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Çok Sevdiğimiz Oyuncuların Az Bilinen Ama İzlemeye Değer Filmleri

Çok Sevdiğimiz Oyuncuların Az Bilinen Ama İzlemeye Değer Filmleri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.02.2025 - 08:01

Yıllarca konuşulan ve vizyona girdiği anlarda patlayan filmlerden sıkıldıysak kimsenin bilmediği kara kutuyu açıyoruz. Yapay zekadan da öneriler alarak çok sevdiğimiz oyuncuların kariyerinde, hak ettiği ilgiyi görmeyen ama aslında keşfedilmeyi bekleyen harika yapımları derledik! Bugün biraz farklı bir şeyler izleyeyim, diyenler varsa bu listeden beğenip seçebilirsiniz.

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1. Leonardo DiCaprio – The Basketball Diaries (1995)

1. Leonardo DiCaprio – The Basketball Diaries (1995)

Konusu: Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, Jim Carroll’un gençlik yıllarını anlatıyor. Jim, gelecek vaat eden bir basketbol oyuncusuyken uyuşturucu bağımlılığına sürüklenir ve hayatı kontrolden çıkar. DiCaprio’nun etkileyici performansı göz dolduruyor.

2. Brad Pitt – Johnny Suede (1991)

2. Brad Pitt – Johnny Suede (1991)

Konusu: Genç ve yetenekli bir müzisyen olan Johnny, rock ‘n’ roll dünyasında ünlü olmanın hayalini kurar. Bir gün sihirli gibi görünen süet ayakkabılar bulmasıyla hayatı değişir, ancak bu onun için her şeyin yoluna girdiği anlamına gelmez.

3. Tom Hanks – The 'Burbs (1989)

3. Tom Hanks – The 'Burbs (1989)

Konusu: Tom Hanks’in başrolünde olduğu bu kara komedi, banliyöde yaşayan bir grup komşunun, yeni taşınan tuhaf bir aile hakkında komplo teorileri üretmesini konu alıyor. Eğlenceli ve hafif gerilimli bir yapım.

4. Meryl Streep – Plenty (1985)

4. Meryl Streep – Plenty (1985)

Konusu: 2. Dünya Savaşı sırasında Fransız Direnişi’ne katılan bir kadın (Meryl Streep), savaş sonrası hayatında adapte olmakta zorlanır. Eski ideallerini ve hayatının anlamını sorgulayan bir karakterin derin psikolojik yolculuğunu izliyoruz.

5. Robert De Niro – The Mission (1986)

5. Robert De Niro – The Mission (1986)

Konusu: 18. yüzyılda geçen filmde, bir grup misyoner, Güney Amerika’daki yerli halkı sömürgecilerden korumaya çalışır. De Niro ve Jeremy Irons’un unutulmaz performanslarıyla dolu epik bir yapım.

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6. Al Pacino – The Local Stigmatic (1990)

6. Al Pacino – The Local Stigmatic (1990)

Konusu: İki sosyopatın, ünlü bir aktöre olan saplantısını ve giderek tehlikeli hâle gelen sapkın ilişkisini konu alan bu psikolojik gerilim, Al Pacino’nun az bilinen en sıra dışı yapımlarından biri.

7. Natalie Portman – Anywhere But Here (1999)

7. Natalie Portman – Anywhere But Here (1999)

Konusu: Hayallerinin peşinden gitmek isteyen bir anne (Susan Sarandon) ve onun hayattan daha farklı beklentileri olan kızı (Natalie Portman), Los Angeles’a taşınır. Anne-kız ilişkisini odağına alan sıcak bir drama.

8. Joaquin Phoenix – To Die For (1995)

8. Joaquin Phoenix – To Die For (1995)

Konusu: Medya dünyasında başarılı olma hırsıyla dolu bir kadın (Nicole Kidman), genç bir çocuk (Joaquin Phoenix) ve arkadaşlarını kendi çıkarları için kullanır. Medyanın yozlaşmış yüzünü anlatan çarpıcı bir kara komedi.

