Turkish Delight Makyaj Akımına İlham Olan Türkan Şoray’ın Güzelliğine Bir Kez Daha Hayran Kaldığımız Filmleri
Turkish Delight Makyaj Akımına İlham Olan Türkan Şoray’ın Güzelliğine Bir Kez Daha Hayran Kaldığımız Filmleri
'Turkish Delight' makyaj akımı, Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray'dan ilham alarak yapılan bir makyaj trendi olarak gündemimize bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü isimler sosyal medyada Türkan Şoray’ın ikonik görünümüne benzer şekilde makyaj yapmaya başladı. Biz de onun o ikonik görünümünü ön plana çıkaran ve o görünümüyle ünlendiği bazı filmlerini hatırlayalım istedik!
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1. Selvi Boylum, Al Yazmalım (1978)
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2. Sultan (1978)
3. Vesikalı Yarim (1968)
4. Kara Gözlüm (1970)
5. Çalıkuşu (1966)
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6. Dönüş (1972)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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