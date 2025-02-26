onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Çocukluğumuzun Efsanesi Winx Club Dizisinde Stella'nın Erkek Arkadaşının Türk Olduğu Ortaya Çıktı!

Çocukluğumuzun Efsanesi Winx Club Dizisinde Stella'nın Erkek Arkadaşının Türk Olduğu Ortaya Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.02.2025 - 19:32

Çocukluğumuzun efsanevi dizilerinden biri olan Winx Club ile ilgili tüm detayları bildiğinizi sanıyor olabilirsiniz. Çünkü her karakterle bağ kurduk ve hepsini çok sevdik. Ancak dizi ile ilgili hiç bilmediğimiz bir detay ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan bilgiye göre, Brandon karakteri Türk kökenliymiş.

Kaynak: https://x.com/S4YUMI/status/189436145...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hepimiz bir Winx karakterini seçip o olmak istemişizdir.

Hepimiz bir Winx karakterini seçip o olmak istemişizdir.

Küçüklüğümüzün en popüler animasyon karakterleri Winx perileriydi. Onları çok yakından takip ettik ve onlarla ilgili neredeyse her detayı bildiğimize inanıyoruz.

Ancak yıllar sonra Winx Club ile ilgili kimsenin bilmediği bir detay ortaya çıktı.

Ancak yıllar sonra Winx Club ile ilgili kimsenin bilmediği bir detay ortaya çıktı.

Ülkemizde çok sevilen ve 2004 yılında İtalya'da başlayan Winx'teki karakterlerin kökenleri meğer farklıymış. Hatta aralarında Türk bile varmış.

Hem de Türk asıllı karakter Brandon'mış!

Hem de Türk asıllı karakter Brandon'mış!

Sosyal medyada akımlara konu olan ve erkek karakterler arasında en çok sevilen Stella'nın sevgilisi Brandon için Winx Club Wiki adresinde Türk ya da Portekiz olabileceği yazıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Brandon'da Türk havası var mı? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Brandon'da Türk havası var mı? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın