Bu 25 Davranıştan 20 Tanesini Yapıyorsan Bir Terapiste Başvurmalısın Demektir!
Bu 25 Davranıştan 20 Tanesini Yapıyorsan Bir Terapiste Başvurmalısın Demektir!
Bu davranışlardan yaptıklarına göre bir terapiste ihtiyacın var demektir.
Haydi teste!
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Sen bu davranışlardan hangilerini yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Senin terapistlik bir şeyin yok!
Senin terapiste gitmene çok az kalmış!
Sen kesinlikle terapiste başvurmalısın!
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