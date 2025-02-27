Yapay Zekaya Göre En Saçma Korku Filmleri
Yapay Zekaya Göre En Saçma Korku Filmleri
Bazen korku filmleri oldukça korkunç ve gerçekçi olabiliyor. Günlerce izlediğimiz korku sahneleri rüyalarımıza giriyor. Hatta gece uyumakta bile zorlanıyoruz, o derece. Ancak iyilerin arasında kötüleri de var. Bazıları da tam tersi komedi filmini andırıyor. Korkutan tek bir yanı olmadığı gibi korku dolu olduğu iddia edilen sahneler komik olabiliyor. Herkesin bir tarzı var, kimisi korkunç bulurken kimisi de bu film bayağı saçmaydı, diyebiliyor. Biz de yapay zekanın film tavsiyelerine güvendiğimiz için onun zevkini sorduk. Yapay zekaya göre en saçma hikayesi ve sahnesi olan korku filmlerini derledik. İşte o liste...
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1. Rubber (2010)
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2. Thankskilling (2009)
3. Leprechaun (1993) ve Devam Filmleri
4. The Gingerdead Man (2005)
5. Sharknado Serisi (2013 - 2018)
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6. Attack of the Killer Tomatoes (1978)
7. Troll 2 (1990)
8. Velocipastor (2018)
9. Slugs (1988)
10. Death Bed: The Bed That Eats (1977)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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