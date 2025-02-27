Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Oynadığı Eşref Rüya'nın Fragmanı Çok Beğenildi!
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Oynadığı Eşref Rüya'nın Fragmanı Çok Beğenildi!
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde oynadığı Eşref Rüya'nın fragmanı yayınlandı. Dizinin kadrosu efsane olunca oyunculuklar da efsane olmuş. Kanal D'de yayınlanacak yeni dizi şimdiden heyecan uyandırdı. İlk fragmana dakikalar içerisinde yorum yağdı. Yorumlara bakacak olursak da dizi epey tutacak gibi görünüyor. Dizinin hangi gün yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. İşte izleyicinin Eşref Rüya dizisine yaptığı yorumlar...
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Kanal D’nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturacağı “Eşref Rüya” dizisi, şimdiden büyük bir merak uyandırdı.
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Dizinin en çok konuşulan detaylarından biri de başrol oyuncularının çocukluklarını canlandıracak genç yeteneklerin benzerliği olmuştu.
“Eşref Rüya” dizisi suç temalı bir aşk dizisi olacak. Görünen o ki ortalığı fena sallayacak.
“Eşref Rüya” oyuncuları hangi rolde oynayacak?
Ancak hayatı, aniden karşısına çıkan genç ve yetenekli müzisyen Nisan ile altüst olur.
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“Eşref Rüya” dizisinin konusu ise izleyiciyi etkilemeyi başaracak türden.
Şimdiden büyük bir ilgi gören “Eşref Rüya”, sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilirken ilk fragman da geldi.
Diziyi bekleyenlerden dakikalar içerisinde yorum yağdı.
Diziye övgü dolu paylaşımlar oldu.
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İşte beğeni dolu yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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