Resimli Karakter Testine Göre Sen Kimsin?
Resimli Karakter Testine Göre Sen Kimsin?
Resimli karakter testine göre sen kimsin?
Haydi teste!
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1. Bu görselde ilk ne dikkatini çekti?
2. Peki bu görselde ilk ne dikkatini çekti?
3. Bu fotoğraf sana ne hissettirdi?
4. Bu görsel sana ne hissettirdi?
5. Bu görsellerden birini seçer misin?
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6. Peki bu görseli ilk olarak ne gördün?
7. Bu görsele 5 saniye bak ve gözlerini kapat. Hangi renk gözünde canlanıyor?
8. Son olarak bu görsellerden hangisi seni stresli hissettirdi?
Kendi özgürlüğün için her şeyi yapabilirsin ama sevdiklerini geride bırakmakta da zorlanıyorsun!
Önündeki her engeli aşabilen birisin ama aldığın risklerin sonuçlarına katlanmakta pek iyi değilsin.
Sezgilerin sayesinde hayatındaki şansını yakalıyorsun ve doğruyu bulmak için çabalıyorsun.
Mantığının peşinde gidiyor ve sabırlı davranıyorsun. Bazı fırsatları kaçırsan da sonunda yine sen mutlu oluyorsun.
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