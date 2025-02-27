Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Oynadığı Eşref Rüya'nın Fragmanı Çok Beğenildi!

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde oynadığı Eşref Rüya'nın fragmanı yayınlandı. Dizinin kadrosu efsane olunca oyunculuklar da efsane olmuş. Kanal D'de yayınlanacak yeni dizi şimdiden heyecan uyandırdı. İlk fragmana dakikalar içerisinde yorum yağdı. Yorumlara bakacak olursak da dizi epey tutacak gibi görünüyor. Dizinin hangi gün yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. İşte izleyicinin Eşref Rüya dizisine yaptığı yorumlar...