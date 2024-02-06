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Senden Ayrılan Pişman Olur mu?

Senden Ayrılan Pişman Olur mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
06.02.2024 - 12:01

Senden ayrılan pişman olur mu?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım bir ilişkideki en önemli şey nedir?

3. Söyle bakalım bir ilişkideki en önemli şey nedir?

4. Seç birini!

5. Daha önce hiç yerlerde sürünmeli bir ayrılık yaşadın mı?

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6. Ayrılık acısı biraz hafifledikten sonra sence ne yapılmalı?

7. Kesin ayrıldıktan sonra biriyle barışma yüzden kaçtır?

8. Son olarak bu ayrılıklardan hangisini yaşadın?

8. Son olarak bu ayrılıklardan hangisini yaşadın?

Senden ayrılan pişman olur!

Senden ayrılan kişi kesinlikle pişman olur. Sen insanı pişman edebilecek birisin. Sen, insanın hayatında derin izler bırakabilecek, unutulmaz birisin. Aşkta cömertsin, sevgini ve ilgini esirgemezsin. Sevdiğini göklere çıkartır, ona dünyaları sunarsın. Ancak bir yanlışlık, bir hata yaptığında da onu bir anda yere indirirsin. Bu düşüş, ne yazık ki hiç de yumuşak olmaz. Birisi seninle ilişkisini bitirmeye karar verirse, onu pişman edecek güçte bir kişiliğe sahipsin. Öz güvenin yüksek, karakterin güçlü. Birini kaybetmek seni yıkmaz, aksine daha da güçlendirir. En fazla iki gün ağlar, üzülürsün. Ancak üçüncü gün, yeniden ayağa kalkarsın. En güzel kıyafetlerini giyer, kendini süsler ve enerjik adımlarla hayata karışırsın. Senin enerjin, ne bir ayrılık ne de başka bir şey tarafından bitirilemez. Çünkü sen, hayata karşı her zaman güçlü durmayı bilen, özgüveni yüksek, kararlı ve cesur bir kadınsın.

Senden ayrılan pek pişman olmaz gibi!

Senden ayrılan kişi maalesef ama pek pişmanlık duymaz. Çünkü ayrılık sana büyük acılar yaşatıyor. İlişki boyunca o kişiye o kadar derin bir bağla bağlanıyorsun ki, ayrılık ihtimalini aklının ucundan bile geçirmiyorsun. Bu, herhangi bir ayrılıkta senin kendini suçlamana, hatta kendini kötü hissetmene neden oluyor. Ayrılık sonrası, kendini adeta bir kozaya sarıyor, dış dünyayla bağlantını kesiyorsun. Kimseyle görüşmek, konuşmak istemiyorsun. Bu durum, ayrılan kişinin pişmanlık duymamasına yol açıyor. Çünkü ona neler kaybettiğini, senin onun hayatındaki yerinin ne kadar önemli olduğunu göstermiyorsun. Ayrılıkların acısı, bir süreliğine kalbini karartabilir. Ancak unutma ki, her ayrılık yeni bir başlangıçtır. Kendini yeniden bulma, hayata farklı bir açıdan bakma fırsatıdır. Kendine ve kalbine zaman tanı, her şeyin zamanla düzeleceğini unutma.

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