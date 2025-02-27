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Shrek 5'in Tanıtım Videosu Yayınlandı: Zendaya Ailemizin Yeni Üyesi!

Shrek 5'in Tanıtım Videosu Yayınlandı: Zendaya Ailemizin Yeni Üyesi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.02.2025 - 20:02

Çocukluğumuzdan yetişkinliğimize daima favori animasyon filmlerimiz arasında yer alacak olan Shrek'in yeni filminin tanıtımı yayınlandı. Shrek 5 adıyla karşımıza çıkacak olan yeni filmde yok yok! Özleyenler için hikayenin devamını göreceğimiz film 2026'da vizyona girecek. Filmde yer alacak oyuncu Zendaya, Shrek ve Fiona'nın kızını seslendirecek. İşte Shrek 5 ile ilgili tüm detaylar....

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Shrek animasyon filmi yediden yetmişe herkesin en çok sevdiği yapımlardan bir tanesi.

Shrek animasyon filmi yediden yetmişe herkesin en çok sevdiği yapımlardan bir tanesi.

2001 yılında başlayan Shrek serisi, yeşil dev Shrek'in yalnız yaşamında yaşadığı macera dolu hikayesini izlemiştik. Devam filminde de Shrek ve Fiona'nın hikayesinde olacakları göreceğiz.

Shrek hikayede, Prenses Fiona'yı kurtarmak için büyük çaba harcamıştı. Aşk hikayesi hepimizin içine işlemişti.

Shrek hikayede, Prenses Fiona'yı kurtarmak için büyük çaba harcamıştı. Aşk hikayesi hepimizin içine işlemişti.

Bataklığını geri almak isteyen Shrek, Prenses Fiona'yı kurtarma görevini kabul eder ve bu yolculukta ona konuşkan Eşek eşlik eder. Beklenmedik şekilde Shrek ve Fiona arasında bir aşk doğar ve olaylar masalsı ancak alışılmışın dışında bir şekilde gelişir. Serinin devam filmlerinde Shrek'in aile yaşamı, dostları ve yeni maceraları anlatılır.

Serinin uzun zamandır beklenen yeni filmi Shrek 5, 23 Aralık 2026'da vizyona girecek.

Serinin uzun zamandır beklenen yeni filmi Shrek 5, 23 Aralık 2026'da vizyona girecek.

Heyecanla beklenen devam filminin vizyon tarihi de açıklanmıştı. Sonunda beklenen video da geldi. İlk tanıtım videosunda büyük bir sürpriz de açıklandı.

Zendaya, Shrek ve Fiona’nın kızını seslendirecek!

Zendaya, Shrek ve Fiona’nın kızını seslendirecek!

Orijinal seslendirme kadrosunda yer alan Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) ve Eddie Murphy (Eşek) de geri dönüyor.

Fragmanda, Eşek’in sihirli aynayla eğlenceli bir diyalog yaşadığı sahne dikkat çekerken, Shrek, Fiona, kızları ve Pinokyo’nun da yer aldığı kareler merak uyandırdı.

Fragmanda, Eşek’in sihirli aynayla eğlenceli bir diyalog yaşadığı sahne dikkat çekerken, Shrek, Fiona, kızları ve Pinokyo’nun da yer aldığı kareler merak uyandırdı.

Zendaya’nın bu yeni karaktere nasıl bir seslendirme performansı katacağı ise büyük bir heyecan konusu.

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Filmin yönetmen koltuğunda Walt Dohrn ve Brad Ableson otururken, yapımcılar arasında Gina Shay ve Chris Meledandri yer alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Walt Dohrn ve Brad Ableson otururken, yapımcılar arasında Gina Shay ve Chris Meledandri yer alıyor.

Shrek ve Fiona’nın aile yaşamının nasıl devam edeceği, yeni maceraların neler olacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

Şimdi gözler, DreamWorks’ün bugün sonunda paylaştığı yeni fragman ve detaylarda!

İşte o video:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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