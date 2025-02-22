Oturduğunuz Yerden Kilo Verebilirsiniz: Korku Filmi İzlerken Vücudumuzda Neler Oluyor?

Filmler insanlar üzerinde inanılmaz sonuçlar yaratabilir. Hele ki korku filmleri insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerinde şok edici olaylara sebep oluyor. Aniden yükselen bir müzik, beklenmedik bir sahne ya da ürkütücü bir atmosfer, beynimizin tehlike algısını harekete geçirir ve vücudumuzda bir dizi biyolojik tepkiye neden olabilir. Bilim insanları korku filmlerinin vücuttaki etkisini araştırdığında oldukça ilginç sonuçlar elde etmiş. İzleyenler de yorumları ile bu etkileri doğrulamış. Gelin, korku filmi izlerken vücudumuzda neler olduğuna bir bakalım...

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