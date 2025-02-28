Shrek ve Fiona'nın Yeni Filmde Büyüyen Kızları Felicia'nın Göz Rengi Değişimi Dikkatlerden Kaçmadı!
Shrek ve Fiona'nın Yeni Filmde Büyüyen Kızları Felicia'nın Göz Rengi Değişimi Dikkatlerden Kaçmadı!
Kaynak: https://x.com/wysps/status/1895199636...
Heyecanla beklenen Shrek'in yeni filminin tanıtım videosu geldi. Herkes Shrek ve Fiona'nın küçük kızları Felicia'yı merak ediyordu. Ünlü oyuncu Zendaya'nın, filmde Felicia'nın sesi olacağı anlaşıldı. Büyük bekleyişin ardından Shrek 5'teki detayları dikkatli izleyici kaçırmadı. Daha önce bebekliğine şahit olduğumu Felicia artık bir ergendi. Ve yüzünde bir değişiklik vardı. İşte o detay....
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Shrek 5 resmen geliyor!
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Shrek beklediğimizden de iyiydi!
Bu öyle büyük bir aşktı ki Fiona, Shrek için dev olmayı kabul etmişti.
Serinin uzun zamandır beklenen yeni filmi Shrek 5, 23 Aralık 2026'da vizyona girecek.
Çocukları dev, tabii ki tuhaf olacak ancak bundan da farklı bir tuhaflıktan bahsediyoruz.
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Shrek'in sevimli mavi gözlü minik bebeğini hatırlarsınız. Son filmde bunlardan onlarca vardı.
Shrek 5'te Felicia bebekliğinden biraz farklı...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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