Yapay Zekaya Göre En Saçma Korku Filmleri

Bazen korku filmleri oldukça korkunç ve gerçekçi olabiliyor. Günlerce izlediğimiz korku sahneleri rüyalarımıza giriyor. Hatta gece uyumakta bile zorlanıyoruz, o derece. Ancak iyilerin arasında kötüleri de var. Bazıları da tam tersi komedi filmini andırıyor. Korkutan tek bir yanı olmadığı gibi korku dolu olduğu iddia edilen sahneler komik olabiliyor. Herkesin bir tarzı var, kimisi korkunç bulurken kimisi de bu film bayağı saçmaydı, diyebiliyor. Biz de yapay zekanın film tavsiyelerine güvendiğimiz için onun zevkini sorduk. Yapay zekaya göre en saçma hikayesi ve sahnesi olan korku filmlerini derledik. İşte o liste...