uzun zamandır beklenen yeni filmi Shrek 5, 23 Aralık 2026'da vizyona girecek.

Devam filminde de en son çoluk çocuğa karıştığını gördüğümüz Shrek ve Fiona'nın hayatlarını izlemeye devam edeceğiz. Onlarca çocuk yapmışlardı, hatırlarsanız. Ancak bize Felicia isimli minik bebekleri gösterildi. Hatta bu kızda bir tuhaflık vardı.

Çocukları dev, tabii ki tuhaf olacak ancak bundan da farklı bir tuhaflıktan bahsediyoruz.

Çocukları dev, tabii ki tuhaf olacak ancak bundan da farklı bir tuhaflıktan bahsediyoruz.

Orijinal seslendirme kadrosunda yer alan Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) ve Eddie Murphy (Eşek) de geri dönen filmde Zendaya Felicia'nın sesi olacak. Bu harika bir haber olsa da izleyicinin dikkatinden kaçmayan bir değişiklik oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Shrek'in sevimli mavi gözlü minik bebeğini hatırlarsınız. Son filmde bunlardan onlarca vardı.

Shrek'in sevimli mavi gözlü minik bebeğini hatırlarsınız. Son filmde bunlardan onlarca vardı.

E Felicia'da bunlardan biri olmalı, diye beklerken. Tanıtım filmindeki göz rengi değişikliği gözlerden kaçmadı.

Shrek 5'te Felicia bebekliğinden biraz farklı...

Shrek 5'te Felicia bebekliğinden biraz farklı...

Olabilir, belki lens kullanıyordur. Ergenlik çağındaki gençlerin işine akıl sır ermez ne de olsa. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın