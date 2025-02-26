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Bir TikTok Kullanıcısı Kızılcık Şerbeti'nin Gelecek Bölümünde Yaşanacağını İddia Ettiği Olayları Paylaştı!

Bir TikTok Kullanıcısı Kızılcık Şerbeti'nin Gelecek Bölümünde Yaşanacağını İddia Ettiği Olayları Paylaştı!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.02.2025 - 21:03

Kızılcık Şerbeti'nde olaylar hiç bitmiyor. Tahminlerimiz de çoğu zaman tutuyor ancak bu kadarını biz de beklemiyorduk. Kızılcık Şerbeti hayranları, dizinin yeni bölümlerinde neler olacağını merakla beklerken, TikTok’ta ortaya atılan iddialar çok konuşulacak türden. Bir TikTok kullanıcısı, dizinin gelecek bölümünde yaşanacağını öne sürdüğü olayları paylaşarak izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, bu iddialar ne? Gerçekten de izleyicileri şaşırtacak büyük gelişmeler mi geliyor? İşte detaylar...

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nurlanzaliyev...
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kaossuz tek bir günümüz yok, şükürler olsun!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kaossuz tek bir günümüz yok, şükürler olsun!

3 sezondur ayıla bayıla izlediğimiz Kızılcık Şerbeti hala hiç bitmesin istiyoruz. Dizide gerekeni yapıyor. Hikaye heyecanını kaybetmeden tüm hızıyla devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti'ne yeni isimler katıldı, son bölümde hikaye artık bambaşka bir yere doğru gitti.

Kızılcık Şerbeti'ne yeni isimler katıldı, son bölümde hikaye artık bambaşka bir yere doğru gitti.

Diziye imam rolünde katılan İlhami karakteri ve Nursema'ya aşık olan Firaz arasında bir aşk üçgeni oldu. Doğa ile Fatih yeniden evlendi. Diziye yeni katılan Kıvılcım'ın arkadaşı Işıl ile Apo aşkı başladı.

Birçoğumuz izlerken Işıl ile Apo aşkını bekliyorduk. Ya da Fatih'e hala güvenmeyenlerimiz var.

Birçoğumuz izlerken Işıl ile Apo aşkını bekliyorduk. Ya da Fatih'e hala güvenmeyenlerimiz var.

Hikaye her ne kadar her yeni bölümü ile şaşırtsa da Kızılcık Şerbeti izleyicisi olayları izlerken neler olacağını az çok tahmin edebiliyor. Ama bu kez beklenmedik şeyler de olacak gibi.

Bir TikTok kullanıcısı, dizinin gelecek bölümünde yaşanacağını öne sürdüğü olayları paylaşarak izleyicileri heyecanlandırdı.

Bir TikTok kullanıcısı, dizinin gelecek bölümünde yaşanacağını öne sürdüğü olayları paylaşarak izleyicileri heyecanlandırdı.

Yaptığı paylaşım ile spoiler uyarısı veren kullanıcı iddialarında tahmin edebileceğimiz üzere Işıl ile Apo'nun aşklarını ilan edeceklerini yazdı.

Tamam, bunu zaten biliyorduk ama ya sonra dizide neler olacak?

Tamam, bunu zaten biliyorduk ama ya sonra dizide neler olacak?

Kullanıcının aktardıklarına göre, Işıl ve Apo aileleri tarafından reddedilecekler. Yani, Pembe bu kez Apo'dan boşanıyor, diye aldık kabul ettik. Işıl da belli ki Kıvılcım ve Meri ile bir daha görüşemeyecek. Her şey aşk için (aman ne güzel!)

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Bu Fatih zaten hepimizi şüphelendiriyordu. Haklı çıktık!

Bu Fatih zaten hepimizi şüphelendiriyordu. Haklı çıktık!

Fatih, Doğa'ya aldığı evin parasını kirli yollardan elde etmiş. Yani, başı belaya girecek gibi. Keşke bu kadarla kalsaydı ama kalmadı. Kullanıcının yazdığına göre, Fatih Doğa'yı yine aldatacakmış! Yazıklar olsun Fatih!

Ya bu Nursema'nın hali ne olacak?

Ya bu Nursema'nın hali ne olacak?

Çok şükür burada haberler iyi. İddiaya göre, Nursema ve İlhami evliliği olmayacakmış. Fakat Nursema ile Firaz aşk yaşayacak mı, orası ile ilgili bilgi yok. Fakat fragmana göre Nursema, Firaz'ı aklından pek de çıkarabilmiş değil.

Dahası Ünallar iflas edecekmiş. Apo'ya ve Fatih'e "Oh olsun" diyoruz. Siz de yorumlarda içinizi dökmeyi unutmayın!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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