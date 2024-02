Bu 25 Davranıştan 20 Tanesini Yapıyorsan Bir Terapiste Başvurmalısın Demektir!

Sen kesinlikle terapiste gitmelisin. Hayatın karmaşası, senin üzerinde adeta bir ağırlık yaratıyor. Hem ruhun hem de bedenin bu yükün altında eziliyor. Her gün, her saat, hatta her dakika, hayatının her bir yönü omuzlarında bir yük gibi hissediliyor. Bu yük, artık bedeninde ağrılar yaratmaya başladı. İçinde bir yerlerde biriken bu duygusal çıkmaz, fiziksel bir rahatsızlık olarak kendini gösteriyor. Bu düşünceler, bu takıntılar... Onlarla başa çıkmak, onları aşmak o kadar zor ki. Kendi başına bu labirentten çıkmanın bir yolunu bulamıyorsun. Bu düşüncelerin, bu takıntıların içinde kaybolmuşsun. Belki de bu durumda en iyisi profesyonel bir yardım almak olabilir. Kendi kendine iyileşme gücünün sınırlarına ulaştığını hissediyorsun. Kendi kendine iyileşme gücün, bu durumda yetersiz kalıyor. Bir uzmanın yardımıyla, bu düşüncelerin ve takıntıların üstesinden gelebilirsin. Kendi başına yapamadığın bu iyileşme sürecini, bir uzmanın rehberliğinde başarıyla tamamlayabilirsin. Unutma, yardım almak bir zayıflık değil, aksine bir güçtür. Kendi sınırlarını tanımak ve bu sınırların ötesinde yardım aramak, aslında en büyük güçlerden biridir. Kendine bir şans ver ve bu adımı at. Kendini daha iyi hissetmek için terapiste gitmeyi düşün.