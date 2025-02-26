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Turkish Delight Makyaj Akımına İlham Olan Türkan Şoray’ın Güzelliğine Bir Kez Daha Hayran Kaldığımız Filmleri

Turkish Delight Makyaj Akımına İlham Olan Türkan Şoray’ın Güzelliğine Bir Kez Daha Hayran Kaldığımız Filmleri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.02.2025 - 21:58

'Turkish Delight' makyaj akımı, Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray'dan ilham alarak yapılan bir makyaj trendi olarak gündemimize bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü isimler sosyal medyada Türkan Şoray’ın ikonik görünümüne benzer şekilde makyaj yapmaya başladı. Biz de onun o ikonik görünümünü ön plana çıkaran ve o görünümüyle ünlendiği bazı filmlerini hatırlayalım istedik!

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1. Selvi Boylum, Al Yazmalım (1978)

1. Selvi Boylum, Al Yazmalım (1978)

Selvi Boylum, Al Yazmalım, Türkan Şoray'ın en bilinen yapımlarından biri. Şoray'ın filmdeki karakteri, onun zarif ve etkileyici güzelliğini ön plana çıkaran bir rol oldu. Filmdeki dramatik atmosfer ve ona özgü bakışlar, onun sinemadaki ikonik imajını pekiştirdi.

2. Sultan (1978)

2. Sultan (1978)

Sultan karakteri için yapılan makyajda, yoğun eyeliner kullanımı ve kirpiklerin belirginliği dikkatinizi çekmiştir. Far da oldukça yumuşak geçişlerle uygulanarak gözlerin derinliği artırılmıştı.

3. Vesikalı Yarim (1968)

3. Vesikalı Yarim (1968)

Vesikalı Yarim’de, Şoray'ın gözleri özellikle dikkat çekicidir. Belirgin eyeliner ve dolgun kirpikler, ona hem zarif hem de gizemli bir hava katmıştı. Far ise, gözleri yumuşak tonlarla belirginleştirerek doğal ama etkileyici bir görünüm elde edilmişti.

4. Kara Gözlüm (1970)

4. Kara Gözlüm (1970)

Bu filmde Türkan Şoray, zarif ve büyüleyici bir karakteri canlandırıyor. Makyajı ve giyimi ile dönemin popüler güzellik anlayışını yansıtan bir figür haline geldi.

5. Çalıkuşu (1966)

5. Çalıkuşu (1966)

'Çalıkuşu', Şoray’ın en önemli ve sevilen yapımlarından biri oldu. Burada, romantik ve dram öğelerinin bir arada olduğu bir karakteri canlandırırken, doğal güzelliği ve zarafeti ile izleyicileri etkileyerek, ikonik bir sinema yüzü olma yolunda bir adım daha atmıştı.

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6. Dönüş (1972)

6. Dönüş (1972)

Gözlere odaklanarak yapılan makyajla, Türkan Şoray’ın zarif ve çekici bakışları ön plana çıkmıştır. Bir efsane işte böyle doğdu! Sizce Şoray'ın en delici bakışları hangi filmindeydi? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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