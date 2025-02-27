Shrek 5'in Tanıtım Videosu Yayınlandı: Zendaya Ailemizin Yeni Üyesi!
Shrek 5'in Tanıtım Videosu Yayınlandı: Zendaya Ailemizin Yeni Üyesi!
Çocukluğumuzdan yetişkinliğimize daima favori animasyon filmlerimiz arasında yer alacak olan Shrek'in yeni filminin tanıtımı yayınlandı. Shrek 5 adıyla karşımıza çıkacak olan yeni filmde yok yok! Özleyenler için hikayenin devamını göreceğimiz film 2026'da vizyona girecek. Filmde yer alacak oyuncu Zendaya, Shrek ve Fiona'nın kızını seslendirecek. İşte Shrek 5 ile ilgili tüm detaylar....
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Shrek animasyon filmi yediden yetmişe herkesin en çok sevdiği yapımlardan bir tanesi.
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Shrek hikayede, Prenses Fiona'yı kurtarmak için büyük çaba harcamıştı. Aşk hikayesi hepimizin içine işlemişti.
Serinin uzun zamandır beklenen yeni filmi Shrek 5, 23 Aralık 2026'da vizyona girecek.
Zendaya, Shrek ve Fiona’nın kızını seslendirecek!
Fragmanda, Eşek’in sihirli aynayla eğlenceli bir diyalog yaşadığı sahne dikkat çekerken, Shrek, Fiona, kızları ve Pinokyo’nun da yer aldığı kareler merak uyandırdı.
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Filmin yönetmen koltuğunda Walt Dohrn ve Brad Ableson otururken, yapımcılar arasında Gina Shay ve Chris Meledandri yer alıyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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