Daha Kaç Sevgililer Gününü Yalnız Geçireceksin?
Daha Kaç Sevgililer Gününü Yalnız Geçireceksin?
Sen daha kaç sevgililer günün yalnız geçireceksin?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sevgililer günü yaklaşırken sen bunlardan hangisisin?
4. Bu senin ilk yalnız sevgililer günün mü?
5. Sevgililer gününde sence ne alınmamalı?
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6. Sevgililer günün mantıklı buluyor musun?
7. Sevgililer gününde hediye almamak için hiç birinden ayrıldın mı?
8. En uzun ilişkini öğrensek?
9. Senin için hangisi asla ayrılma sebebi değil?
10. Son olarak sevgililer gününde en çok seni ne üzer?
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Yalnızlığa alışsan iyi olur!
Sen 3 kere daha sevgiler gününü yalnız geçireceksin!
Belki 2 belki 4....
Bu senin son yalnız sevgilliler günün!
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bu sonmuş.. sevenin sevgililer günü sadece bir gün mü..