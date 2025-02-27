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Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Oynadığı Eşref Rüya'nın Fragmanı Çok Beğenildi!

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Oynadığı Eşref Rüya'nın Fragmanı Çok Beğenildi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.02.2025 - 23:27

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde oynadığı Eşref Rüya'nın fragmanı yayınlandı. Dizinin kadrosu efsane olunca oyunculuklar da efsane olmuş. Kanal D'de yayınlanacak yeni dizi şimdiden heyecan uyandırdı. İlk fragmana dakikalar içerisinde yorum yağdı. Yorumlara bakacak olursak da dizi epey tutacak gibi görünüyor. Dizinin hangi gün yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. İşte izleyicinin Eşref Rüya dizisine yaptığı yorumlar...

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Kanal D’nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturacağı “Eşref Rüya” dizisi, şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Kanal D’nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturacağı “Eşref Rüya” dizisi, şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı yapım, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin afişi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem olmuştu.

Dizinin en çok konuşulan detaylarından biri de başrol oyuncularının çocukluklarını canlandıracak genç yeteneklerin benzerliği olmuştu.

Dizinin en çok konuşulan detaylarından biri de başrol oyuncularının çocukluklarını canlandıracak genç yeteneklerin benzerliği olmuştu.

İzleyiciler, “Bu kadar benzer çocuk oyuncuları nasıl buldular?” ve “Gerçekten kendi çocukluk halleri mi?” gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirmişlerdi.

“Eşref Rüya” dizisi suç temalı bir aşk dizisi olacak. Görünen o ki ortalığı fena sallayacak.

“Eşref Rüya” dizisi suç temalı bir aşk dizisi olacak. Görünen o ki ortalığı fena sallayacak.

Tims&B’nin yapımcılığını üstlendiği, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın prodüktörlüğünü yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı senaryo, suç, aşk ve dramı harmanlayarak izleyicilere sürükleyici bir hikaye vadediyor.

“Eşref Rüya” oyuncuları hangi rolde oynayacak?

“Eşref Rüya” oyuncuları hangi rolde oynayacak?

Çağatay Ulusoy, dizide güçlü, korkusuz ve zengin bir adam olan Eşref karakterine hayat veriyor. Küçük yaşta yetim kalan ve suç dünyasında kendine bir yer edinmek zorunda kalan Eşref, zamanla yeraltı dünyasının en etkili isimlerinden biri haline gelir.

Ancak hayatı, aniden karşısına çıkan genç ve yetenekli müzisyen Nisan ile altüst olur.

Ancak hayatı, aniden karşısına çıkan genç ve yetenekli müzisyen Nisan ile altüst olur.

Demet Özdemir’in canlandırdığı Nisan, hayatın acımasız gerçeklerinden uzak, saf duygularıyla müziğe tutunan bir karakter olarak seyirciyle buluşacak.

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“Eşref Rüya” dizisinin konusu ise izleyiciyi etkilemeyi başaracak türden.

“Eşref Rüya” dizisinin konusu ise izleyiciyi etkilemeyi başaracak türden.

Eşref ve Nisan’ın yollarının kesişmesi, hem büyük bir aşkı hem de tehlikeli bir dünyanın kapılarını aralayacak. Geçmişin gölgeleri ve suç dünyasının karanlığı arasında sıkışıp kalan Eşref’in içindeki çatışma, Nisan’ın aşkıyla sınanacak. Aşk ve tehlikenin iç içe geçtiği bu hikaye, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Şimdiden büyük bir ilgi gören “Eşref Rüya”, sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilirken ilk fragman da geldi.

Şimdiden büyük bir ilgi gören “Eşref Rüya”, sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilirken ilk fragman da geldi.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı diziden yayınlanan tanıtım herkesi çok heyecanlandırdı. Dizinin hangi gün yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

Önce fragman:

Diziyi bekleyenlerden dakikalar içerisinde yorum yağdı.

Diziyi bekleyenlerden dakikalar içerisinde yorum yağdı.
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Diziye övgü dolu paylaşımlar oldu.

Diziye övgü dolu paylaşımlar oldu.
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İşte beğeni dolu yorumlar...

İşte beğeni dolu yorumlar...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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