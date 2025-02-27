Serenay Sarıkaya’nın Oynadığı Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisi Globalde En Çok İzlenen Oldu!

Başarılı bir avukat olan Leyla Taylan, aldatılarak biten ilk aşkının ardından kendini tekrar flört dünyasında bulur. Bu süreçte yakın dostları ve ünlü bir şef olan Şeyyaz'ın desteğiyle toparlanmaya çalışırken, yılın en çok konuşulan boşanma davasında rol alır. Müvekkili, ünlü bir iş insanının üçüncü eşi olan Tuba Tepelioğlu’dur ve karşısında ise 15 yıl içinde üç kez evlenip boşanmış, kadınlar arasında 'ilişki katili' olarak anılan Cem Murathan vardır. Leyla, müvekkilini bu 'hem suçlu hem güçlü' narsist adama karşı savunmaya hazırlanırken, kendisini beklenmedik bir duygusal ve hukuki mücadelenin içinde bulur.