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Birce Akalay'ın Dizisi Mezarlık'ın 2. Sezonuna Yorum Üstüne Yorum Geldi!

Birce Akalay'ın Dizisi Mezarlık'ın 2. Sezonuna Yorum Üstüne Yorum Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.02.2025 - 11:01

Birce Akalay'ın başrolünde oynadığı Netflix dizisi Mezarlık ilk sezonu ile büyük yankı uyandırmıştı. Kadın cinayetlerini araştırmak üzere kurulan Özel Suçlar Birimi’nin başına getirilen Komiser Önem Özülkü’nün hikayesini anlatan dizi çok sevilmişti. Dizinin 2. sezonu sonunda yayınlandı. Heyecanla beklenen yeni sezona saatler içerisinde yorum üstüne yorum geldi. İşte Mezarlık 2. sezona gelen ilk tepkiler...

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Birce Akalay’ın başrolünde yer aldığı “Mezarlık” dizisi ilk sezonu ile hayran bırakmıştı.

Birce Akalay’ın başrolünde yer aldığı “Mezarlık” dizisi ilk sezonu ile hayran bırakmıştı.

Abdullah Oğuz’un yönetmen koltuğunda oturduğu, ANS Productions ve Evrensel Film imzası taşıyan yapımda Akalay’a Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş ve Hakan Meriçliler eşlik ediyor. İlk sezonu 2022 yılında yayınlanan ve dört bölümden oluşan dizi, yaklaşık iki saatlik bölümleriyle dikkat çekmişti.

Kadın cinayetleri üzerine hazırlanmış enfes bir anlatım!

Kadın cinayetleri üzerine hazırlanmış enfes bir anlatım!

Dizinin hikayesi, kadın cinayetlerini araştırmak üzere kurulan Özel Suçlar Birimi’nin başına getirilen Komiser Önem Özülkü’nün (Birce Akalay) mücadelesini konu alıyor. Cinayetleri çözmek için ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma yürüten Özülkü’nün en büyük engeli ise yalnızca suçlular değil, aynı zamanda kadın cinayetlerine ön yargıyla yaklaşan erkeklerdir.

Konusuyla çok sevilen dizinin 2. sezonu heyecanla bekleniyordu. Dün Netflix'ten güzel haber geldi.

Konusuyla çok sevilen dizinin 2. sezonu heyecanla bekleniyordu. Dün Netflix'ten güzel haber geldi.

Netflix, ikinci sezon duyurusunda “Başkomiser Önem, başladığı işi asla yarım bırakmaz. Mezarlık 2. sezon yakında.” diye yazmıştı. Dün yayınlanan 2. sezon bölümlerinin ardından diziye kısa sürede yorum yağdı.

İşte izleyenlerden gelen ilk yorumlar...

İşte izleyenlerden gelen ilk yorumlar...
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Herkes büyük bir heyecanla ekrana kilitlendi.

Herkes büyük bir heyecanla ekrana kilitlendi.
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Mezarlık 2. sezon da en az ilk sezon kadar beğenildi.

Mezarlık 2. sezon da en az ilk sezon kadar beğenildi.
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Mezarlık'ın bu kadar sevilmesinin ardında yatan ise öğretici bir dizi olması.

Mezarlık'ın bu kadar sevilmesinin ardında yatan ise öğretici bir dizi olması.
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Verdiği mesajlar ile dizi oldukça özgün bulunuyor.

Verdiği mesajlar ile dizi oldukça özgün bulunuyor.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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