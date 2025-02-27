Serenay Sarıkaya’nın Oynadığı Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisi Globalde En Çok İzlenen Oldu!
Serenay Sarıkaya’nın Oynadığı Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisi Globalde En Çok İzlenen Oldu!
Netflix’in sevilen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi topladı. Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti, ilk sezonun ardından devam edeceğini de duyurmuştu. Şimdi de diziden güzel bir haber geldi. Kimler Geldi Kimler Geçti, Netflix verilerine göre 2024 yılında globalde en çok izlenen Türk yapımı oldu. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kimler Geldi Kimler Geçti" ilk günden bu yana çok sevildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kimler Geldi Kimler Geçti" hepimize çok iyi geldi.
Dizinin oyuncu kadrosu efsaneydi.
Dizinin konusu büyük heyecan uyandırmıştı. Hatırlayalım...
Sonunda ikinci sezon onayı da gelmişti. Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman, derseniz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonu ile tam anlamıyla fırtınalar estirmişti. İşte büyük başarısı...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın