Çocukluğumuzun Efsanesi Winx Club Dizisinde Stella'nın Erkek Arkadaşının Türk Olduğu Ortaya Çıktı!
Çocukluğumuzun Efsanesi Winx Club Dizisinde Stella'nın Erkek Arkadaşının Türk Olduğu Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://x.com/S4YUMI/status/189436145...
Çocukluğumuzun efsanevi dizilerinden biri olan Winx Club ile ilgili tüm detayları bildiğinizi sanıyor olabilirsiniz. Çünkü her karakterle bağ kurduk ve hepsini çok sevdik. Ancak dizi ile ilgili hiç bilmediğimiz bir detay ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan bilgiye göre, Brandon karakteri Türk kökenliymiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hepimiz bir Winx karakterini seçip o olmak istemişizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak yıllar sonra Winx Club ile ilgili kimsenin bilmediği bir detay ortaya çıktı.
Hem de Türk asıllı karakter Brandon'mış!
Siz ne düşünüyorsunuz? Brandon'da Türk havası var mı? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın