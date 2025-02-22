Rüzgara Bırak'ta Ses Getiren İkili Hande Erçel ve Barış Arduç'tan Yeni Dizi Geliyor!

İstanbul’un yanı sıra Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde de çekimleri yapılan dizide, Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari, Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi deneyimli ve genç oyuncular da yer alıyor.