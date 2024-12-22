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23 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.12.2024 - 19:01

Yüklerinizden kurtulacaksınız. Peki 23 Aralık Pazartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Aralık Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gereksiz yüklerden kurtulmak isteyeceksin! Geçtiğimiz hafta üstlendiğin sorumluluklar, hatta yıl boyunca uğraştığın pek çok şey için kendine kızacaksın... Biraz dinlenmek ve rahata ermek isteyeceksin. Belki de uzun zaman sonra yorulduğunu itiraf edeceksin. Tam da bu yüzden haftaya hızlı başlamamayı tercih edebilirsin. 

Sakin adımlarla, risk almadan ve temkinli bir şekilde ilerleyebilirsin. Satürn'ün etkisi altına giriyorsun. Yani hasat zamanı başlıyor, senin için. Dolayısıyla bu dinginlik sana güç de verecek. Yıl boyunca yaptıklarının karşılığını alacaksın. Açıkçası dengenin ve düzenin koruyucusu Teraziler için hak yerini bulacak. Emeklerinin karşılığını hem maddi hem de manevi anlamda alırken, huzur bul ve hayatın tadını çıkar. 

Tüm bunların yanında sevgiden de beslen! Haftanın ilk günü de olsa yoğunluk ve iş hayatının koşturmacasına rağmen kendine ve sevdiklerine vakit ayır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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