Senden ayrılan pişman olur mu?

Senden ayrılan kişi kesinlikle pişman olur. Sen insanı pişman edebilecek birisin. Sen, insanın hayatında derin izler bırakabilecek, unutulmaz birisin. Aşkta cömertsin, sevgini ve ilgini esirgemezsin. Sevdiğini göklere çıkartır, ona dünyaları sunarsın. Ancak bir yanlışlık, bir hata yaptığında da onu bir anda yere indirirsin. Bu düşüş, ne yazık ki hiç de yumuşak olmaz. Birisi seninle ilişkisini bitirmeye karar verirse, onu pişman edecek güçte bir kişiliğe sahipsin. Öz güvenin yüksek, karakterin güçlü. Birini kaybetmek seni yıkmaz, aksine daha da güçlendirir. En fazla iki gün ağlar, üzülürsün. Ancak üçüncü gün, yeniden ayağa kalkarsın. En güzel kıyafetlerini giyer, kendini süsler ve enerjik adımlarla hayata karışırsın. Senin enerjin, ne bir ayrılık ne de başka bir şey tarafından bitirilemez. Çünkü sen, hayata karşı her zaman güçlü durmayı bilen, özgüveni yüksek, kararlı ve cesur bir kadınsın.