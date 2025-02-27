Shrek 5'in Tanıtım Videosu Yayınlandı: Zendaya Ailemizin Yeni Üyesi!

Bataklığını geri almak isteyen Shrek, Prenses Fiona'yı kurtarma görevini kabul eder ve bu yolculukta ona konuşkan Eşek eşlik eder. Beklenmedik şekilde Shrek ve Fiona arasında bir aşk doğar ve olaylar masalsı ancak alışılmışın dışında bir şekilde gelişir. Serinin devam filmlerinde Shrek'in aile yaşamı, dostları ve yeni maceraları anlatılır.