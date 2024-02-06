Senden Ayrılan Pişman Olur mu?
Senden Ayrılan Pişman Olur mu?
Senden ayrılan pişman olur mu?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım bir ilişkideki en önemli şey nedir?
4. Seç birini!
5. Daha önce hiç yerlerde sürünmeli bir ayrılık yaşadın mı?
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6. Ayrılık acısı biraz hafifledikten sonra sence ne yapılmalı?
7. Kesin ayrıldıktan sonra biriyle barışma yüzden kaçtır?
8. Son olarak bu ayrılıklardan hangisini yaşadın?
Senden ayrılan pişman olur!
Senden ayrılan pek pişman olmaz gibi!
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