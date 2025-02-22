Oturduğunuz Yerden Kilo Verebilirsiniz: Korku Filmi İzlerken Vücudumuzda Neler Oluyor?
Oturduğunuz Yerden Kilo Verebilirsiniz: Korku Filmi İzlerken Vücudumuzda Neler Oluyor?
Filmler insanlar üzerinde inanılmaz sonuçlar yaratabilir. Hele ki korku filmleri insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerinde şok edici olaylara sebep oluyor. Aniden yükselen bir müzik, beklenmedik bir sahne ya da ürkütücü bir atmosfer, beynimizin tehlike algısını harekete geçirir ve vücudumuzda bir dizi biyolojik tepkiye neden olabilir. Bilim insanları korku filmlerinin vücuttaki etkisini araştırdığında oldukça ilginç sonuçlar elde etmiş. İzleyenler de yorumları ile bu etkileri doğrulamış. Gelin, korku filmi izlerken vücudumuzda neler olduğuna bir bakalım...
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Korku filmleri izlemek, hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan vücudumuzda çeşitli tepkilere yol açıyor. Bunların başında da bağışıklık sisteminin aktifleşmesi var.
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Nabzımız artıyor, vücut kendisini korumaya almak için adrenalin pompalamaya başlıyor.
Vücuttaki adrenalin artışı kulağa pek sağlıklı değil gibi gelse de aslında işler öyle yürümüyor. Biz de duyduklarımıza inanamadık ancak korku filmi izlerken oturduğumuz yerden kilo vermek mümkün olabilir.
Adrenalin artarken, kan şekeri düşüyor. Bu acıkmanıza sebep olur. Eğer patlamış mısır yemeye devam etmezseniz kilo verme iddiası güçlenir.
Filmin sonu güzel bitmese de müthiş bir mutluluk yaşarsınız.
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Uyku probleminiz varsa korku filmlerinden uzak durmalısınız.
Hele ki psikolojik olarak zor bir süreçten geçiyorsanız, bir korku filmi patlatayım, dememelisiniz.
Ciddi psikolojik sorunlara da neden olabiliyor.
Peki, insanlar nasıl korkunç bir filmden keyif alabilir? Korku filmi sevenler ne dediğimizi anladı!
Diğer sebep ise epey şaşırtıcı!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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