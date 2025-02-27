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Serenay Sarıkaya’nın Oynadığı Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisi Globalde En Çok İzlenen Oldu!

Serenay Sarıkaya’nın Oynadığı Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisi Globalde En Çok İzlenen Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.02.2025 - 00:08

Netflix’in sevilen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi topladı. Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti, ilk sezonun ardından devam edeceğini de duyurmuştu. Şimdi de diziden güzel bir haber geldi. Kimler Geldi Kimler Geçti, Netflix verilerine göre 2024 yılında globalde en çok izlenen Türk yapımı oldu. İşte detaylar...

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"Kimler Geldi Kimler Geçti" ilk günden bu yana çok sevildi.

"Kimler Geldi Kimler Geçti" ilk günden bu yana çok sevildi.

Netflix’in sevilen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, hikayesiyle büyük ilgi topladı! 9 Mayıs’ta tüm dünyayla aynı anda yayınlanan dizi modern ilişkileri, aşkı ve dostlukları eğlenceli bir bakış açısıyla ele alıyordu.

"Kimler Geldi Kimler Geçti" hepimize çok iyi geldi.

"Kimler Geldi Kimler Geçti" hepimize çok iyi geldi.

Modern ilişkileri, aşkın karmaşıklığını ve ayrılık sancılarını cesurca ele alan Kimler Geldi Kimler Geçti, 'benching', 'ghosting' gibi günümüz flört dünyasının kavramlarını da işleyerek izleyicilere düşündürücü ve eğlenceli bir deneyim sundu. İyi de yaptı. Herkesin kendisinden bir parça bulduğu dizi aydınlanmamıza neden oldu.

Dizinin oyuncu kadrosu efsaneydi.

Dizinin oyuncu kadrosu efsaneydi.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yaratıcısı Ece Yörenç, yönetmeni ise Bertan Başaran. Yapımcılığı Ay Yapım tarafından üstlenilen Kimler Geldi Kimler Geçti, modern ilişkilerin dinamiklerini gerçekçi ve cesur bir şekilde masaya yatırmayı başardı.

Dizinin konusu büyük heyecan uyandırmıştı. Hatırlayalım...

Dizinin konusu büyük heyecan uyandırmıştı. Hatırlayalım...

Başarılı bir avukat olan Leyla Taylan, aldatılarak biten ilk aşkının ardından kendini tekrar flört dünyasında bulur. Bu süreçte yakın dostları ve ünlü bir şef olan Şeyyaz'ın desteğiyle toparlanmaya çalışırken, yılın en çok konuşulan boşanma davasında rol alır. Müvekkili, ünlü bir iş insanının üçüncü eşi olan Tuba Tepelioğlu’dur ve karşısında ise 15 yıl içinde üç kez evlenip boşanmış, kadınlar arasında 'ilişki katili' olarak anılan Cem Murathan vardır. Leyla, müvekkilini bu 'hem suçlu hem güçlü' narsist adama karşı savunmaya hazırlanırken, kendisini beklenmedik bir duygusal ve hukuki mücadelenin içinde bulur.

Sonunda ikinci sezon onayı da gelmişti. Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman, derseniz...

Sonunda ikinci sezon onayı da gelmişti. Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman, derseniz...

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olacağı dizide yeniden Leyla'nın aşk hayatına sağlam bir dalacağız. Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon 2025'te yayınlanacak.

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Dizi geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonu ile tam anlamıyla fırtınalar estirmişti. İşte büyük başarısı...

Dizi geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonu ile tam anlamıyla fırtınalar estirmişti. İşte büyük başarısı...

Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi, Netflix verilerine göre +100 milyon saat görüntülenme ile 2024 yılında globalde en çok izlenen Türk yapımı oldu.

E bir nazar boncuğu takalım!🧿

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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