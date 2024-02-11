Daha Kaç Sevgililer Gününü Yalnız Geçireceksin?

Sevgililer Günü'nün yalnız geçirilen bir başka versiyonu üzeresin. Belki bu senin ikinci, belki de dördüncü solo Sevgililer Günü'n. Bu durum, dışarıdan bakıldığında zor ve katlanılması güç gibi görünse de, aslında sen bu durumdan oldukça memnun olabilirsin. Neden mi? Çünkü yalnızlığın aslında ne kadar güzel bir hediye olduğunu keşfetmişsin. Artık yalnızlık sana çekilmez gelmiyor, aksine onu bir dost gibi görüyorsun. Kendi kendine yetebilmek, kendi mutluluğunu kendin yaratabilmek... İşte bu, aslında en büyük güç. Kendi başına bir film izlemek, bir kitap okumak ya da sadece sessizliğin keyfini çıkarabilmek... Tüm bu deneyimler, yalnızlığın aslında ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Evet, belki birileri senin bu durumda üzülmen gerektiğini düşünüyor olabilir. Ancak sen, yalnızlığın aslında bir özgürlük olduğunu biliyorsun. Ve bu özgürlüğün tadını çıkarıyorsun. Yani aslında, yalnız bir Sevgililer Günü geçirmek, senin için bir zafer. Kendi kendine yetebilen, kendi mutluluğunu yaratabilen bir birey olarak, yalnızlık sana çekilmez gelmiyor. Aksine, onu kucaklıyorsun ve bu durumdan memnuniyet duyuyorsun.