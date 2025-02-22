Rüzgara Bırak'ta Ses Getiren İkili Hande Erçel ve Barış Arduç'tan Yeni Dizi Geliyor!
Rüzgara Bırak'ta Ses Getiren İkili Hande Erçel ve Barış Arduç'tan Yeni Dizi Geliyor!
Rüzgara Bırak filminin büyük ses getirmesinin ardından Hande Erçel ve Barış Arduç'un yeni dizisinin çekimleri tamamladı. Disney+’ın merakla beklenen yeni romantik komedi dizisi olacak 'Aşkı Hatırla' izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Romantik ve eğlenceli hikayenin tamamlanmasının ardından yayının planlı tarihi de kulaktan kulağa yayıldı. Ekip kutlamasında Hande Erçel ve Barış Arduç'un heyecanı yüzlerinden okunuyordu.
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Rüzgara Bırak filmi çok beğenilmişti. Hande Erçel ve Barış Arduç'tan yeni dizi geliyor.
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Çekimleri tamamlanan dizinin ekibi çok sağlam.
Mayıs ayında yayınlanması planlanan dizinin hikayesi de oldukça ilgi çekici.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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