23 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gereksiz yüklerden kurtulmak isteyeceksin! Geçtiğimiz hafta üstlendiğin sorumluluklar, hatta yıl boyunca uğraştığın pek çok şey için kendine kızacaksın... Biraz dinlenmek ve rahata ermek isteyeceksin. Belki de uzun zaman sonra yorulduğunu itiraf edeceksin. Tam da bu yüzden haftaya hızlı başlamamayı tercih edebilirsin.

Sakin adımlarla, risk almadan ve temkinli bir şekilde ilerleyebilirsin. Satürn'ün etkisi altına giriyorsun. Yani hasat zamanı başlıyor, senin için. Dolayısıyla bu dinginlik sana güç de verecek. Yıl boyunca yaptıklarının karşılığını alacaksın. Açıkçası dengenin ve düzenin koruyucusu Teraziler için hak yerini bulacak. Emeklerinin karşılığını hem maddi hem de manevi anlamda alırken, huzur bul ve hayatın tadını çıkar.

Tüm bunların yanında sevgiden de beslen! Haftanın ilk günü de olsa yoğunluk ve iş hayatının koşturmacasına rağmen kendine ve sevdiklerine vakit ayır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...