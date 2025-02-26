Çok Sevdiğimiz Oyuncuların Az Bilinen Ama İzlemeye Değer Filmleri
Çok Sevdiğimiz Oyuncuların Az Bilinen Ama İzlemeye Değer Filmleri
Yıllarca konuşulan ve vizyona girdiği anlarda patlayan filmlerden sıkıldıysak kimsenin bilmediği kara kutuyu açıyoruz. Yapay zekadan da öneriler alarak çok sevdiğimiz oyuncuların kariyerinde, hak ettiği ilgiyi görmeyen ama aslında keşfedilmeyi bekleyen harika yapımları derledik! Bugün biraz farklı bir şeyler izleyeyim, diyenler varsa bu listeden beğenip seçebilirsiniz.
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1. Leonardo DiCaprio – The Basketball Diaries (1995)
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2. Brad Pitt – Johnny Suede (1991)
3. Tom Hanks – The 'Burbs (1989)
4. Meryl Streep – Plenty (1985)
5. Robert De Niro – The Mission (1986)
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6. Al Pacino – The Local Stigmatic (1990)
7. Natalie Portman – Anywhere But Here (1999)
8. Joaquin Phoenix – To Die For (1995)
9. Kate Winslet – Hideous Kinky (1998)
10. Christian Bale – Rescue Dawn (2006)
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11. Johnny Depp – Dead Man (1995)
12. Nicole Kidman – Birth (2004)
13. Denzel Washington – The Mighty Quinn (1989)
14. Scarlett Johansson – A Love Song for Bobby Long (2004)
15. Ethan Hawke – The Newton Boys (1998)
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16. Cate Blanchett – Heaven (2002)
17. Matt Damon – Gerry (2002)
18. Ryan Gosling – Stay (2005)
19. Emily Blunt – My Summer of Love (2004)
20. Javier Bardem – Biutiful (2010)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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