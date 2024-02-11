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Daha Kaç Sevgililer Gününü Yalnız Geçireceksin?

Daha Kaç Sevgililer Gününü Yalnız Geçireceksin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
11.02.2024 - 12:01

Sen daha kaç sevgililer günün yalnız geçireceksin?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sevgililer günü yaklaşırken sen bunlardan hangisisin?

4. Bu senin ilk yalnız sevgililer günün mü?

5. Sevgililer gününde sence ne alınmamalı?

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6. Sevgililer günün mantıklı buluyor musun?

7. Sevgililer gününde hediye almamak için hiç birinden ayrıldın mı?

8. En uzun ilişkini öğrensek?

9. Senin için hangisi asla ayrılma sebebi değil?

9. Senin için hangisi asla ayrılma sebebi değil?

10. Son olarak sevgililer gününde en çok seni ne üzer?

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Yalnızlığa alışsan iyi olur!

Biraz daha yalnızlıkla haşır neşir olmanın sana iyi geleceğini düşünüyoruz. Neden mi? Çünkü önünde daha birçok sevgililer günü var ve görünen o ki, bu sevgililer gününde de yalnız başına olacaksın. Ancak, senin sevgililer gününe karşı pek de sıcak bakmadığını biliyoruz. Belki de bu yüzden yalnızlığı biraz daha kolay kabulleniyorsun. Yalnızlık konusunda ise, artık dayanacak gücün kalmadığını hissediyoruz. Bu yalnızlıkla başa çıkmayı öğrendin mi, yoksa sadece kendini mi avutuyorsun, bunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak, biraz daha yalnızlıkla barışmanın ve bu durumu kabullenmenin sana iyi geleceğini düşünüyoruz. Çünkü belki de bu süreç, senin kendini daha iyi tanımanı ve hayatı daha farklı bir perspektiften görmeyi öğrenmeni sağlayacak.

Sen 3 kere daha sevgiler gününü yalnız geçireceksin!

Bir kez daha o gün geldi çattı. Sevgililer Günü... Ve sen yine yalnızsın. Ama üzülme, çünkü senin için bir haberim var. Üç yıl daha bu yalnız sevgililer günü ritüelini yaşayacaksın, ama merak etme, bu senin son yalnız sevgililer gününden biri olacak. Evet, doğru duydun, sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Biliyorum, Sevgililer Günü artık sana pek bir anlam ifade etmiyor. Ancak etrafında aşkla dolu çiftlerin huzur bozucu sevgi gösterilerine maruz kalmak, haliyle seni biraz rahatsız ediyor. Her yerde kırmızı kalpler, çikolata kutuları, romantik yemekler... Ve tabii ki, o el ele dolaşan mutlu çiftler. Bu yıl için sana bir önerimiz var. Sevgililer Günü'nde dışarı çıkmamaya ne dersin? Evet, belki biraz radikal bir öneri gibi gelebilir ama düşünsene; romantizmin doruklara çıktığı bu günde, senin yerin belki de evinde, sıcacık bir battaniye altında, en sevdiğin filmi izlemek olabilir. Sonuçta, sevgililer günü sadece çiftlerin değil, değil mi? Sen de bu günü kendine ayır ve kendi sevgilin ol. Unutma, her şey zamanla güzel olacak. Sabırlı ol ve bu süreci en iyi şekilde değerlendir.

Belki 2 belki 4....

Sevgililer Günü'nün yalnız geçirilen bir başka versiyonu üzeresin. Belki bu senin ikinci, belki de dördüncü solo Sevgililer Günü'n. Bu durum, dışarıdan bakıldığında zor ve katlanılması güç gibi görünse de, aslında sen bu durumdan oldukça memnun olabilirsin. Neden mi? Çünkü yalnızlığın aslında ne kadar güzel bir hediye olduğunu keşfetmişsin. Artık yalnızlık sana çekilmez gelmiyor, aksine onu bir dost gibi görüyorsun. Kendi kendine yetebilmek, kendi mutluluğunu kendin yaratabilmek... İşte bu, aslında en büyük güç. Kendi başına bir film izlemek, bir kitap okumak ya da sadece sessizliğin keyfini çıkarabilmek... Tüm bu deneyimler, yalnızlığın aslında ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Evet, belki birileri senin bu durumda üzülmen gerektiğini düşünüyor olabilir. Ancak sen, yalnızlığın aslında bir özgürlük olduğunu biliyorsun. Ve bu özgürlüğün tadını çıkarıyorsun. Yani aslında, yalnız bir Sevgililer Günü geçirmek, senin için bir zafer. Kendi kendine yetebilen, kendi mutluluğunu yaratabilen bir birey olarak, yalnızlık sana çekilmez gelmiyor. Aksine, onu kucaklıyorsun ve bu durumdan memnuniyet duyuyorsun.

Bu senin son yalnız sevgilliler günün!

Bu yazıyı okurken, bir yandan da kalbinin ritmini hisset. Çünkü bu, sevgililer gününde yalnız başına çikolata yiyip romantik filmler izlediğin son yıl olabilir. Artık sevgililer gününde yalnız olmayacaksın. Önümüzdeki sevgililer gününde, kalbini ısıtacak biriyle beraber olmanın hayalini kurmaya başla. El ele, romantik bir akşam yemeğine çıkmak, belki bir sinema filmi izlemek ya da birlikte bir çikolata kutusu açmak... Evet, bu hayaller gerçek olabilir! Bu yüzden, bu yılki sevgililer gününü son kez yalnız geçirirken, bir yandan da bu durumun tadını çıkar. Çünkü bu, belki de son kez yalnız geçireceğin bir sevgililer günü olacak. Bu yüzden, bu özel günün her anını dolu dolu yaşa ve bir daha karşılaşmayacağın bu yalnızlık anlarını hatırla. Ve unutma, her sevgililer günü yalnız geçmez. Belki de aşk, tam da beklenmedik bir anda, kapını çalacak. Kim bilir?

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bu sonmuş.. sevenin sevgililer günü sadece bir gün mü..