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Bu 25 Davranıştan 20 Tanesini Yapıyorsan Bir Terapiste Başvurmalısın Demektir!

Bu 25 Davranıştan 20 Tanesini Yapıyorsan Bir Terapiste Başvurmalısın Demektir!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.02.2024 - 09:01

Bu davranışlardan yaptıklarına göre bir terapiste ihtiyacın var demektir.

Haydi teste!

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Sen bu davranışlardan hangilerini yapıyorsun?

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Senin terapistlik bir şeyin yok!

Senin terapistlik hiçbir şeyin yok. Sadece yaşadığın olağan durumlar, her insanın hayatının bir döneminde karşılaştığı türden şeyler. Belki biraz yorgunsun, belki de hayata dair biraz bıkkınlık hissediyorsun. Ancak unutma ki, yaşadığın bu süreçler seni böyle hissettirse de, aslında çok kişiye göre oldukça iyisin. Hayatın sana sunduğu renkli tabloyu görmek için, belki de ihtiyacın olan tek şey biraz daha sosyalleşmek. Kendini, olumsuz düşüncelerin karanlık labirentinden çıkarıp, hayatın parlak yüzüne dönmelisin. Kendine bir iyilik yap ve bu düşünce döngüsünden çık. Çünkü aslında senin en iyi ilacın, yine senin içinde saklı. Belki de düşünmeyi biraz azaltmalı, belki de hayatın küçük ayrıntılarına takılmamalısın. Hayatın sana sunduğu bu muhteşem sahneyi izlemek için, belki de sadece biraz daha rahatlamalı ve hayatın akışına kendini bırakmalısın. Unutma, hayatın en güzel yanı, onun sürprizlerle dolu olmasıdır. Ve sen, bu sürprizleri kaçırmamak için, belki de biraz daha az düşünmeli ve daha çok yaşamalısın.

Senin terapiste gitmene çok az kalmış!

Senin terapiste gitmene çok az kalmış. Evet, sen giderek kötü bir psikoloji içine girmişsin. Sanırım senin biraz nefes almaya ihtiyacın var. Son zamanlarda, o neşeli, enerjik haliyle tanıdığımız seni biraz kaybetmiş gibisin. Sanki bir kuyuya düştün de çıkmak yerine daha da derine inmeyi tercih ediyorsun. Bu böyle devam ederse, kendini bir terapistin rahatlatıcı ofisinde bulabilirsin. Kendine biraz haksızlık yapıyorsun. Kendini yıpratıyor, kendine acımayı unutuyorsun. Etrafındaki insanlara belki de kendinden daha çok güveniyorsun. Fakat unutma, senin en büyük dert ortağın yine kendinsin. Bu durumu çözme görevi de öncelikle sana düşüyor. Kendine biraz zaman ayır, belki de biraz terapiye ihtiyacın var. Kendi iç dünyanla barışık olman, hayatın tüm zorluklarına karşı daha güçlü durmanı sağlayacak. Kendine biraz daha şefkatle yaklaş, çünkü sen bunu hak ediyorsun.

Sen kesinlikle terapiste başvurmalısın!

Sen kesinlikle terapiste gitmelisin. Hayatın karmaşası, senin üzerinde adeta bir ağırlık yaratıyor. Hem ruhun hem de bedenin bu yükün altında eziliyor. Her gün, her saat, hatta her dakika, hayatının her bir yönü omuzlarında bir yük gibi hissediliyor. Bu yük, artık bedeninde ağrılar yaratmaya başladı. İçinde bir yerlerde biriken bu duygusal çıkmaz, fiziksel bir rahatsızlık olarak kendini gösteriyor. Bu düşünceler, bu takıntılar... Onlarla başa çıkmak, onları aşmak o kadar zor ki. Kendi başına bu labirentten çıkmanın bir yolunu bulamıyorsun. Bu düşüncelerin, bu takıntıların içinde kaybolmuşsun. Belki de bu durumda en iyisi profesyonel bir yardım almak olabilir. Kendi kendine iyileşme gücünün sınırlarına ulaştığını hissediyorsun. Kendi kendine iyileşme gücün, bu durumda yetersiz kalıyor. Bir uzmanın yardımıyla, bu düşüncelerin ve takıntıların üstesinden gelebilirsin. Kendi başına yapamadığın bu iyileşme sürecini, bir uzmanın rehberliğinde başarıyla tamamlayabilirsin. Unutma, yardım almak bir zayıflık değil, aksine bir güçtür. Kendi sınırlarını tanımak ve bu sınırların ötesinde yardım aramak, aslında en büyük güçlerden biridir. Kendine bir şans ver ve bu adımı at. Kendini daha iyi hissetmek için terapiste gitmeyi düşün.

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