Çocukluğumuzun Efsanesi Winx Club Dizisinde Stella'nın Erkek Arkadaşının Türk Olduğu Ortaya Çıktı!

Çocukluğumuzun efsanevi dizilerinden biri olan Winx Club ile ilgili tüm detayları bildiğinizi sanıyor olabilirsiniz. Çünkü her karakterle bağ kurduk ve hepsini çok sevdik. Ancak dizi ile ilgili hiç bilmediğimiz bir detay ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan bilgiye göre, Brandon karakteri Türk kökenliymiş.