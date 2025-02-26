Bir TikTok Kullanıcısı Kızılcık Şerbeti'nin Gelecek Bölümünde Yaşanacağını İddia Ettiği Olayları Paylaştı!

Kullanıcının aktardıklarına göre, Işıl ve Apo aileleri tarafından reddedilecekler. Yani, Pembe bu kez Apo'dan boşanıyor, diye aldık kabul ettik. Işıl da belli ki Kıvılcım ve Meri ile bir daha görüşemeyecek. Her şey aşk için (aman ne güzel!)