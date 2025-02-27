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Yapay Zekaya Göre En Saçma Korku Filmleri

Yapay Zekaya Göre En Saçma Korku Filmleri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.02.2025 - 22:25

Bazen korku filmleri oldukça korkunç ve gerçekçi olabiliyor. Günlerce izlediğimiz korku sahneleri rüyalarımıza giriyor. Hatta gece uyumakta bile zorlanıyoruz, o derece. Ancak iyilerin arasında kötüleri de var. Bazıları da tam tersi komedi filmini andırıyor. Korkutan tek bir yanı olmadığı gibi korku dolu olduğu iddia edilen sahneler komik olabiliyor. Herkesin bir tarzı var, kimisi korkunç bulurken kimisi de bu film bayağı saçmaydı, diyebiliyor. Biz de yapay zekanın film tavsiyelerine güvendiğimiz için onun zevkini sorduk. Yapay zekaya göre en saçma hikayesi ve sahnesi olan korku filmlerini derledik. İşte o liste...

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1. Rubber (2010)

1. Rubber (2010)

Katil bir araba lastiğinin insanları telekinetik güçleriyle öldürmesini anlatıyor. Evet, bildiğin lastik.

2. Thankskilling (2009)

2. Thankskilling (2009)

Şükran Günü'nde dehşet saçan konuşan bir hindi tarafından işlenen cinayetleri izliyoruz. CGI falan bekleme, peluş gibi bir şey.

3. Leprechaun (1993) ve Devam Filmleri

3. Leprechaun (1993) ve Devam Filmleri

Altınını çalanları öldüren bir cüceyi anlatıyor. Jennifer Aniston’ın oynadığı ilk film nispeten ciddiyken, seri uzadıkça uzayda bile geçen bölümler yapıldı.

4. The Gingerdead Man (2005)

4. The Gingerdead Man (2005)

Büyü sonucu canlanan bir zencefilli kurabiye, insanları doğrayarak intikam alıyor. Başrolde Gary Busey var, düşün gerisini.

5. Sharknado Serisi (2013 - 2018)

5. Sharknado Serisi (2013 - 2018)

Kasırga nedeniyle şehirlerin üzerine köpekbalıkları yağıyor ve insanlar motorlu testereyle karşı koyuyor. 6 film sürdü bu çılgınlık.

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6. Attack of the Killer Tomatoes (1978)

6. Attack of the Killer Tomatoes (1978)

İnsanları öldüren dev domateslerin dünyayı ele geçirmeye çalışmasını konu alıyor. İsimden de tahmin edilebileceği gibi, ciddiyetsiz bir felaket.

7. Troll 2 (1990)

7. Troll 2 (1990)

Aslında 'Troll' filmiyle hiçbir bağlantısı yok. Kötü makyajlı yaratıkların insanları sebzeye çevirip yemeye çalıştığı bir film. 'Dünyanın en kötü korku filmi' olarak anılıyor.

8. Velocipastor (2018)

8. Velocipastor (2018)

Bir rahip, dinozora dönüşme yeteneği kazanıp, ninjalarla dövüşmeye başlıyor. Senaryoyu okurken bile kahkaha atacaksın.

9. Slugs (1988)

9. Slugs (1988)

Katil sümüklü böcekler insanları avlıyor. Evet, sümüklü böcekler. Kaçarak kurtulabileceğin en yavaş tehdit olabilir.

10. Death Bed: The Bed That Eats (1977)

10. Death Bed: The Bed That Eats (1977)

Canlanan ve insanları yiyen bir yatak hakkında bir film. Bu kadar anlamsız bir konu ancak bu kadar kötü işlenebilirdi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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