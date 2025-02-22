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Rüzgara Bırak'ta Ses Getiren İkili Hande Erçel ve Barış Arduç'tan Yeni Dizi Geliyor!

Rüzgara Bırak'ta Ses Getiren İkili Hande Erçel ve Barış Arduç'tan Yeni Dizi Geliyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.02.2025 - 15:32

Rüzgara Bırak filminin büyük ses getirmesinin ardından Hande Erçel ve Barış Arduç'un yeni dizisinin çekimleri tamamladı. Disney+’ın merakla beklenen yeni romantik komedi dizisi olacak 'Aşkı Hatırla' izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Romantik ve eğlenceli hikayenin tamamlanmasının ardından yayının planlı tarihi de kulaktan kulağa yayıldı. Ekip kutlamasında Hande Erçel ve Barış Arduç'un heyecanı yüzlerinden okunuyordu.

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Rüzgara Bırak filmi çok beğenilmişti. Hande Erçel ve Barış Arduç'tan yeni dizi geliyor.

Rüzgara Bırak filmi çok beğenilmişti. Hande Erçel ve Barış Arduç'tan yeni dizi geliyor.

Disney+’ın merakla beklenen yeni romantik komedi dizisi 'Aşkı Hatırla' izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı yapımın çekimleri İstanbul’da tamamlandı. Romantik ve eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken dizi, seyircilere unutulmaz bir aşk yolculuğu vaat ediyor.

Çekimleri tamamlanan dizinin ekibi çok sağlam.

Çekimleri tamamlanan dizinin ekibi çok sağlam.

İstanbul’un yanı sıra Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde de çekimleri yapılan dizide, Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari, Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi deneyimli ve genç oyuncular da yer alıyor.

Mayıs ayında yayınlanması planlanan dizinin hikayesi de oldukça ilgi çekici.

Mayıs ayında yayınlanması planlanan dizinin hikayesi de oldukça ilgi çekici.

Dizinin hikayesi, evlilik hazırlığındayken yolları ayrılan ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ile fenomen editör Güneş’in (Hande Erçel) etrafında şekilleniyor. Yıllar sonra tesadüfen yeniden karşılaşan ikili, aldıkları gizemli bir mesajla kendilerini beklenmedik bir serüvenin içinde buluyor. Bu macera, onları geçmişle yüzleştirirken aşkı yeniden hatırlamalarına da yardımcı olacak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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