Birce Akalay'ın Dizisi Mezarlık'ın 2. Sezonuna Yorum Üstüne Yorum Geldi!
Birce Akalay'ın Dizisi Mezarlık'ın 2. Sezonuna Yorum Üstüne Yorum Geldi!
Birce Akalay'ın başrolünde oynadığı Netflix dizisi Mezarlık ilk sezonu ile büyük yankı uyandırmıştı. Kadın cinayetlerini araştırmak üzere kurulan Özel Suçlar Birimi’nin başına getirilen Komiser Önem Özülkü’nün hikayesini anlatan dizi çok sevilmişti. Dizinin 2. sezonu sonunda yayınlandı. Heyecanla beklenen yeni sezona saatler içerisinde yorum üstüne yorum geldi. İşte Mezarlık 2. sezona gelen ilk tepkiler...
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Birce Akalay’ın başrolünde yer aldığı “Mezarlık” dizisi ilk sezonu ile hayran bırakmıştı.
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Kadın cinayetleri üzerine hazırlanmış enfes bir anlatım!
Konusuyla çok sevilen dizinin 2. sezonu heyecanla bekleniyordu. Dün Netflix'ten güzel haber geldi.
İşte izleyenlerden gelen ilk yorumlar...
Herkes büyük bir heyecanla ekrana kilitlendi.
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Mezarlık 2. sezon da en az ilk sezon kadar beğenildi.
Mezarlık'ın bu kadar sevilmesinin ardında yatan ise öğretici bir dizi olması.
Verdiği mesajlar ile dizi oldukça özgün bulunuyor.
Siz ne düşünüyorsunuz?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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