9. Kate Winslet – Hideous Kinky (1998)

9. Kate Winslet – Hideous Kinky (1998)

Konusu: 1970’lerde, iki çocuğuyla Fas’a yerleşen bir kadının (Kate Winslet) spiritüel keşif yolculuğunu anlatan etkileyici bir drama. Farklı bir kültür ve özgürlük arayışı üzerine bir hikâye.

10. Christian Bale – Rescue Dawn (2006)

10. Christian Bale – Rescue Dawn (2006)

Konusu: Gerçek bir hikâyeye dayanan film, Vietnam Savaşı sırasında düşman hatlarının arkasında kalan ve hayatta kalmak için mücadele eden bir pilotun (Christian Bale) hikâyesini anlatıyor. Sürükleyici bir hayatta kalma mücadelesi.

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11. Johnny Depp – Dead Man (1995)

11. Johnny Depp – Dead Man (1995)

Konusu: Western ve kara film türlerini harmanlayan bu Jim Jarmusch yapımı, yanlışlıkla bir cinayete karışan bir adamın (Johnny Depp) mistik ve ölümcül yolculuğunu anlatıyor.

12. Nicole Kidman – Birth (2004)

12. Nicole Kidman – Birth (2004)

Konusu: Kocasını kaybeden bir kadın (Nicole Kidman), 10 yaşındaki bir çocuğun onun ölen kocası olduğunu iddia etmesiyle hayatının altüst olmasını konu alıyor. Gizem ve psikolojik gerilim içeren çarpıcı bir film.

13. Denzel Washington – The Mighty Quinn (1989)

13. Denzel Washington – The Mighty Quinn (1989)

Konusu: Karayipler’de geçen bu dedektiflik hikâyesinde, Denzel Washington haksız yere suçlanan bir arkadaşını aklamaya çalışan karizmatik bir polis şefini canlandırıyor.

14. Scarlett Johansson – A Love Song for Bobby Long (2004)

14. Scarlett Johansson – A Love Song for Bobby Long (2004)

Konusu: Scarlett Johansson ve John Travolta’nın başrollerinde olduğu film, annesinin ölümünden sonra eski bir yazarın (Travolta) evinde yaşamaya başlayan genç bir kadının hikâyesini anlatıyor.

15. Ethan Hawke – The Newton Boys (1998)

15. Ethan Hawke – The Newton Boys (1998)

Konusu: Gerçek olaylardan uyarlanan film, ABD tarihindeki en büyük banka soygunlarını gerçekleştiren Newton kardeşlerin hikâyesini anlatıyor.

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16. Cate Blanchett – Heaven (2002)

16. Cate Blanchett – Heaven (2002)

Konusu: Almanya’da çekilmiş bu etkileyici film, sevdiği insanları kurtarmak için yasa dışı yollara başvuran bir kadının (Cate Blanchett) hikâyesini işliyor.

17. Matt Damon – Gerry (2002)

17. Matt Damon – Gerry (2002)

Konusu: İki arkadaşın (Matt Damon ve Casey Affleck) çölde kaybolmasını ve hayatta kalma mücadelelerini anlatan minimalist ama etkileyici bir film.

18. Ryan Gosling – Stay (2005)

18. Ryan Gosling – Stay (2005)

Konusu: Zihinsel sorunlar yaşayan bir gencin (Ryan Gosling) hayatına dair gerçeklik algısını zorlayan bir psikolojik gerilim. Görselliğiyle de dikkat çekiyor.

19. Emily Blunt – My Summer of Love (2004)

19. Emily Blunt – My Summer of Love (2004)

Konusu: İki genç kadının yaz boyunca yaşadığı tutkulu ama karmaşık ilişkiyi anlatan bağımsız bir dram filmi. Emily Blunt’ın en dikkat çekici rollerinden biri.

20. Javier Bardem – Biutiful (2010)

20. Javier Bardem – Biutiful (2010)

Konusu: Javier Bardem’in unutulmaz bir performans sergilediği film, kanserle boğuşan bir adamın çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakma çabasını anlatıyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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