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Oturduğunuz Yerden Kilo Verebilirsiniz: Korku Filmi İzlerken Vücudumuzda Neler Oluyor?

Oturduğunuz Yerden Kilo Verebilirsiniz: Korku Filmi İzlerken Vücudumuzda Neler Oluyor?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.02.2025 - 11:01

Filmler insanlar üzerinde inanılmaz sonuçlar yaratabilir. Hele ki korku filmleri insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerinde şok edici olaylara sebep oluyor.  Aniden yükselen bir müzik, beklenmedik bir sahne ya da ürkütücü bir atmosfer, beynimizin tehlike algısını harekete geçirir ve vücudumuzda bir dizi biyolojik tepkiye neden olabilir. Bilim insanları korku filmlerinin vücuttaki etkisini araştırdığında oldukça ilginç sonuçlar elde etmiş. İzleyenler de yorumları ile bu etkileri doğrulamış. Gelin, korku filmi izlerken vücudumuzda neler olduğuna bir bakalım...

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Korku filmleri izlemek, hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan vücudumuzda çeşitli tepkilere yol açıyor. Bunların başında da bağışıklık sisteminin aktifleşmesi var.

Korku filmleri izlemek, hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan vücudumuzda çeşitli tepkilere yol açıyor. Bunların başında da bağışıklık sisteminin aktifleşmesi var.

Bazı araştırmalar, korku filmi izlerken vücudun daha fazla beyaz kan hücresi ürettiğini ve bağışıklık sistemini kısa vadeli olarak güçlendirdiğini gösteriyor. Bu demek oluyor ki korku filmi izlerken güçlenen bağışıklık sistemiyle mikroplarla savaşmak daha kolay olabilir.

Nabzımız artıyor, vücut kendisini korumaya almak için adrenalin pompalamaya başlıyor.

Nabzımız artıyor, vücut kendisini korumaya almak için adrenalin pompalamaya başlıyor.

Korku filmleri izlerken savaş ya da kaç tepkisini tetikleyen adrenalin, kortizol ve noradrenalin gibi stres hormonları salgılanır. Bu durum:

  • Kalp atış hızını ve kan basıncını artırır.

  • Kasların gerilmesine neden olur.

  • Kan akışını hızlandırarak beyni daha uyanık hale getirir.

Vücuttaki adrenalin artışı kulağa pek sağlıklı değil gibi gelse de aslında işler öyle yürümüyor. Biz de duyduklarımıza inanamadık ancak korku filmi izlerken oturduğumuz yerden kilo vermek mümkün olabilir.

Vücuttaki adrenalin artışı kulağa pek sağlıklı değil gibi gelse de aslında işler öyle yürümüyor. Biz de duyduklarımıza inanamadık ancak korku filmi izlerken oturduğumuz yerden kilo vermek mümkün olabilir.

Londra Westminster Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmaya göre, korku filmi izlemek ortalama olarak 184 kalori yakımına katkı sağlayabiliyor. Korku filmleri izlerken yaşadığımız stres ve heyecan, kalp atış hızını artırarak metabolizmayı hızlandırabiliyor. İnanılmaz ve oldukça işe yarar!

Adrenalin artarken, kan şekeri düşüyor. Bu acıkmanıza sebep olur. Eğer patlamış mısır yemeye devam etmezseniz kilo verme iddiası güçlenir.

Adrenalin artarken, kan şekeri düşüyor. Bu acıkmanıza sebep olur. Eğer patlamış mısır yemeye devam etmezseniz kilo verme iddiası güçlenir.

Bazı çalışmalar, korku filmi izlerken glikoz metabolizmasının hızlandığını ve kısa süreliğine kan şekerinin düştüğünü gösteriyor. Film izlerken bir şeyler yemekten hemen vazgeçmeliyiz!

Filmin sonu güzel bitmese de müthiş bir mutluluk yaşarsınız.

Filmin sonu güzel bitmese de müthiş bir mutluluk yaşarsınız.

Siz farkında olmasanız bile korku filmleri bittiğinde, vücut rahatlama sürecine girer ve dopamin ile endorfin gibi mutluluk hormonları salgılanır. Bu, birçok kişinin korku filmlerinden keyif almasının nedenlerinden biridir.

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Uyku probleminiz varsa korku filmlerinden uzak durmalısınız.

Uyku probleminiz varsa korku filmlerinden uzak durmalısınız.

Çünkü korku filmlerinin yarattığı stres, uyku kalitesini düşürebilir ve uykuya dalmayı zorlaştırabilir.

Hele ki psikolojik olarak zor bir süreçten geçiyorsanız, bir korku filmi patlatayım, dememelisiniz.

Hele ki psikolojik olarak zor bir süreçten geçiyorsanız, bir korku filmi patlatayım, dememelisiniz.

Bazı kişiler korku filmi sevdiği için korku filmi izliyor. O yüzden korku filmi izlerken psikolojiniz nasıl, gözlemleyin. Eğer depresif hissediyorsanız ve buna rağmen korku filmi izliyorsanız geceleri kabus görme olasılığınız artar.

Ciddi psikolojik sorunlara da neden olabiliyor.

Ciddi psikolojik sorunlara da neden olabiliyor.

Kaygıya yatkın bireylerde anksiyete seviyesini artırabilir. Uzun süreli etkiler, özellikle çocuklar veya hassas bireyler için travmatik olabilir. Siz yine de kurgulanmış bir film, deyip geçmeyin.

Peki, insanlar nasıl korkunç bir filmden keyif alabilir? Korku filmi sevenler ne dediğimizi anladı!

Peki, insanlar nasıl korkunç bir filmden keyif alabilir? Korku filmi sevenler ne dediğimizi anladı!

Korku filmleri izlerken korkuya rağmen keyif almamızın iki temel nedeni vardır. İlki, beynimizin bu deneyimi gerçek bir tehdit olarak algılamasa da, gerilim ve heyecan hissini güvenli bir ortamda yaşamamıza izin vermesidir. Bu, tehlikeyi kontrol altında tutabildiğimiz bir simülasyon gibi çalışarak bize adrenalin patlaması yaşatırken aynı zamanda rahatlamamızı sağlar.

Diğer sebep ise epey şaşırtıcı!

Diğer sebep ise epey şaşırtıcı!

İkinci neden ise, korkutucu sahnelere rağmen izlemeye devam etmek, kendimizi cesur ve dayanıklı hissetmemize yol açar. Bu da birçok insan için korkuyla yüzleşmenin tatmin edici bir deneyim haline gelmesini sağlar.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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