Birce Akalay'ın Dizisi Mezarlık'ın 2. Sezonuna Yorum Üstüne Yorum Geldi!

Abdullah Oğuz’un yönetmen koltuğunda oturduğu, ANS Productions ve Evrensel Film imzası taşıyan yapımda Akalay’a Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş ve Hakan Meriçliler eşlik ediyor. İlk sezonu 2022 yılında yayınlanan ve dört bölümden oluşan dizi, yaklaşık iki saatlik bölümleriyle dikkat çekmişti.