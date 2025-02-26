Turkish Delight Makyaj Akımına İlham Olan Türkan Şoray’ın Güzelliğine Bir Kez Daha Hayran Kaldığımız Filmleri

'Çalıkuşu', Şoray’ın en önemli ve sevilen yapımlarından biri oldu. Burada, romantik ve dram öğelerinin bir arada olduğu bir karakteri canlandırırken, doğal güzelliği ve zarafeti ile izleyicileri etkileyerek, ikonik bir sinema yüzü olma yolunda bir adım daha atmıştı.